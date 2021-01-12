Дизельный Haval H9 подешевел в России
Дмитрий Елизаров
Бренд Haval пополнил российскую линейку комплектаций внедорожника H9 с дизельным мотором самой доступной версией Comfort. Благодаря этому базовая стоимость модели уменьшилась сразу на 200 тысяч рублей — до
Двигатель на тяжёлом топливе, который предлагается для Haval H9, при объёме в 2,0 литра развивает 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Сопровождается мотор
8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Базовая комплектация Comfort подразумевает наличие биксеноновой оптики и 17-дюймовых колёс, тканевой отделки интерьера, подогрева передних сидений и трёхзонного климат-контроля, а также медиасистемы с
8-дюймовым монитором и камерой заднего вида. От более дорогого исполнения Elite она отличается, к примеру, пятью посадочными местами вместо семи, механическими регулировками кресел вместо электрических, отсутствием подогрева лобового стекла и люка в крыше, а также 7 динамиками акустической системы, тогда как у более дорогих внедорожников акустика состоит из 10 динамиков бренда Infinity.
Комплектация Comfort появилась у Haval H9 в октябре, но первоначально была доступна только для версий с бензиновым 245-сильным мотором. Стоил такой внедорожник
2 525 000рублей, однако после Нового года цены на Haval H9 выросли на 50 тысяч рублей.