Конкурента Kia Sportage от Haval сфотографировали на заводе в России
Дмитрий Елизаров
На конвейере завода марки Haval в Тульской области заметили новую модель. Как уточняют «Китайские автомобили», это кроссовер Haval Chulian (по-английски — First Love, по-русски — «Первая любовь»). Сам кроссовер китайцы рассекретили в конце декабря прошлого года.
Официально свои планы по поводу Chulian российский офис марки Haval пока не раскрывает. Издание предполагает, что на заводе сейчас собирают предсерийные экземпляры модели, которые будут использоваться для сертификации Chulian на российском рынке. Когда именно кроссовер поступит в продажу и под каким названием, неизвестно.
Haval Chulian в Китае позиционируется как преемник кроссовера Haval H2. Он построен на современной платформе компании и по габаритам примерно сопоставим с такими будущими конкурентами, как Kia Sportage и Geely Atlas (российский Haval F7 несколько крупнее). Кроссовер отличается броской внешностью с оригинальной оптикой и лаконичным салоном, число физических кнопок в котором сведено к минимуму.
Мотор, которым оснащается Chulian, — полуторалитровая «турбочетвёрка» на 150 л.с. и 220 Нм — работает в паре с семиступенчатым «роботом». Предположительно, аналогичный силовой агрегат получит и российская версия кроссовера.
На родине цены на модель начинаются с примерного эквивалента миллиона рублей. Самым доступным представителем бренда в нашей стране считается Haval H5, который стоит как минимум
1 399 000рублей.