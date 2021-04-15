Эта поездка по пляжу на машине обернулась для водителя штрафом в четверть миллиона рублей

Рассекречен кроссовер Haval Jolion для России: двигатель, коробки, опции

Новости

Дмитрий Елизаров

На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для кроссовера Haval Jolion, который может стать самым доступным предста­вителем марки в России. Помимо технических характеристик, документ содер­жит и масштабный перечень опций, которые получит вседорожник.

  • Документ подтверждает, что для России Haval Jolion оснастят полутора­литровой «турбо­четвёркой» с отдачей в 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента, способной работать на 92-м бензине. Ассистировать мотору будут либо шестиступен­чатая «механика», либо семи­диапазонная роботи­зированная коробка с «мокрыми» сцепле­ниями. Кроссовер получит стойки McPherson со стабили­затором поперечной устойчи­вости спереди и полузависимую подвеску на задней оси. ОТТС допускает оснащение Jolion колёсными дисками до 18 дюймов.

  • Среди доступных кроссоверу опций документ упоминает, к примеру, климат-контроль, систему бесключевого доступа, сенсорные дисплеи для медиа­системы диагональю до 12 дюймов, USB-порт во внутри­салонном зеркале, проекци­онный дисплей, беспроводную зарядку и люк в крыше. Подогреваться у кроссовера будут как минимум зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя.

  • В списке водительских ассистентов значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и автоматический парковщик, система предотвращения столкно­вений с возможностью распозна­вания пешеходов и велоси­педистов, а также функция удержания в полосе. Haval Jolion может оснащаться подушками безопас­ности общим числом до шести.

  • По предварительным данным, на российском рынке Haval Jolion может оказаться непосред­ственным конкурентом Renault Duster и Kia Sportage: он схож с ними как габаритами, так и мощностью двигателя. Однако системы полного привода в нашей стране кроссовер не получит: в ОТТС упомянута только передне­приводная версия. Помимо всего прочего, сертификат подтверждает, что сборку Jolion (по полному циклу) наладят на заводе Haval в Тульской области.

  • Когда именно состоится официальная премьера и будет дан старт продажам кроссовера, пока неизвестно. На официальном сайте марки в России заявлено, что это случится в конце весны.

Купили бы современный китайский кроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение