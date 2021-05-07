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Внедорожник Haval H5 покинет Россию ради нового кроссовера

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Haval прекратила сборку внедорожника H5 на своём заводе под Тулой: модель уходит с российского рынка. Как пишут «Китайские автомобили», связано это с необходимостью освободить производ­ственные мощности для выпуска новейшего кроссовера Jolion.

Haval H5
Haval H5
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Haval H5

  • Как утверждают источники издания, производство H5 было свёрнуто ещё около недели назад. Россий­ская часть биографии модели завер­шится после того, как дилеры распродадут остатки складских запасов. Заместить внедорожник современным кроссовером компания решила, посчитав, что у Jolion значительно больше перспектив на российском рынке.

  • Информация о Haval H5 на официальном сайте компании ещё присут­ствует. Рамный внедорожник предлагается у нас в двух комп­лектациях: базовая оснащается 150-сильной бензиновой «четвёркой» в сочетании с 6-ступен­чатой «механикой» и полным приводом, для топовой доступна 177-сильная версия того же мотора. Цены — от 1 429 000 до 1 629 000 рублей, в 2020 году компания продала менее 2,5 тысяч экземпляров этой модели.

  • По мнению издания, Haval Jolion выйдет на рынок в той же ценовой нише — 1,4–1,6 миллиона рублей, и окажется практически сопоставим по стоимости с кроссовером Haval F7, хотя и будет более компактным. Оснащать кроссовер планируется 1,5-литровым турбомотором, развивающим 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента в паре с шести­ступенчатой «механикой» либо семи­диапазонным «роботом», привод — только передний.

  • Ранее сообщалось, что кроссовер получит широкий набор опций, в который включат, к примеру, медиа­систему с 12-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль и ассистент само­стоятель­ной парковки, а также двухзонный климат-контроль. Ориентиро­вочная дата старта продаж Jolion — 18 мая.

Выбрали бы внедорожник или кроссовер?

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