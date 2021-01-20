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Все кроссоверы Haval F7 и F7x отозвали в России после серии самовозгораний

Новости

Кирилл Малышев

Компания Haval отозвала в России 16 075 кроссоверов F7 и F7х после серии самовозгораний, зафиксированных ранее в Ханты-Мансийском автономном округе. В автомобилях будут заменены дефектные топливные трубки, сообщается на сайте компании в среду.

  • Под сервисную акцию попали все машины, реализованные в период с мая 2019 года по январь 2021-го. На них есть вероятность нарушения герметичности топливной системы при низкой температуре. Это может произойти из-за возможного повреждения топливных трубок при транспортировке. Дилеры заменят трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании бесплатно для владельцев.

  • Отзыв стартует с 20 января. Информации о нём на сайте Росстандарта пока нет. VIN-коды дефектных автомобилей также не упоминаются и в сообщении марки Haval. Для уточнения, попадает ли ваш автомобиль под действие кампании, лучше связаться с дилерским центром по телефону. Проверить свой автомобиль можно и самостоятельно на Авто.ру.

  • В конце декабря пользователи интернет-форума Haval F7 Club сообщали о пяти случаях пожаров в кроссоверах F7 и F7x в России. Видео двух из них опублико­ваны. Все инциденты произошли в одном регионе, где стояли сильные морозы: машины горели в Сургуте, Нефте­юганске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

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