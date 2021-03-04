В России обновился соперник Land Cruiser Prado. Он получил систему помощи при поворотах
Дмитрий Елизаров
Марка Haval обнародовала детали изменений, которые переживёт внедорожник H9 для российского рынка со сменой модельного года. Соперник Toyota Land Cruiser Prado получит модернизированный бензиновый двигатель и новые опции, а также станет способнее на бездорожье. Продажи стартуют в марте.
Отдача двухлитрового турбомотора, которым комплектуется Haval H9, снизилась с 245 до 218 л.с., но при этом количество крутящего момента повысилось с 350 до 380 Нм. Производитель утверждает, что это изменение «исключительно важно на бездорожье».
Внедорожники с бензиновым мотором будут оснащаться блокировкой переднего дифференциала в дополнение к уже устанавливающейся задней, но только в самой дорогой комплектации Premium
(2 990 000рублей). Топовый Haval H9 и промежуточная комплектация Elite (2 820 000рублей) получили ещё и «внедорожный круиз-контроль», а также систему помощи при поворотах под названием Tank Turn. Как именно она работает, не уточняется, но должна уменьшать радиус разворота примерно на 1 метр.
Ранее функцией с аналогичным названием свой пикап R1T оснастила компания Rivian. Её электромобиль способен вращать колёса в разные стороны, благодаря чему разворачивается практически на месте.
Бензиновый Haval H9 получил электроусилитель руля, благодаря чему расширился список водительских ассистентов — он пополнен системой удержания в полосе. Топовая версия модели теперь обзавелась функцией распознавания дорожных знаков и «умным» дальним светом.
В интерьере всех обновлённых Haval H9 с бензиновым двигателем появилась новая мультимедийная система с
9-дюймовым экраном, обновлённым интерфейсом и расширенным функционалом, а сам салон внедорожника в самом дорогом исполнении можно отделать кожей наппа в чёрном и коричневом цвете с ромбовидной строчкой.
Базовая версия внедорожника стоит теперь
2 620 000рублей. Имеется у Haval H9 и альтернативный двигатель — 190-сильный дизель, но с таким мотором внедорожник обойдётся на 70 тысяч дороже.