Первый парень. Все плюсы и минусы Haval F7: подробный тест

Практичность

Если говорить только о перевозке пассажиров, то Haval F7 прекрасен: широкий дверной проём, высокая крыша и очень большой запас пространства. Это не преувеличение: на втором ряду F7 просторнее, чем, например, в эталонной Toyota RAV4. К тому же у Хавала нет централь­ного тоннеля, а спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. Но всё это, увы, в ущерб багажному отсеку.

Заявленные 723 литра объёма — это, вероятно, цифра, полученная при загрузке до крыши. А реально используемый объём «под шторку» у F7 откровенно мал, причём на фоне любого из одноклассников. По ощущениям здесь не больше 400 литров, да ещё и вещи придётся переваливать через высокий порожек пятой двери. Которая поднимается на совсем небольшую высоту. Из удобств — только крючки на боковинах. И если вы присматри­ваетесь к купеобразной версии Haval F7x, то она разочарует ещё больше — даже в официальных спецификациях значатся скромные 329 литров!