На продажу выставлен Mercedes-Benz 380 SL, в котором невозможно узнать Мерседес

Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России, но только в топовых комплектациях

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Haval планирует обновить вседорожник F7 и его купе­образную версию F7x для российского рынка. По информации «Китайских авто­мобилей», рестайлинг окажется довольно скромным и затронет только вседорожники в топовых комплектациях.

1/3

  • Вседорожникам расширят список доступного оборудования. В нём появятся, к примеру, двухзонный климат-контроль и передние кресла с вентиляцией.

  • Основным изменением во внешности обновлённых кроссоверов станет новая решётка радиатора. По данным издания, её скопируют с китайской версии Haval F7, которая обновилась осенью прошлого года. Такая решётка отличается оригиналь­ным трёхмерным наполне­нием и хромиро­ванной отделкой.

  • Сейчас у российских вседорожников в основном чёрные решётки: блестящий элемент устанавли­вается на F7 в самом дорогом исполнении, но выглядит по сравнению с китайским вариантом иначе.

  • Новым оборудованием планируется оснащать только F7 и F7x в топовых комп­лектациях Premium и Tech Plus. Старт продаж, по предвари­тельным данным, запланирован на июнь. Сейчас вседорожники стоят в диапазоне от 1 499 000 до 2 029 000 рублей.

  • Китайский рестайлинг вседорожников оказался масштабнее. Помимо доработанной внешности модели получили новую мульти­медийную систему, пере­настроенное шасси и дополни­тельные водительские ассистенты.

Чего не хватает российскому Haval F7?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение