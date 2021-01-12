Дизельный Haval H9 подешевел в России

Двигатель на тяжёлом топливе, который пред­лагается для Haval H9, при объёме в 2,0 литра развивает 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Сопровож­дается мотор 8-диа ­пазонным «автоматом» и системой полного привода с понижа­ющей передачей и блоки­ровкой заднего дифференциала.

Базовая комплектация Comfort подразуме­вает наличие биксено­новой оптики и 17-дюймовых колёс, тканевой отделки интерьера, подо­грева передних сидений и трёх­зонного климат-контроля, а также медиа­системы с 8-дюймо ­вым монитором и камерой заднего вида. От более дорогого испол­нения Elite она отличается, к примеру, пятью посадочными местами вместо семи, механиче­скими регули­ровками кресел вместо электриче­ских, отсут­ствием подогрева лобового стекла и люка в крыше, а также 7 дина­миками акустической системы, тогда как у более дорогих внедорож­ников акустика состоит из 10 динамиков бренда Infinity.