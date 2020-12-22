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Первый парень. Все плюсы и минусы Haval F7: подробный тест

Тесты

Иван Ананьев

Кроссовер Haval F7 появился в России внезапно и с невиданным доселе размахом. Мировая премьера модели прошла в рамках Московского автосалона 2018 года, и уже тогда стало известно, что именно F7 станет основным продуктом заложенного в 2015 году завода под Тулой максимальной мощностью 150 000 машин в год. Конечно, до таких объёмов предприятию пока далеко, но всё идёт к тому, что по итогам 2020 года продажи марки в России достигнут уровня 16–17 тысяч машин, а Haval сможет стать китайским брендом номер один в нашей стране.

Haval F7
1 499 000 – 1 979 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Haval F7 2.0 Premium за 1 769 000 ₽
Оценка: 3,9 из 5
Плюсы
  • Современная внешность
  • Отзывчивые двигатели
  • Стильный салон
Минусы
  • Жёсткая, но валкая подвеска
  • Плохая шумоизоляция
  • Скромный багажник
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
12 400 ₽
КАСКО
58 500 ₽
ТО за год
19 800 ₽
Транспортный налог
9500 ₽
Топливо
109 800 ₽
Итого
210 000 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Если год назад главным бестселлером марки у нас был скромный и невзрачный Haval H6, то сейчас две трети объёма продаж делают кроссоверы Haval F7, которые и сами претендуют на звание главной китайской модели в России. По результатам 11 месяцев 2020 года F7 продавался на треть лучше, чем прежний российский бестселлер Geely Atlas (в России поставили на учёт 9555 и 6245 машин соответ­ственно). Чем не повод присмотреться к Haval F7 подробнее, на примере топовой версии Tech Plus с двухлитровым мотором и стоимостью под два миллиона рублей?

Интерьер

Haval F7 из той — новой породы китайских машин, которые создавались уже без попыток копирования известных моделей, а с чистого листа. Получилось неплохо: современно, без ненужных деталей и лишней иллюминации, зато с обилием решений, которые понравятся настоящим гаджетоманам. Жаль только, что кое-где эта красота идет вразрез с функцией. Например, качающийся селектор коробки — «почти как в BMW» — оказывается не таким удобным, как в BMW, потому что кнопка паркинга у него вынесена отдельно. А красивый дисплей приборов попросту неинформативен. Есть вопросы и к удобству посадки, на руле слишком много клавиш, в которых постоянно путаешься. Однако кокпит водителя с развёрнутой консолью в любом случае выглядит здорово — не поспоришь.

Этот салон выглядит дорого, но не кажется вычурным. Китайцы перебороли тягу к блестяшкам, поэтому получилось солидно и аккуратно. Вместо кожи — кожзам, но мягкий и приятный на ощупь. Консоль повернута к водителю, а тоннель — двухуровневый!
На верхнем этаже — площадка для беспроводной зарядки, над которой — блок управления базовыми функциями машинами. Однако температура и направление потоков регулируются только с помощью экрана медиасистемы, а единственная клавиша с нарисованным креслом тоже включает меню, из которого можно выбрать, какое именно кресло надо греть
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Этот салон выглядит дорого, но не кажется вычурным. Китайцы перебороли тягу к блестяшкам, поэтому получилось солидно и аккуратно. Вместо кожи — кожзам, но мягкий и приятный на ощупь. Консоль повернута к водителю, а тоннель — двухуровневый!

Практичность

Если говорить только о перевозке пассажиров, то Haval F7 прекрасен: широкий дверной проём, высокая крыша и очень большой запас пространства. Это не преувеличение: на втором ряду F7 просторнее, чем, например, в эталонной Toyota RAV4. К тому же у Хавала нет централь­ного тоннеля, а спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. Но всё это, увы, в ущерб багажному отсеку.

