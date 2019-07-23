Электрический Ford F-150 испытали, отбуксировав железнодорожный состав

Haval планирует получить льготы в России

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Компания Haval намеревается подписать специальный инвести­ционный контракт (СПИК) с Мин­промторгом РФ — для этого компания готова нарастить локали­зацию производ­ства, сообщает портал Drom.ru.

Дедлайн подписания СПИКов с автопроиз­водителями истёк 1 июля и большин­ство компаний успели согласо­вать условия и заключить соглаше­ния, которые предостав­ляют льготы в обмен на инвестиции в развитие производ­ства в России. Однако компания «Хавейл Мотор Рус» не уложилась в этот срок. 

Теперь для получения господдержки производи­тель (а также остальные, которые захотят подписать СПИК) должен будет выполнить ряд более жёстких требо­ваний. На предприятии придётся локали­зовать сборку силовых агрегатов, управляющей электро­ники и некоторых других узлов автомо­билей. Также необходимо перенести на территорию России процессы штамповки, сварки и окраски кузовов. В этом случае степень локали­зации будет близкой к 100%. 

Компании, уже подписавшие СПИК, заранее определили для себя наиболее «удобные» техпроцессы, которые обязались локализовать.

Другой вариант, предложенный китайскому производи­телю, — увеличить объёмы выпуска двигателей и автомати­ческих транс­миссий. Излишки завод сможет продавать другим китайским маркам, которые выпускают (или планируют выпускать) автомобили в России.

За 6 месяцев 2019 года компания Haval реализовала на российском рынке почти 3,5 тысячи новых легковых автомобилей — втрое больше, чем годом ранее. Самой популяр­ной моделью является кроссовер H6: на него приходится 72,6% от всех продаж бренда. Haval F7, который выпускается на Тульском заводе компании, в первый месяц торговли разошёлся тиражом 76 экзем­пляров.

Как относитесь к автомобилям Haval?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение