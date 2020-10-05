Обновлённый кроссовер Haval F7 с огромным экраном представили в Китае

Трёхмерное наполнение радиаторной решётки получило иную форму в виде концентри­ческих много­угольников, а сама решётка вместо чёрного глянца отделы­вается тёмным хромом. В России хромиро­ванная решётка радиатора предлагается только для F7 в дорогой комплектации Tech Plus, но выглядит она иначе.

Мультимедийная система заменена более современным устрой­ством с 12,3-дюймовым тачскрином (россий­ские версии кроссовера располагают лишь 9-дюймо ­вым), голосовым помощником и набором локальных онлайн-сервисов с поддержкой постоянного обновления.

Комплекс водительских ассистентов теперь удовлет­воряет требо­ваниям системы автономного управления 2-го уровня: усовер­шенство­ваны, к примеру, система удер­жания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, Haval F7 обзавёлся автоматиче­ским ассистентом парковки.

Сообщается также о модерни­зации подвесок, настройки которых были «оптимизиро­ваны для улучшенного баланса комфорта и спортивности».

В Китае кроссовер комплектуется двумя бензино­выми турбо­моторами объёмом 1,5 литра (169 л.с., 285 Нм) и 2,0 литра (224 л.с., 385 Нм) в паре с семиступен­чатым «роботом». Двигатели российской модификации F7 имеют тот же объём, но развивают 150 и 190 ­л.с. соответ­ственно. Для обоих силовых агрегатов доступна система полного привода. Цена в России — от 1 499 000 рублей.