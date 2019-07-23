Haval планирует получить льготы в России

Компания Haval намеревается подписать специальный инвести­ционный контракт (СПИК) с Мин­промторгом РФ — для этого компания готова нарастить локали­зацию производ­ства, сообщает портал Drom.ru.

Дедлайн подписания СПИКов с автопроиз­водителями истёк 1 июля и большин­ство компаний успели согласо­вать условия и заключить соглаше­ния, которые предостав­ляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производ­ства в России. Однако компания «Хавейл Мотор Рус» не уложилась в этот срок.

Теперь для получения господдержки производи­тель (а также остальные, которые захотят подписать СПИК) должен будет выполнить ряд более жёстких требо­ваний. На предприятии придётся локали­зовать сборку силовых агрегатов, управляющей электро­ники и некоторых других узлов автомо­билей. Также необходимо перенести на территорию России процессы штамповки, сварки и окраски кузовов. В этом случае степень локали­зации будет близкой к 100%.

Компании, уже подписавшие СПИК, заранее определили для себя наиболее «удобные» техпроцессы, которые обязались локализовать.

Другой вариант, предложенный китайскому производи­телю, — увеличить объёмы выпуска двигателей и автомати­ческих транс­миссий. Излишки завод сможет продавать другим китайским маркам, которые выпускают (или планируют выпускать) автомобили в России.

За 6 месяцев 2019 года компания Haval реализовала на российском рынке почти 3,5 тысячи новых легковых автомобилей — втрое больше, чем годом ранее. Самой популяр­ной моделью является кроссовер H6: на него приходится 72,6% от всех продаж бренда. Haval F7, который выпускается на Тульском заводе компании, в первый месяц торговли разошёлся тиражом 76 экзем­пляров.