Заявленные 723 литра объёма — это, вероятно, цифра, полученная при загрузке до крыши. А реально используемый объём «под шторку» у F7 откровенно мал, причём на фоне любого из одноклассников. По ощущениям здесь не больше 400 литров, да ещё и вещи придётся переваливать через высокий порожек пятой двери. Которая поднимается на совсем небольшую высоту. Из удобств — только крючки на боковинах. И если вы присматри­ваетесь к купеобразной версии Haval F7x, то она разочарует ещё больше — даже в официальных спецификациях значатся скромные 329 литров!

На втором ряду Haval F7, возможно, самые просторные места в классе. С высоким потолком и большим запасом места в ногах
Подогрев сидений положен всем машинам, кроме самых базовых
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На втором ряду Haval F7, возможно, самые просторные места в классе. С высоким потолком и большим запасом места в ногах

Техника и надёжность

Haval F7 построен на оригинальной платформе, которую материнская компания Great Wall использует и для люксовых моделей марки WEY: стойки МакФерсон спереди и сзади, электроусилитель на рулевом валу, турбо­моторы в паре с преселективным «роботом» и многодисковая муфта в приводе задних колёс.

Начальный двигатель 1.5 GDIT собственной разработки сделан из алюминия, носит индекс GW4B15 и развивает в российском варианте 150 лошадиных сил. В конструкции — непосредственный впрыск топлива, системы регулировки подъёма клапанов и изменения фаз газорас­пределения на впуске, охлаждаемый впускной коллектор и два термостата для блока цилиндров и головки. Такой же мотор ставился на компактный Haval H2, но только в паре с «механикой» или «автоматом». Сведений о характерных поломках этого двигателя пока нет, а его ресурс сервис­мены оценивают не меньше чем в 200 тысяч километров пробега.

Двухлитровый двигатель GW4C20NT — это дефорсированный турбомотор от внедорожника Haval Н9, который имеет непосред­ственный впрыск и систему коррекции фаз на впуске и выпуске. В отличие от мотора 1.5, на который ставят турбо­компрессор Bosch, на двухлитровом стоит нагнетатель собственного производства. А ещё этот мотор почти в полтора раза тяжелее, что в теории может незначительно повлиять на управляемость. За сведениями о ресурсе двигателя можно обратиться к владельцам Haval H9 с этим мотором — в России немало таких машин с беспроблемным пробегом за 200 тысяч километров. С учётом сниженной отдачи и меньшей массы самого автомобиля можно предположить, что на F7 двухлитровый двигатель пройдёт и 300 тысяч. Главное — контролировать состояние цепи, которая может растянуться и потребовать замены после 120 000 километров.

Преселективный «робот» с индексом 7DCT450 технически во многом напоминает фолькс­вагеновские коробки DSG со сцеплениями в масляной ванне, но не является их копией. Хотя без немецких технологий и мозгов не обошлось: разработкой коробки руководил Герхард Хеннинг, который занимался гидро­механическими «автоматами» в компании Volkswagen и делал АКП и «роботы» для Mercedes-Benz. Утверждается, что эффектив­ность коробки достигает 98%, а в России Haval даёт на неё гарантию в 5 лет или 200 000 км — очень приличные сроки для подобного агрегата. Но без претензий всё-таки не обошлось — некоторые владельцы отмечают внезапную потерю тяги при продол­житель­ном движении на высоких скоростях из-за перегрева масла в коробке. Помогает перезапуск двигателя. Более основательное решение — замена масла у дилера.

Другой известной проблемой владельцев Haval F7 является стук в рулевом механизме, который проявляется при вращении руля на месте или маневри­ровании на маленькой скорости. Кроме того, неисправное рулевое транслирует в салон вибрации от покрытия — на новых машинах такого нет. Решение тоже известно: протяжка болтов рулевой рейки, которую дилеры должны выполнять по гарантии.

Езда

Полуторалитрового мотора мощностью 150 л.с. кроссоверу хватает, но задорным такой агрегат не назвать — разгоняет достойно, с приятным подхватом на высоких оборотах, но без огонька. А вот с двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с. машина становится заметно веселей. Дуэт из старшего турбомотора и 7-ступен­чатого робота функционирует на удивление слаженно, а коробка отличается ещё и мягкостью (но не медлительностью!) работы — при спокойной езде можно вообще подумать, что здесь стоит вариатор или очень вежливый «автомат». 

