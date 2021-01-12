Пятилетний Porsche 911 Turbo S продают по цене нового — у него эксклюзивный тюнинг

Дизельный Haval H9 подешевел в России

Новости

Дмитрий Елизаров

Бренд Haval пополнил российскую линейку комп­лектаций внедорож­ника H9 с дизель­ным мотором самой доступной версией Comfort. Благодаря этому базовая стоимость модели умень­шилась сразу на 200 тысяч рублей — до 2 690 000 рублей.

  • Двигатель на тяжёлом топливе, который пред­лагается для Haval H9, при объёме в 2,0 литра развивает 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Сопровож­дается мотор 8-диа­пазонным «автоматом» и системой полного привода с понижа­ющей передачей и блоки­ровкой заднего дифференциала.

  • Базовая комплектация Comfort подразуме­вает наличие биксено­новой оптики и 17-дюймовых колёс, тканевой отделки интерьера, подо­грева передних сидений и трёх­зонного климат-контроля, а также медиа­системы с 8-дюймо­вым монитором и камерой заднего вида. От более дорогого испол­нения Elite она отличается, к примеру, пятью посадочными местами вместо семи, механиче­скими регули­ровками кресел вместо электриче­ских, отсут­ствием подогрева лобового стекла и люка в крыше, а также 7 дина­миками акустической системы, тогда как у более дорогих внедорож­ников акустика состоит из 10 динамиков бренда Infinity.

  • Комплектация Comfort появилась у Haval H9 в октябре, но перво­начально была доступна только для версий с бензиновым 245-сильным мотором. Стоил такой внедорожник 2 525 000 рублей, однако после Нового года цены на Haval H9 выросли на 50 тысяч рублей.

Доступная бензиновая версия или чуть более дорогая, но с дизелем?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение