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Конкурент Toyota Land Cruiser Prado от Haval стал доступнее в России с новой комплектацией

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Дмитрий Елизаров

Внедорожник Haval H9, которого называют конкурентом Toyota Land Cruiser Prado, обзавёлся новой базовой комплектацией — Comfort. В итоге стартовая цена модели снизилась сразу на 200 тысяч рублей: теперь Haval H9 можно купить за 2 525 000­ рублей.

  • Удешевить модель удалось за счёт отказа, к примеру, от третьего ряда сидений, электро­регулировок передних кресел (на новом Haval они механические) и кожи в салоне — интерьер Haval H9 в комплектации Comfort отделы­вается тканью.

  • Самый доступный вариант H9 сохранил трёхзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и руля, систему бесключе­вого доступа и камеру заднего вида с парк­трониками спереди и сзади. Как и внедорож­ники в более дорогих комп­лектациях, новая версия оснащается мульти­медийной системой с 8-дюймо­вым экраном и портом USB, но она не получит протокола Bluetooth и динамиков Infinity.

  • Комплектация Comfort предлагается для Haval H9 только с двух­литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. (350 Нм крутящего момента). Работает мотор в паре с 8-диа­пазонным «автоматом» и системой полного привода с понижающей передачей и возмож­ностью блокировки заднего дифференциала.

  • Ранее самым доступным вариантом внедорожника в нашей стране считался H9 с тем же силовым агрегатом в комплектации Elite по цене 2 725 000 рублей.

  • Собирают Haval H9 на заводе компании в Тульской области. В ближайшие годы Haval планирует организовать здесь ещё и произ­водство двигателей и коробок передач: намерения фирмы зафикси­рованы в специнвест­контракте, подписанном с россий­ским Минпромторгом.

Haval H9 стал для вас привлекательнее?

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