Haval привезёт в Россию конкурента Renault Duster: известны сроки начала продаж

При габаритах 4472 х 1841 х 1619 миллиметров Jolion сопоставим, к примеру, с Kia Sportage или Renault Duster и чуть компактнее, чем Toyota RAV4. Хотя размеры колёсной базы почти совпадают с последней моделью — 2700 милли­метров против 2690.

Двигатель у российской версии будет схож по отдаче с мотором Дастера. Вседорожник укомплектуют 1,5-литровой турбо­четвёркой мощностью 143 л.с. и 210 Нм, при этом атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра, который устанавли­вается на Renault Duster в России, развивает те же 143 л.с. Трансмиссий на выбор будет две — это механическая шестиступен­чатая коробка и семиступен­чатый преселективный «робот» «мокрого» типа.

Другой информации о новинке компания пока не распространяет.