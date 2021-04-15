Рассекречен кроссовер Haval Jolion для России: двигатель, коробки, опции

Документ подтверждает, что для России Haval Jolion оснастят полутора­литровой «турбо­четвёркой» с отдачей в 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента, способной работать на 92-м бензине. Ассистировать мотору будут либо шестиступен­чатая «механика», либо семи­диапазонная роботи­зированная коробка с «мокрыми» сцепле­ниями. Кроссовер получит стойки McPherson со стабили­затором поперечной устойчи­вости спереди и полузависимую подвеску на задней оси. ОТТС допускает оснащение Jolion колёсными дисками до 18 дюймов.

Среди доступных кроссоверу опций документ упоминает, к примеру, климат-контроль, систему бесключевого доступа, сенсорные дисплеи для медиа­системы диагональю до 12 дюймов, USB-порт во внутри­салонном зеркале, проекци­онный дисплей, беспроводную зарядку и люк в крыше. Подогреваться у кроссовера будут как минимум зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя.

В списке водительских ассистентов значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и автоматический парковщик, система предотвращения столкно­вений с возможностью распозна­вания пешеходов и велоси­педистов, а также функция удержания в полосе. Haval Jolion может оснащаться подушками безопас­ности общим числом до шести.

По предварительным данным, на российском рынке Haval Jolion может оказаться непосред­ственным конкурентом Renault Duster и Kia Sportage: он схож с ними как габаритами, так и мощностью двигателя. Однако системы полного привода в нашей стране кроссовер не получит: в ОТТС упомянута только передне­приводная версия. Помимо всего прочего, сертификат подтверждает, что сборку Jolion (по полному циклу) наладят на заводе Haval в Тульской области.