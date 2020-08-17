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Названы российские цены на топовые версии кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x

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Дмитрий Елизаров

Китайская компания Haval объявила цены на кроссовер F7 и его купе­образную версию F7x в топовой комп­лектации Tech Plus. Автомобили будут стоить 1 949 000 и 1 999 000 рублей соответ­ственно. Ранее самыми дорогими считались комплектации Premium стоимостью 1 879 000 и 1 929 000 рублей соответ­ственно. Таким образом, доплата за набор нового оборудо­вания составила 70 тысяч рублей.

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  • Силовая установка у F7 и F7x одинаковая и одинаково безальтер­нативная: бензиновый двух­литровый турбомотор с отдачей 190 л.с. и 340 Нм в паре с 7-ступен­чатым «роботом» и системой полного привода.

  • Салоны самых дорогих кроссоверов по умолчанию оснащены цифровой приборной панелью, беспро­водной зарядкой для смарт­фонов и новым органом управления мульти­медийной системы — поворотным контрол­лером с несколькими физическими кнопками. 

  • Набор водительских ассистентов расширен за счёт системы превен­тивного торможения с распо­знаванием пешеходов, функций мониторинга слепых зон и распо­знавания дорожных знаков, «умного» дальнего света и помощников при выезде с парковки задним ходом и контроля рядности.

  • Будут у таких кроссоверов и внешние отличия — например, оригинальные 19-дюймовые колёсные диски и решётка радиатора с особой хромиро­ванной отделкой вместо стандартного чёрного глянца.

  • Выпуск F7 и F7x в комплектации Tech Plus для российского рынка налажен там же, где собирают более бюджетные варианты, — на заводе Haval под Тулой.

  • Для сравнения, на популярные кроссоверы Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq цены только начинаются с отметки 1,9–2,0 миллиона рублей. Японский кроссовер за эту сумму будет оснащён атмосферным мотором на 2.0 литра (149 л.с.) и 6-ступен­чатой «механикой» с передним приводом, у чешского будет 150-сильный 1,4-литровый турбомотор, 6-диа­пазонный «робот» DSG и привод на обе оси.

Стоят ли нововведения доплаты?

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