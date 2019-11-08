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Купе-кроссовер Haval F7x оказался не дороже стандартного F7

Новости

Николай Андреев

  • За новый купеобразный кроссовер Haval F7x не придётся доплачивать: он стоит столько же, сколько обычный кроссовер F7. Новая версия отличается только формой кузова с заниженной на 35 милли­метров крышей (1655 мм вместо 1690 мм) и обе модели собираются на одном заводе в Тульской области.

  • Haval F7x оснащается 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним (от 1 549 000 ₽) или полным (от 1 629 000 ₽). Стандартный F7 вдобавок имеет базовый 150-сильный турбиро­ванный двигатель 1.5 (от 1 449 000 ₽).

  • Купе-кроссовер доступен в трёх комплектациях. Младшая версия Comfort (от 1 549 000 ₽) имеет систему бесключевого доступа, задние парктроники, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, мультимедийку с девяти­дюймовым экраном.

  • Средняя комплектация Elite (от 1 619 000 ₽) дополнительно получает электро­регулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике.

  • Топ-версия Premium (от 1 739 000 ₽) предложит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, систему автомати­ческого торможения, люк в крыше и отделку салона искусственной кожей.

Помимо кросссоверов Haval F7 и F7x, в ближайшем будущем начнутся продажи рамных внедорожников H5 (перелицованный Great Wall Hover) и H9 российской сборки. На первом этапе годовая мощность производства на заводе в Тульской области составит 80 тысяч автомобилей, а расчётный максимум предприятия — 150 тысяч автомобилей в год.

Какой кроссовер Haval вы бы предпочли?

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