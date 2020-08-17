Названы российские цены на топовые версии кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x

Силовая установка у F7 и F7x одинаковая и одинаково безальтер­нативная: бензиновый двух­литровый турбомотор с отдачей 190 л.с. и 340 Нм в паре с 7-ступен ­чатым «роботом» и системой полного привода.

Салоны самых дорогих кроссоверов по умолчанию оснащены цифровой приборной панелью, беспро­водной зарядкой для смарт­фонов и новым органом управления мульти­медийной системы — поворотным контрол­лером с несколькими физическими кнопками.

Набор водительских ассистентов расширен за счёт системы превен­тивного торможения с распо­знаванием пешеходов, функций мониторинга слепых зон и распо­знавания дорожных знаков, «умного» дальнего света и помощников при выезде с парковки задним ходом и контроля рядности.

Будут у таких кроссоверов и внешние отличия — например, оригинальные 19-дюймовые колёсные диски и решётка радиатора с особой хромиро­ванной отделкой вместо стандартного чёрного глянца.

Выпуск F7 и F7x в комплектации Tech Plus для российского рынка налажен там же, где собирают более бюджетные варианты, — на заводе Haval под Тулой.