Все кроссоверы Haval F7 и F7x отозвали в России после серии самовозгораний

Отзыв стартует с 20 января. Информации о нём на сайте Росстандарта пока нет. VIN-коды дефектных автомобилей также не упоминаются и в сообщении марки Haval. Для уточнения, попадает ли ваш автомобиль под действие кампании, лучше связаться с дилерским центром по телефону. Проверить свой автомобиль можно и самостоятельно на Авто.ру.