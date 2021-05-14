Внедорожник Haval H9 обновился: первые фотографии

Судя по фотографиям, обновление модели сведётся по большому счёту к новому бамперу с иными гнёздами под свето­диодные противо­туманные фары (они установ­лены вертикально) и другой решётке радиатора. Этот элемент получил множество массивных вертикаль­ных ламелей вместо двух прежних горизонталь­ных и укрупнённую окантовку.

Изменений в задней части не заметно, но издание утверждает, что фонари внедорожника получат новую «световую подпись».

Учитывая, что в сертификационных фото­графиях присут­ствует и Haval H9 с привычным для китайского рынка оформле­нием кузова, пред­полагается, что новая внешность станет прерогативой топовых комп­лектаций внедорожника. Haval H9 на местном рынке продолжат оснащать двухлитровым турбо­мотором на 224 л.с.