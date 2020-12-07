Шпионы сфотографировали салон нового Haval M6 с монитором в стиле Mercedes-Benz S-класса
Дмитрий Елизаров
Марка Haval готовит к выходу на китайский рынок кроссовер M6 нового поколения, который будет продаваться здесь под названием M6 Plus. Судя по шпионским фото, которые публикует AutoHome, одним из самых заметных нововведений в интерьере кроссовера станет мультимедийный экран.
«Наплыв» центральной консоли, служащий своего рода постаментом для селектора коробки передач, кроссоверу сохранят. Однако он будет визуально объединён в блок с центральными дефлекторами вентиляции и новым монитором медиасистемы, который установят независимо. В целом силуэт этого элемента напоминает центральный экран нового Mercedes-Benz
S-класса, который имеет вертикальную ориентацию.
Помимо центральной консоли, вседорожнику обещают доработать дверные панели, рулевое колесо и отделку салона в целом, разбавив её дополнительными хромированными элементами.
Что касается внешности кроссовера, то, насколько можно судить по фото, Haval M6 получит решётку радиатора с новым наполнением, изменённую оптику и доработанные бамперы, а светодиодные задние фонари соединят перемычкой поперёк двери багажника. Не исключено, что в процессе обновления кроссовер лишится одного из самых необычных элементов своего экстерьера — зигзагообразной линии в районе задних стоек.
Изменений в моторной гамме не ожидается.
Haval M6 Plus при длине 4664 миллиметра и колёсной базе 2680 миллиметров (на 10 мм больше, чем у Kia Sportage) сохранит полуторалитровый турбомотор с отдачей в 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. На рынке Китая его агрегатируют с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом», привод — только передний.
M6 считается одной из самых востребованных моделей бренда в Китае. Кроссовер появился в продаже только в 2017 году, однако его обновлённая версия выйдет на рынок уже в январе. Предполагаемая базовая цена — 75 тысяч юаней (11,5 тысяч долларов или 850 тысяч рублей).
В России же бренд Haval начал строительство завода по производству силовых агрегатов. Новое предприятие появится рядом с фабрикой по сборке автомобилей в Тульской области и будет обеспечивать моторами до 90% российских Хавейлов.