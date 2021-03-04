В России обновился соперник Land Cruiser Prado. Он получил систему помощи при поворотах

Отдача двухлитрового турбомотора, которым комплектуется Haval H9, снизилась с 245 до 218 л.с., но при этом количество крутящего момента повысилось с 350 до 380 Нм. Произво­дитель утверждает, что это измене­ние «исключи­тельно важно на бездорожье».

Внедорожники с бензиновым мотором будут оснащаться блокировкой переднего дифференциала в допол­нение к уже устанавлива­ющейся задней, но только в самой дорогой комплектации Premium (2 990 000 рублей). Топовый Haval H9 и промежуточная комплектация Elite (2 820 000 рублей) получили ещё и «внедорожный круиз-контроль», а также систему помощи при поворотах под названием Tank Turn. Как именно она работает, не уточняется, но должна уменьшать радиус разворота примерно на 1 метр.

Ранее функцией с аналогичным названием свой пикап R1T оснастила компания Rivian. Её электро­мобиль способен вращать колёса в разные стороны, благодаря чему разворачи­вается практически на месте.

Бензиновый Haval H9 получил электро­усилитель руля, благодаря чему расширился список водитель­ских ассистентов — он пополнен системой удержания в полосе. Топовая версия модели теперь обзавелась функцией распозна­вания дорожных знаков и «умным» дальним светом.

В интерьере всех обновлённых Haval H9 с бензиновым двигателем появилась новая мульти­медийная система с 9-дюймо ­вым экраном, обновлённым интерфейсом и расширенным функци­оналом, а сам салон внедорожника в самом дорогом исполнении можно отделать кожей наппа в чёрном и коричневом цвете с ромбовидной строчкой.