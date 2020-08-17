Названы российские цены на топовые версии кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Haval объявила цены на кроссовер F7 и его купеобразную версию F7x в топовой комплектации Tech Plus. Автомобили будут стоить
Силовая установка у F7 и F7x одинаковая и одинаково безальтернативная: бензиновый двухлитровый турбомотор с отдачей 190 л.с. и 340 Нм в паре с
7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода.
Салоны самых дорогих кроссоверов по умолчанию оснащены цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфонов и новым органом управления мультимедийной системы — поворотным контроллером с несколькими физическими кнопками.
Набор водительских ассистентов расширен за счёт системы превентивного торможения с распознаванием пешеходов, функций мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков, «умного» дальнего света и помощников при выезде с парковки задним ходом и контроля рядности.
Будут у таких кроссоверов и внешние отличия — например, оригинальные
19-дюймовыеколёсные диски и решётка радиатора с особой хромированной отделкой вместо стандартного чёрного глянца.
Выпуск F7 и F7x в комплектации Tech Plus для российского рынка налажен там же, где собирают более бюджетные варианты, — на заводе Haval под Тулой.
Для сравнения, на популярные кроссоверы Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq цены только начинаются с отметки 1,9–2,0 миллиона рублей. Японский кроссовер за эту сумму будет оснащён атмосферным мотором на 2.0 литра (149 л.с.) и
6-ступенчатой «механикой» с передним приводом, у чешского будет 150-сильный 1,4-литровый турбомотор, 6-диапазонный «робот» DSG и привод на обе оси.