Купе-кроссовер Haval F7x оказался не дороже стандартного F7

За новый купеобразный кроссовер Haval F7x не придётся доплачивать: он стоит столько же, сколько обычный кроссовер F7. Новая версия отличается только формой кузова с заниженной на 35 милли­метров крышей (1655 мм вместо 1690 мм) и обе модели собираются на одном заводе в Тульской области.

Haval F7x оснащается 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семи­ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним (от 1 549 000 ₽) или полным (от 1 629 000 ₽). Стандартный F7 вдобавок имеет базовый 150-сильный турбиро­ванный двигатель 1.5 (от 1 449 000 ₽).

Купе-кроссовер доступен в трёх комплектациях. Младшая версия Comfort (от 1 549 000 ₽) имеет систему бесключевого доступа, задние парктроники, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, мультимедийку с девяти­дюймовым экраном.

Средняя комплектация Elite (от 1 619 000 ₽) дополнительно получает электро­регулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике.