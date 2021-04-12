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Обновлённое кросс-купе Haval F7x: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Бренд Haval готовит кросс-купе F7x к рестайлингу, о чём свидетель­ствуют фото местного Министер­ства промыш­ленности, которые публикует портал AutoHome. Вседорожнику доработают внешность и расширят возмож­ности индивиду­ализации, но коснётся ли рестайлинг интерьера кросс-купе, пока неизвестно.

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  • Haval F7x получит новую решётку радиатора с иными формой и наполне­нием: основным цветом для неё станет чёрный, но некоторые комплектации будут сопро­вождаться хромиро­ванными элементами. Кроме того, кроссоверу доработают бампер, который получит узкие вертикальные гнёзда противо­туманных фар и лишится имитации защитных накладок. Вместо них появится некое подобие сплиттера, которое можно выкрасить в контрастный яркий цвет.

  • Цветные акценты опционально будут доступны на порогах и новом заднем бампере, который также обзавёлся вертикаль­ными прорезями. Здесь имитация защиты уступила своё место чёрному «диффузору». Для вседорожника спроекти­ровали новую оптику, сохранив­шую прежние очертания, но получившую модерни­зированное наполнение. Изменён и дизайн колёсных дисков (диаметром от 17 до 19 дюймов).

  • Габариты кроссовера при этом остались прежними — 4620 милли­метров длины при 2725-милли­метровой колёсной базе. В Китае Haval F7x оснащается двумя турбо­моторами на выбор, которые при объёме 1,5 и 2,0 литра развивают 169 и 224 л.с. соответ­ственно. В российской специ­фикации отдача двигателей уменьшена до 150 и 190 л.с. Оба мотора сопровождаются семиступен­чатым «роботом» и опциональной системой полного привода. Стоит актуаль­ный для российского рынка кроссовер как минимум 1 579 000 рублей, собирают F7x на заводе бренда в Тульской области.

  • В ближайшее время линейка Haval в нашей стране пополнится ещё одним вседорожником под названием Jolion. Новинка также получит полутора­литровый турбомотор, но он окажется слабее двигателя F7x, а в базовой комплектации будет агрегатиро­ваться с механической коробкой.

Как считаете, лучше стало?

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