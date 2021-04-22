Марка Haval рассказала об оснащении недорогого кроссовера для России
Дмитрий Елизаров
Вседорожник Jolion, который может стать самой доступной моделью марки Haval в России, получит широкий набор оборудования. В списке значатся не только большой мультимедийный экран, но и интеллектуальные системы помощи водителю.
Среди них упомянуты, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки (утверждается, что найти и занять стояночное место автомобиль сможет самостоятельно). Кроме того, Jolion в России получит систему камер кругового обзора и функцию распознавания дорожных знаков.
Картинка будет выводиться на 12-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Сама система поддерживает интеграцию смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а среди возможностей информирования водителя присутствуют дополнительно
7-дюймоваяцифровая приборная панель с тремя вариантами оформления и проекционный дисплей.
Наконец, Jolion можно будет оснастить беспроводной зарядкой, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, а также датчиками дождя и света.
Получено официальное подтверждение тому, что кроссовер для российского рынка готовятся оснащать «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, развивающей 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В набор коробок передач войдут шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот». Система полного привода в официальном сообщении не упоминается.
Собирать новинку для нашей страны планируют на предприятии Haval в Тульской области. При этом обещано провести модель через ряд адаптационных мер — хотя пока названы только расширенные возможности подогрева. Габариты Jolion официально также пока не разглашаются: компания указывает лишь 900 миллиметров пространства для ног задних пассажиров.
Благодаря опубликованному ранее ОТТС стало известно, что по размерам Haval Jolion окажется чуть крупнее Renault Kaptur, но слегка компактнее Kia Sportage. До другого кроссовера Haval — модели F7 — по длине Jolion не дотянет около 150 миллиметров, а значит, окажется самым компактным вседорожником марки на российском рынке. Это обстоятельство заставляет рассчитывать, что он будет ещё и самым доступным. Цены на F7, который также собирают под Тулой, сейчас стартуют с отметки в
1 529 000рублей.