Конкурент Toyota Land Cruiser Prado от Haval стал доступнее в России с новой комплектацией

Удешевить модель удалось за счёт отказа, к примеру, от третьего ряда сидений, электро­регулировок передних кресел (на новом Haval они механические) и кожи в салоне — интерьер Haval H9 в комплектации Comfort отделы­вается тканью.

Самый доступный вариант H9 сохранил трёхзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и руля, систему бесключе­вого доступа и камеру заднего вида с парк­трониками спереди и сзади. Как и внедорож­ники в более дорогих комп­лектациях, новая версия оснащается мульти­медийной системой с 8-дюймо ­вым экраном и портом USB, но она не получит протокола Bluetooth и динамиков Infinity.

Комплектация Comfort предлагается для Haval H9 только с двух­литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. (350 Нм крутящего момента). Работает мотор в паре с 8-диа ­пазонным «автоматом» и системой полного привода с понижающей передачей и возмож­ностью блокировки заднего дифференциала.

Ранее самым доступным вариантом внедорожника в нашей стране считался H9 с тем же силовым агрегатом в комплектации Elite по цене 2 725 000 рублей.