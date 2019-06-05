Суперкар от создателя McLaren F1 получит самый высокооборотистый двигатель

Haval F7 российской сборки оказался дороже Арканы

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Николай Андреев

  • В базе кроссовер оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

  • Renault Arkana со 150-сильным турбомотором 1.33, вариатором, передним приводом, полностью светодиодными фарами, шестью подушками безопасности, кожаными сиденьями и камерами кругового обзора стоит 1 419 990 рублей.

  • У Haval F7 в базовой комплектации Comfort (от 1 449 000 ₽) есть четыре подушки безопасности, светодиодные фонари, 17-дюймовые колёса, обогрев передних сидений и руля, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа, мультимедийка с девятидюймовым экраном, датчики дождя и света, противотуманки и задний парктроник.

  • Средняя версия Elite (от 1 519 000 ₽) получит электрорегулировки водительского кресла, обогрев задних сидений, камеру заднего вида, салонное зеркало с автоматическим затемнением и шторку в багажнике.

  • В оснащение топ-версии Premium (от 1 639 000 ₽) входят боковые шторки безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, отделка салона искусственной кожей, система автоторможения, камеры кругового обзора и панорамная крыша.

  • Для кроссовера доступен ещё и 190-сильный бензиновый турбомотор 2.0 (от 1 549 000 ₽), а полный привод предлагается за доплату. Максимальная стоимость F7 составляет 1 819 000 ₽.

Haval F7 стал первым автомобилем марки, который собирается на новом заводе в Тульской области. На первом этапе годовая мощность производства составит 80 тысяч автомобилей, а максимальная — 150 тысяч автомобилей.

Как вам Haval F7?

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