Haval F7 российской сборки оказался дороже Арканы

В базе кроссовер оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Renault Arkana со 150-сильным турбомотором 1.33, вариатором, передним приводом, полностью светодиодными фарами, шестью подушками безопасности, кожаными сиденьями и камерами кругового обзора стоит 1 419 990 рублей.

У Haval F7 в базовой комплектации Comfort (от 1 449 000 ₽) есть четыре подушки безопасности, светодиодные фонари, 17-дюймовые колёса, обогрев передних сидений и руля, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа, мультимедийка с девятидюймовым экраном, датчики дождя и света, противотуманки и задний парктроник.

Средняя версия Elite (от 1 519 000 ₽) получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида, салонное зеркало с автоматическим затемнением и шторку в багажнике.

В оснащение топ-версии Premium (от 1 639 000 ₽) входят боковые шторки безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, отделка салона искусственной кожей, система автоторможения, камеры кругового обзора и панорамная крыша.