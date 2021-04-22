Марка Haval рассказала об оснащении недорогого кроссовера для России

Среди них упомянуты, к примеру, адаптивный круиз-контроль и система автомати­ческой парковки (утверждается, что найти и занять стояночное место автомобиль сможет само­стоятельно). Кроме того, Jolion в России получит систему камер кругового обзора и функцию распознавания дорожных знаков.

Картинка будет выводиться на 12-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы. Сама система поддерживает интеграцию смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а среди возможностей информи­рования водителя присут­ствуют дополни­тельно 7-дюймовая цифровая приборная панель с тремя вариантами оформ­ления и проекционный дисплей.

Наконец, Jolion можно будет оснастить беспроводной зарядкой, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, а также датчиками дождя и света.

Получено официальное подтверждение тому, что кроссовер для россий­ского рынка готовятся оснащать «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, развивающей 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента. В набор коробок передач войдут шести­ступенчатая «механика» и семиступен­чатый «робот». Система полного привода в офици­альном сообщении не упоминается.

Собирать новинку для нашей страны планируют на предприятии Haval в Тульской области. При этом обещано провести модель через ряд адаптаци­онных мер — хотя пока названы только расширенные возмож­ности подогрева. Габариты Jolion официально также пока не разглашаются: компания указывает лишь 900 милли­метров пространства для ног задних пассажиров.