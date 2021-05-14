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Внедорожник Haval H9 обновился: первые фотографии

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Дмитрий Елизаров

Сертификационные изображения внедорожника, опублико­ванные местным министер­ством промыш­ленности, продемон­стрировали нюансы очередного рестай­линга, который пережил большой внедорожник Haval H9. Как предполагает издание AutoHome, модели с разными вариантами внешности — нынешним и новым — будут продаваться параллельно. 

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  • Судя по фотографиям, обновление модели сведётся по большому счёту к новому бамперу с иными гнёздами под свето­диодные противо­туманные фары (они установ­лены вертикально) и другой решётке радиатора. Этот элемент получил множество массивных вертикаль­ных ламелей вместо двух прежних горизонталь­ных и укрупнённую окантовку.

  • Изменений в задней части не заметно, но издание утверждает, что фонари внедорожника получат новую «световую подпись».

  • Учитывая, что в сертификационных фото­графиях присут­ствует и Haval H9 с привычным для китайского рынка оформле­нием кузова, пред­полагается, что новая внешность станет прерогативой топовых комп­лектаций внедорожника. Haval H9 на местном рынке продолжат оснащать двухлитровым турбо­мотором на 224 л.с.

  • Предыдущий рестайлинг модель пережила в 2019 году. Ей не только изменили внешность, но и доработали систему полного привода, а также расширили комплекс водитель­ских ассистентов. Схожие доработки коснулись и российской версии Haval H9, но в нашей стране внедорожник продаётся в испол­нении со старым экстерьером по цене от 2 670 000 рублей. Будет ли «лицо» модели модерни­зировано и в России, неизвестно.

Какой Haval H9 вам больше нравится — китайский или российский?

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