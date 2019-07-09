Haval инвестирует 30 миллиардов в российское производство

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, в интервью Reuters рассказал о том, что марка Haval планирует многомиллиардные инвестиции в развитие производства в России. Не исключено, что в результате китайская компания получит господдержку.



В течение 10 лет компания потратит на развитие производства в Тульской области больше 30 миллиардов рублей. Часть суммы пойдёт на повышение уровня локализации, что позволит компании подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ и получить господдержку. В планах Haval — локализовать производство двигателей, элементов трансмиссии и систем управления автомобилем. Также компания намеревается заняться выпуском электромобилей: для этого у них есть все необходимые технологии.

На сегодняшний день Минпромторг РФ подписал СПИКи со всеми автопроизводителями, которые подавали заявки. Последний контракт был заключён с группой PSA.