Haval H9 обновился и стал более проходимым
Николай Андреев
Китайская компания Haval обновила флагманскую модель — 4,9-метровый рамный внедорожник H9. Машина изменилась внешне и получила другое оснащение.
Все версии Haval H9 теперь оснащаются механической блокировкой не только заднего, но и переднего межколёсного дифференциала. Также модернизирован межосевой дифференциал с многодисковой муфтой блокировки и «понижайкой», а система стабилизации во внедорожном режиме научилась подтормаживать заднее колесо, находящееся внутри поворота — для уменьшения его радиуса. Похожая функция есть на внедорожниках Toyota.
К адаптивному круиз-контролю и камерам кругового обзора добавили систему контроля за разметкой, функцию считывания дорожных знаков и комплекс автоматического торможения с распознаванием пешеходов.
Двухлитровый турбодизель мощностью 190 л.с. (420 Н·м) не изменился, а вот бензиновую «турбочетвёрку» с тем же рабочим объёмом модернизировали под новые китайские экологические требования. Теперь она развивает 224 л.с. мощности (385 Н·м) вместо 252 л.с. (350 Н·м) и может работать на топливе
АИ-92.Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом».
Внешне обновлённый H9 отличается уменьшенной в размерах решёткой радиатора и светодиодными фарами, которые пришли на смену биксеноновым. В салоне — цифровая приборная панель и увеличенный с восьми до девяти дюймов экран мультимедийной системы с голосовым управлением и возможностью обновляться «по воздуху».
В Китае обновлённый Haval H9 уже поступил в продажу по цене от 209 800 юаней (1,95 миллиона рублей). Когда появится внедорожник в России – пока неизвестно. Стоимость дорестайлинговой модели на российском рынке начинается с отметки в 2 602 000 рублей.