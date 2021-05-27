Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России, но только в топовых комплектациях
Дмитрий Елизаров
Компания Haval планирует обновить вседорожник F7 и его купеобразную версию F7x для российского рынка. По информации «Китайских автомобилей», рестайлинг окажется довольно скромным и затронет только вседорожники в топовых комплектациях.
Вседорожникам расширят список доступного оборудования. В нём появятся, к примеру, двухзонный климат-контроль и передние кресла с вентиляцией.
Основным изменением во внешности обновлённых кроссоверов станет новая решётка радиатора. По данным издания, её скопируют с китайской версии Haval F7, которая обновилась осенью прошлого года. Такая решётка отличается оригинальным трёхмерным наполнением и хромированной отделкой.
Сейчас у российских вседорожников в основном чёрные решётки: блестящий элемент устанавливается на F7 в самом дорогом исполнении, но выглядит по сравнению с китайским вариантом иначе.
Новым оборудованием планируется оснащать только F7 и F7x в топовых комплектациях Premium и Tech Plus. Старт продаж, по предварительным данным, запланирован на июнь. Сейчас вседорожники стоят в диапазоне от
1 499 000до 2 029 000рублей.
Китайский рестайлинг вседорожников оказался масштабнее. Помимо доработанной внешности модели получили новую мультимедийную систему, перенастроенное шасси и дополнительные водительские ассистенты.