Внедорожник Haval H9 обновился: первые фотографии
Дмитрий Елизаров
Сертификационные изображения внедорожника, опубликованные местным министерством промышленности, продемонстрировали нюансы очередного рестайлинга, который пережил большой внедорожник Haval H9. Как предполагает издание AutoHome, модели с разными вариантами внешности — нынешним и новым — будут продаваться параллельно.
Судя по фотографиям, обновление модели сведётся по большому счёту к новому бамперу с иными гнёздами под светодиодные противотуманные фары (они установлены вертикально) и другой решётке радиатора. Этот элемент получил множество массивных вертикальных ламелей вместо двух прежних горизонтальных и укрупнённую окантовку.
Изменений в задней части не заметно, но издание утверждает, что фонари внедорожника получат новую «световую подпись».
Учитывая, что в сертификационных фотографиях присутствует и Haval H9 с привычным для китайского рынка оформлением кузова, предполагается, что новая внешность станет прерогативой топовых комплектаций внедорожника. Haval H9 на местном рынке продолжат оснащать двухлитровым турбомотором на 224 л.с.
Предыдущий рестайлинг модель пережила в 2019 году. Ей не только изменили внешность, но и доработали систему полного привода, а также расширили комплекс водительских ассистентов. Схожие доработки коснулись и российской версии Haval H9, но в нашей стране внедорожник продаётся в исполнении со старым экстерьером по цене от
2 670 000рублей. Будет ли «лицо» модели модернизировано и в России, неизвестно.