Haval привезёт в Россию конкурента Renault Duster: известны сроки начала продаж
Дмитрий Елизаров
Китайский бренд Haval анонсировал в России продажи совершенно нового кроссовера под названием Jolion. Продажи начнутся в конце весны. Производство городского вседорожника в режиме полного цикла наладят на российском заводе Haval в Тульской области.
При габаритах 4472 х 1841 х 1619 миллиметров Jolion сопоставим, к примеру, с Kia Sportage или Renault Duster и чуть компактнее, чем Toyota RAV4. Хотя размеры колёсной базы почти совпадают с последней моделью — 2700 миллиметров против 2690.
Двигатель у российской версии будет схож по отдаче с мотором Дастера. Вседорожник укомплектуют 1,5-литровой турбочетвёркой мощностью 143 л.с. и 210 Нм, при этом атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра, который устанавливается на Renault Duster в России, развивает те же 143 л.с. Трансмиссий на выбор будет две — это механическая шестиступенчатая коробка и семиступенчатый преселективный «робот» «мокрого» типа.
Другой информации о новинке компания пока не распространяет.
По данным издания «Китайские автомобили», первой в продаже появится модификация с приводом на переднюю ось, а позже к ней должна присоединиться полноприводная версия.
В Китае компактный кроссовер Haval оснащают, к примеру, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и медиасистемой с монитором диагональю до 12,3 дюйма. Какое оснащение Jolion получит на нашем рынке, пока не уточняется. Новинка, как ожидается, займёт позицию самого доступного вседорожника марки Haval в России и тем самым окажется дешевле более крупного Haval F7, цена на который стартует с отметки в
1 529 000рублей.