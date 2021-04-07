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Haval привезёт в Россию конкурента Renault Duster: известны сроки начала продаж

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Дмитрий Елизаров

Китайский бренд Haval анонсировал в России продажи совер­шенно нового кроссовера под названием Jolion. Продажи начнутся в конце весны. Производ­ство городского вседорожника в режиме полного цикла наладят на российском заводе Haval в Тульской области.

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  • При габаритах 4472 х 1841 х 1619 миллиметров Jolion сопоставим, к примеру, с Kia Sportage или Renault Duster и чуть компактнее, чем Toyota RAV4. Хотя размеры колёсной базы почти совпадают с последней моделью — 2700 милли­метров против 2690.

  • Двигатель у российской версии будет схож по отдаче с мотором Дастера. Вседорожник укомплектуют 1,5-литровой турбо­четвёркой мощностью 143 л.с. и 210 Нм, при этом атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра, который устанавли­вается на Renault Duster в России, развивает те же 143 л.с. Трансмиссий на выбор будет две — это механическая шестиступен­чатая коробка и семиступен­чатый преселективный «робот» «мокрого» типа.

  • Другой информации о новинке компания пока не распространяет.

  • По данным издания «Китайские автомобили», первой в продаже появится моди­фикация с приводом на переднюю ось, а позже к ней должна присоеди­ниться полно­приводная версия.

  • В Китае компактный кроссовер Haval оснащают, к примеру, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и медиа­системой с монитором диагональю до 12,3 дюйма. Какое оснащение Jolion получит на нашем рынке, пока не уточняется. Новинка, как ожидается, займёт позицию самого доступного вседорожника марки Haval в России и тем самым окажется дешевле более крупного Haval F7, цена на который стартует с отметки в 1 529 000 рублей.

Как вам новинка от Haval?

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