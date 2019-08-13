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Haval H9 обновился и стал более проходимым

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Николай Андреев

Китайская компания Haval обновила флагманскую модель — 4,9-метровый рамный внедорожник H9. Машина изменилась внешне и получила другое оснащение.

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  • Все версии Haval H9 теперь оснащаются механиче­ской блоки­ровкой не только заднего, но и переднего меж­колёсного дифферен­циала. Также модерни­зирован межосевой дифферен­циал с много­дисковой муфтой блокировки и «понижайкой», а система стабили­зации во внедорож­ном режиме научилась подторма­живать заднее колесо, находящееся внутри поворота — для уменьше­ния его радиуса. Похожая функция есть на внедорож­никах Toyota.

  • К адаптивному круиз-контролю и камерам кругового обзора добавили систему контроля за разметкой, функцию считы­вания дорожных знаков и комплекс автомати­ческого торможения с распозна­ванием пешеходов.

  • Двухлитровый турбодизель мощностью 190 л.с. (420 Н·м) не изменился, а вот бензиновую «турбо­четвёрку» с тем же рабочим объёмом модерни­зировали под новые китайские экологи­ческие требова­ния. Теперь она развивает 224 л.с. мощности (385 Н·м) вместо 252 л.с. (350 Н·м) и может работать на топливе АИ-92. Оба двигателя сочетаются с восьми­ступенчатым «автоматом».

  • Внешне обновлённый H9 отличается уменьшен­ной в размерах решёткой радиатора и свето­диодными фарами, которые пришли на смену биксеноновым. В салоне — цифровая приборная панель и увеличенный с восьми до девяти дюймов экран мульти­медийной системы с голосовым управ­лением и возможностью обновляться «по воздуху».

В Китае обновлённый Haval H9 уже поступил в продажу по цене от 209 800 юаней (1,95 миллиона рублей). Когда появится внедорожник в России – пока неизвестно. Стоимость дорестайлин­говой модели на российском рынке начинается с отметки в 2 602 000 рублей.

Часто встречаете Haval H9 на дорогах?

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