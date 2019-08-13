Haval H9 обновился и стал более проходимым

Все версии Haval H9 теперь оснащаются механиче­ской блоки­ровкой не только заднего, но и переднего меж­колёсного дифферен­циала. Также модерни­зирован межосевой дифферен­циал с много­дисковой муфтой блокировки и «понижайкой», а система стабили­зации во внедорож­ном режиме научилась подторма­живать заднее колесо, находящееся внутри поворота — для уменьше­ния его радиуса. Похожая функция есть на внедорож­никах Toyota.

К адаптивному круиз-контролю и камерам кругового обзора добавили систему контроля за разметкой, функцию считы­вания дорожных знаков и комплекс автомати­ческого торможения с распозна­ванием пешеходов.

Двухлитровый турбодизель мощностью 190 л.с. (420 Н·м) не изменился, а вот бензиновую «турбо­четвёрку» с тем же рабочим объёмом модерни­зировали под новые китайские экологи­ческие требова­ния. Теперь она развивает 224 л.с. мощности (385 Н·м) вместо 252 л.с. (350 Н·м) и может работать на топливе АИ-92. Оба двигателя сочетаются с восьми­ступенчатым «автоматом».