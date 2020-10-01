Конкурент Toyota Land Cruiser Prado от Haval стал доступнее в России с новой комплектацией
Дмитрий Елизаров
Внедорожник Haval H9, которого называют конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, обзавёлся новой базовой комплектацией — Comfort. В итоге стартовая цена модели снизилась сразу на 200 тысяч рублей: теперь Haval H9 можно купить за
Удешевить модель удалось за счёт отказа, к примеру, от третьего ряда сидений, электрорегулировок передних кресел (на новом Haval они механические) и кожи в салоне — интерьер Haval H9 в комплектации Comfort отделывается тканью.
Самый доступный вариант H9 сохранил трёхзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и руля, систему бесключевого доступа и камеру заднего вида с парктрониками спереди и сзади. Как и внедорожники в более дорогих комплектациях, новая версия оснащается мультимедийной системой с
8-дюймовым экраном и портом USB, но она не получит протокола Bluetooth и динамиков Infinity.
Комплектация Comfort предлагается для Haval H9 только с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. (350 Нм крутящего момента). Работает мотор в паре с
8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с понижающей передачей и возможностью блокировки заднего дифференциала.
Ранее самым доступным вариантом внедорожника в нашей стране считался H9 с тем же силовым агрегатом в комплектации Elite по цене
2 725 000рублей.
Собирают Haval H9 на заводе компании в Тульской области. В ближайшие годы Haval планирует организовать здесь ещё и производство двигателей и коробок передач: намерения фирмы зафиксированы в специнвестконтракте, подписанном с российским Минпромторгом.