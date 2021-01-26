Конкурента Kia Sportage от Haval сфотографировали на заводе в России

Официально свои планы по поводу Chulian россий­ский офис марки Haval пока не раскрывает. Издание пред­полагает, что на заводе сейчас собирают пред­серийные экземп­ляры модели, которые будут использоваться для серти­фикации Chulian на россий­ском рынке. Когда именно кроссовер поступит в продажу и под каким названием, неизвестно.

Haval Chulian в Китае позици­онируется как преемник крос­совера Haval H2. Он построен на современной платформе компании и по габаритам примерно сопо­ставим с такими будущими конкурентами, как Kia Sportage и Geely Atlas (российский Haval F7 несколько крупнее). Кроссовер отличается броской внеш­ностью с ориги­нальной оптикой и лаконичным салоном, число физических кнопок в котором сведено к минимуму.

Мотор, которым оснащается Chulian, — полутора­литровая «турбо­четвёрка» на 150 л.с. и 220 Нм — работает в паре с семиступен­чатым «роботом». Предположительно, аналогичный силовой агрегат получит и российская версия кроссовера.