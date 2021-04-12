Обновлённое кросс-купе Haval F7x: первые фото
Дмитрий Елизаров
Бренд Haval готовит кросс-купе F7x к рестайлингу, о чём свидетельствуют фото местного Министерства промышленности, которые публикует портал AutoHome. Вседорожнику доработают внешность и расширят возможности индивидуализации, но коснётся ли рестайлинг интерьера кросс-купе, пока неизвестно.
Haval F7x получит новую решётку радиатора с иными формой и наполнением: основным цветом для неё станет чёрный, но некоторые комплектации будут сопровождаться хромированными элементами. Кроме того, кроссоверу доработают бампер, который получит узкие вертикальные гнёзда противотуманных фар и лишится имитации защитных накладок. Вместо них появится некое подобие сплиттера, которое можно выкрасить в контрастный яркий цвет.
Цветные акценты опционально будут доступны на порогах и новом заднем бампере, который также обзавёлся вертикальными прорезями. Здесь имитация защиты уступила своё место чёрному «диффузору». Для вседорожника спроектировали новую оптику, сохранившую прежние очертания, но получившую модернизированное наполнение. Изменён и дизайн колёсных дисков (диаметром от 17 до 19 дюймов).
Габариты кроссовера при этом остались прежними — 4620 миллиметров длины при 2725-миллиметровой колёсной базе. В Китае Haval F7x оснащается двумя турбомоторами на выбор, которые при объёме 1,5 и 2,0 литра развивают 169 и 224 л.с. соответственно. В российской спецификации отдача двигателей уменьшена до 150 и 190 л.с. Оба мотора сопровождаются семиступенчатым «роботом» и опциональной системой полного привода. Стоит актуальный для российского рынка кроссовер как минимум
1 579 000рублей, собирают F7x на заводе бренда в Тульской области.
В ближайшее время линейка Haval в нашей стране пополнится ещё одним вседорожником под названием Jolion. Новинка также получит полуторалитровый турбомотор, но он окажется слабее двигателя F7x, а в базовой комплектации будет агрегатироваться с механической коробкой.