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Обновлённый кроссовер Haval F7 с огромным экраном представили в Китае

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Дмитрий Елизаров

Портал Autohome опубликовал изображения вседорожника Haval F7, обновлённого со сменой модельного года на рынке Китая. Как пишет издание, кроссовер получил новую решётку радиатора, модерни­зированную медиа­систему с большим экраном и расширен­ный список водительских ассистентов.

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  • Трёхмерное наполнение радиаторной решётки получило иную форму в виде концентри­ческих много­угольников, а сама решётка вместо чёрного глянца отделы­вается тёмным хромом. В России хромиро­ванная решётка радиатора предлагается только для F7 в дорогой комплектации Tech Plus, но выглядит она иначе.

  • Мультимедийная система заменена более современным устрой­ством с 12,3-дюймовым тачскрином (россий­ские версии кроссовера располагают лишь 9-дюймо­вым), голосовым помощником и набором локальных онлайн-сервисов с поддержкой постоянного обновления.

  • Комплекс водительских ассистентов теперь удовлет­воряет требо­ваниям системы автономного управления 2-го уровня: усовер­шенство­ваны, к примеру, система удер­жания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, Haval F7 обзавёлся автоматиче­ским ассистентом парковки.

  • Сообщается также о модерни­зации подвесок, настройки которых были «оптимизиро­ваны для улучшенного баланса комфорта и спортивности».

  • В Китае кроссовер комплектуется двумя бензино­выми турбо­моторами объёмом 1,5 литра (169 л.с., 285 Нм) и 2,0 литра (224 л.с., 385 Нм) в паре с семиступен­чатым «роботом». Двигатели российской модификации F7 имеют тот же объём, но развивают 150 и 190 ­л.с. соответ­ственно. Для обоих силовых агрегатов доступна система полного привода. Цена в России — от 1 499 000 рублей.

  • Компания Haval может в будущем начать оснащать авто­мобили российской сборки россий­скими же двигателями: Haval стал первым китайским брендом, подписавшим с Минпром­торгом специнвест­контракт. Документ подразуме­вает дальнейшую локали­зацию вседорож­ников, включая производ­ство на территории России силовых агрегатов и автомо­бильной электроники.

Какой Haval F7 симпатичнее — российский или китайский?

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