Обновлённый кроссовер Haval F7 с огромным экраном представили в Китае
Дмитрий Елизаров
Портал Autohome опубликовал изображения вседорожника Haval F7, обновлённого со сменой модельного года на рынке Китая. Как пишет издание, кроссовер получил новую решётку радиатора, модернизированную медиасистему с большим экраном и расширенный список водительских ассистентов.
Трёхмерное наполнение радиаторной решётки получило иную форму в виде концентрических многоугольников, а сама решётка вместо чёрного глянца отделывается тёмным хромом. В России хромированная решётка радиатора предлагается только для F7 в дорогой комплектации Tech Plus, но выглядит она иначе.
Мультимедийная система заменена более современным устройством с 12,3-дюймовым тачскрином (российские версии кроссовера располагают лишь
9-дюймовым), голосовым помощником и набором локальных онлайн-сервисов с поддержкой постоянного обновления.
Комплекс водительских ассистентов теперь удовлетворяет требованиям системы автономного управления
2-гоуровня: усовершенствованы, к примеру, система удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, Haval F7 обзавёлся автоматическим ассистентом парковки.
Сообщается также о модернизации подвесок, настройки которых были «оптимизированы для улучшенного баланса комфорта и спортивности».
В Китае кроссовер комплектуется двумя бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 литра (169 л.с., 285 Нм) и 2,0 литра (224 л.с., 385 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». Двигатели российской модификации F7 имеют тот же объём, но развивают 150 и 190 л.с. соответственно. Для обоих силовых агрегатов доступна система полного привода. Цена в России — от
1 499 000рублей.
Компания Haval может в будущем начать оснащать автомобили российской сборки российскими же двигателями: Haval стал первым китайским брендом, подписавшим с Минпромторгом специнвестконтракт. Документ подразумевает дальнейшую локализацию вседорожников, включая производство на территории России силовых агрегатов и автомобильной электроники.