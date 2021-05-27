Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России, но только в топовых комплектациях

Вседорожникам расширят список доступного оборудования. В нём появятся, к примеру, двухзонный климат-контроль и передние кресла с вентиляцией.

Основным изменением во внешности обновлённых кроссоверов станет новая решётка радиатора. По данным издания, её скопируют с китайской версии Haval F7, которая обновилась осенью прошлого года. Такая решётка отличается оригиналь­ным трёхмерным наполне­нием и хромиро­ванной отделкой.

Сейчас у российских вседорожников в основном чёрные решётки: блестящий элемент устанавли­вается на F7 в самом дорогом исполнении, но выглядит по сравнению с китайским вариантом иначе.

Новым оборудованием планируется оснащать только F7 и F7x в топовых комп­лектациях Premium и Tech Plus. Старт продаж, по предвари­тельным данным, запланирован на июнь. Сейчас вседорожники стоят в диапазоне от 1 499 000 до 2 029 000 рублей.