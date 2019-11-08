Купе-кроссовер Haval F7x оказался не дороже стандартного F7
Николай Андреев
За новый купеобразный кроссовер Haval F7x не придётся доплачивать: он стоит столько же, сколько обычный кроссовер F7. Новая версия отличается только формой кузова с заниженной на 35 миллиметров крышей (1655 мм вместо 1690 мм) и обе модели собираются на одном заводе в Тульской области.
Haval F7x оснащается 190-сильным бензиновым двухлитровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод может быть передним (от 1 549 000 ₽) или полным (от 1 629 000 ₽). Стандартный F7 вдобавок имеет базовый 150-сильный турбированный двигатель 1.5 (от
1 449 000 ₽).
Купе-кроссовер доступен в трёх комплектациях. Младшая версия Comfort (от 1 549 000 ₽) имеет систему бесключевого доступа, задние парктроники, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля, мультимедийку с девятидюймовым экраном.
Средняя комплектация Elite (от 1 619 000 ₽) дополнительно получает электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида и шторку в багажнике.
Топ-версия Premium (от 1 739 000 ₽) предложит светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, систему автоматического торможения, люк в крыше и отделку салона искусственной кожей.
Помимо кросссоверов Haval F7 и F7x, в ближайшем будущем начнутся продажи рамных внедорожников H5 (перелицованный Great Wall Hover) и H9 российской сборки. На первом этапе годовая мощность производства на заводе в Тульской области составит 80 тысяч автомобилей, а расчётный максимум предприятия — 150 тысяч автомобилей в год.