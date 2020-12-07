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Шпионы сфотографировали салон нового Haval M6 с монитором в стиле Mercedes-Benz S-класса

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Дмитрий Елизаров

Марка Haval готовит к выходу на китайский рынок кроссовер M6 нового поколения, который будет продаваться здесь под названием M6 Plus. Судя по шпионским фото, которые публикует AutoHome, одним из самых заметных ново­введений в интерьере кроссовера станет мульти­медийный экран.

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  • «Наплыв» центральной консоли, служащий своего рода постаментом для селектора коробки передач, кроссоверу сохранят. Однако он будет визуально объединён в блок с централь­ными дефлекторами вентиляции и новым монитором медиа­системы, который установят независимо. В целом силуэт этого элемента напоминает центральный экран нового Mercedes-Benz S-класса, который имеет вертикаль­ную ориентацию.

  • Помимо центральной консоли, вседорожнику обещают доработать дверные панели, рулевое колесо и отделку салона в целом, разбавив её допол­нитель­ными хромиро­ванными элементами.

  • Что касается внешности кроссовера, то, насколько можно судить по фото, Haval M6 получит решётку радиатора с новым напол­нением, изменённую оптику и доработанные бамперы, а свето­диодные задние фонари соединят перемычкой поперёк двери багажника. Не исключено, что в процессе обновления кроссовер лишится одного из самых необычных элементов своего экстерьера — зигзаго­образной линии в районе задних стоек.

  • Изменений в моторной гамме не ожидается.

  • Haval M6 Plus при длине 4664 милли­метра и колёсной базе 2680 милли­метров (на 10 мм больше, чем у Kia Sportage) сохранит полутора­литровый турбомотор с отдачей в 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. На рынке Китая его агрегатируют с шестиступен­чатой «механикой» либо «роботом», привод — только передний.

  • M6 считается одной из самых востребо­ванных моделей бренда в Китае. Кроссовер появился в продаже только в 2017 году, однако его обновлённая версия выйдет на рынок уже в январе. Пред­полагаемая базовая цена — 75 тысяч юаней (11,5 тысяч долларов или 850 тысяч рублей).

  • В России же бренд Haval начал строитель­ство завода по произ­водству силовых агрегатов. Новое пред­приятие появится рядом с фабрикой по сборке автомо­билей в Тульской области и будет обеспечивать моторами до 90% российских Хавейлов.

Пригодился бы такой Haval в России?

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