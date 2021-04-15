Рассекречен кроссовер Haval Jolion для России: двигатель, коробки, опции
Дмитрий Елизаров
На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для кроссовера Haval Jolion, который может стать самым доступным представителем марки в России. Помимо технических характеристик, документ содержит и масштабный перечень опций, которые получит вседорожник.
Документ подтверждает, что для России Haval Jolion оснастят полуторалитровой «турбочетвёркой» с отдачей в 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента, способной работать на
92-мбензине. Ассистировать мотору будут либо шестиступенчатая «механика», либо семидиапазонная роботизированная коробка с «мокрыми» сцеплениями. Кроссовер получит стойки McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости спереди и полузависимую подвеску на задней оси. ОТТС допускает оснащение Jolion колёсными дисками до 18 дюймов.
Среди доступных кроссоверу опций документ упоминает, к примеру, климат-контроль, систему бесключевого доступа, сенсорные дисплеи для медиасистемы диагональю до 12 дюймов, USB-порт во внутрисалонном зеркале, проекционный дисплей, беспроводную зарядку и люк в крыше. Подогреваться у кроссовера будут как минимум зеркала, лобовое стекло и форсунки омывателя.
В списке водительских ассистентов значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и автоматический парковщик, система предотвращения столкновений с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, а также функция удержания в полосе. Haval Jolion может оснащаться подушками безопасности общим числом до шести.
По предварительным данным, на российском рынке Haval Jolion может оказаться непосредственным конкурентом Renault Duster и Kia Sportage: он схож с ними как габаритами, так и мощностью двигателя. Однако системы полного привода в нашей стране кроссовер не получит: в ОТТС упомянута только переднеприводная версия. Помимо всего прочего, сертификат подтверждает, что сборку Jolion (по полному циклу) наладят на заводе Haval в Тульской области.
Когда именно состоится официальная премьера и будет дан старт продажам кроссовера, пока неизвестно. На официальном сайте марки в России заявлено, что это случится в конце весны.