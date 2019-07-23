Haval планирует получить льготы в России
Дмитрий Савостьянчик
Компания Haval намеревается подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ — для этого компания готова нарастить локализацию производства, сообщает портал Drom.ru.
Дедлайн подписания СПИКов с автопроизводителями истёк 1 июля и большинство компаний успели согласовать условия и заключить соглашения, которые предоставляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производства в России. Однако компания «Хавейл Мотор Рус» не уложилась в этот срок.
Теперь для получения господдержки производитель (а также остальные, которые захотят подписать СПИК) должен будет выполнить ряд более жёстких требований. На предприятии придётся локализовать сборку силовых агрегатов, управляющей электроники и некоторых других узлов автомобилей. Также необходимо перенести на территорию России процессы штамповки, сварки и окраски кузовов. В этом случае степень локализации будет близкой к 100%.
Компании, уже подписавшие СПИК, заранее определили для себя наиболее «удобные» техпроцессы, которые обязались локализовать.
Другой вариант, предложенный китайскому производителю, — увеличить объёмы выпуска двигателей и автоматических трансмиссий. Излишки завод сможет продавать другим китайским маркам, которые выпускают (или планируют выпускать) автомобили в России.
За 6 месяцев 2019 года компания Haval реализовала на российском рынке почти 3,5 тысячи новых легковых автомобилей — втрое больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью является кроссовер H6: на него приходится 72,6% от всех продаж бренда. Haval F7, который выпускается на Тульском заводе компании, в первый месяц торговли разошёлся тиражом 76 экземпляров.