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Марка Haval рассказала об оснащении недорогого кроссовера для России

Новости

Дмитрий Елизаров

Вседорожник Jolion, который может стать самой доступной моделью марки Haval в России, получит широкий набор оборудо­вания. В списке значатся не только большой мульти­медийный экран, но и интеллекту­альные системы помощи водителю.

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  • Среди них упомянуты, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система автомати­ческой парковки (утверждается, что найти и занять стояночное место автомобиль сможет само­стоятельно). Кроме того, Jolion в России получит систему камер кругового обзора и функцию распознавания дорожных знаков.

  • Картинка будет выводиться на 12-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Сама система поддерживает интеграцию смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а среди возможностей информи­рования водителя присут­ствуют дополни­тельно 7-дюймовая цифровая приборная панель с тремя вариантами оформ­ления и проекционный дисплей.

  • Наконец, Jolion можно будет оснастить беспроводной зарядкой, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, а также датчиками дождя и света.

  • Получено официальное подтверждение тому, что кроссовер для россий­ского рынка готовятся оснащать «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, развивающей 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В набор коробок передач войдут шести­ступенчатая «механика» и семиступен­чатый «робот». Система полного привода в офици­альном сообщении не упоминается.

  • Собирать новинку для нашей страны планируют на предприятии Haval в Тульской области. При этом обещано провести модель через ряд адаптаци­онных мер — хотя пока названы только расширенные возмож­ности подогрева. Габариты Jolion официально также пока не разглашаются: компания указывает лишь 900 милли­метров пространства для ног задних пассажиров.

  • Благодаря опубликованному ранее ОТТС стало известно, что по размерам Haval Jolion окажется чуть крупнее Renault Kaptur, но слегка компактнее Kia Sportage. До другого кроссовера Haval — модели F7 — по длине Jolion не дотянет около 150 милли­метров, а значит, окажется самым компактным вседорожником марки на россий­ском рынке. Это обстоятель­ство заставляет рассчитывать, что он будет ещё и самым доступным. Цены на F7, который также собирают под Тулой, сейчас стартуют с отметки в 1 529 000 рублей.

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