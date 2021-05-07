Внедорожник Haval H5 покинет Россию ради нового кроссовера
Дмитрий Елизаров
Компания Haval прекратила сборку внедорожника H5 на своём заводе под Тулой: модель уходит с российского рынка. Как пишут «Китайские автомобили», связано это с необходимостью освободить производственные мощности для выпуска новейшего кроссовера Jolion.
Как утверждают источники издания, производство H5 было свёрнуто ещё около недели назад. Российская часть биографии модели завершится после того, как дилеры распродадут остатки складских запасов. Заместить внедорожник современным кроссовером компания решила, посчитав, что у Jolion значительно больше перспектив на российском рынке.
Информация о Haval H5 на официальном сайте компании ещё присутствует. Рамный внедорожник предлагается у нас в двух комплектациях: базовая оснащается 150-сильной бензиновой «четвёркой» в сочетании с
6-ступенчатой «механикой» и полным приводом, для топовой доступна 177-сильная версия того же мотора. Цены — от 1 429 000до 1 629 000рублей, в 2020 году компания продала менее 2,5 тысяч экземпляров этой модели.
По мнению издания, Haval Jolion выйдет на рынок в той же ценовой нише — 1,4–1,6 миллиона рублей, и окажется практически сопоставим по стоимости с кроссовером Haval F7, хотя и будет более компактным. Оснащать кроссовер планируется 1,5-литровым турбомотором, развивающим 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой «механикой» либо семидиапазонным «роботом», привод — только передний.
Ранее сообщалось, что кроссовер получит широкий набор опций, в который включат, к примеру, медиасистему с 12-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль и ассистент самостоятельной парковки, а также двухзонный климат-контроль. Ориентировочная дата старта продаж Jolion — 18 мая.