Двухлитровый F7 аккуратно трогается с места, незаметно переключается и быстро набирает ход, а при активной езде радует хорошим контролем тяги. Единственный минус водитель отметит только на парковке — задержку при переключении из «драйва» в «реверс», которая очень раздражает при маневри­ровании в тесном пространстве.

Но если с динамикой и удобством управления тягой здесь порядок, то всё остальное автомобиль делает с ленцой. Например, у кроссовера непривычно тугие и не слишком эффективные тормоза — в прямом сравнении с одно­класс­никами при одно­временном торможении Haval F7 уезжает на пару-тройку метров дальше. Не исключено, что дело в китайских шинах марки Cooper. Но только ими уже не получится объяснить другие недостатки. Руль пустой и неинформативный, а реакции на его поворот слишком вялые. Скучно настроенное шасси заставляет машину крениться в поворотах и безвольно скользить передком, а система стабили­зации вступает в дело так внезапно, что поначалу это даже пугает. Так что нарезать повороты извилистых шоссе на этом кроссовере не хочется.

Можно было бы оправдать такие настройки шасси каким-то выдающимся уровнем комфорта, но этого тоже нет. Гнать по ухабам на Haval F7 — удоволь­ствие на любителя. Жёстковато — и тут, кажется, причина в несогласо­ванности настроек пружин и амортизаторов. И шумно: бурчит подвеска, слышно двигатель, поскрипывают панели салона, а на высокой скорости, даже на хорошем покрытии, в салон отчётливо проникают гул шин и свист ветра.

Другое дело, что при всём этом подвеска остаётся энергоёмкой и без труда пере­малывает даже неров­ности крупного калибра — почти как Renault Duster. Но ехать по разбитой дороге быстро не хочется. И чем хуже покрытие, тем сильнее хочется сбросить скорость. Претензий нет только в круизном режиме — при движении по магистрали с хорошим асфальтом. Прямую Haval F7 держит неплохо, не требуя подруливаний.

Полный привод? На удивление, он здесь не условный. При диагональном вывеши­вании электроника аккуратно прикусывает буксующие колёса и заставляет машину уверенно двигаться по основатель­ным косогорам. А при штурме крутого скользкого подъёма всё будет зависеть от выбранного режима движения: если в стандартном робот может неудачно пере­ключиться, прервав поток тяги, то в «грязевом» машина с отчаянными пробуксовками полезет вперёд. Хорош и режим «песок», когда тяга на колёсах аккуратно дозируется, чтобы исключить ненужные проскаль­зывания. Наконец, муфта полного привода вынослива и не склонна к перегреву.

Оснащение

В России Haval F7 предлагается в четырёх комплектациях. Самый простой вариант с мотором 1.5 и передним приводом стоит 1 499 000 рублей и поставляется в версии Comfort с галогенными фарами, тканевым салоном, стрелочными приборами и почему-то без шторки в багажнике. Но бедной такую комплектацию всё равно не назовёшь: есть система выбора режимов движения, обогрев сидений, руля и стекла в зоне покоя щёток, кнопка пуска двигателя, датчик дождя, однозонный климат-контроль, задний парктроник, датчики давления в шинах, система помощи при спуске и подъёме, 9-дюймовая медиасистема и 17-дюймовые легкосплавные колёса.

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Комплектация Elite приносит спойлер, светодиодные фары, шторку багажника, электро­приводы складывания зеркал, подогрев задних сидений, электроприводы кресла водителя и камеру заднего вида. Стоит такая машина 1 589 000 рублей, и она уже может быть полноприводной — за дополнительные 80 000 рублей. Следующее исполнение Premium бывает только полноприводным и стоит 1 759 000 рублей. За эти деньги покупатель дополнительно получит панорамную крышу, отделку из кожзама, дисплей приборов, «шайбу» управления медиасистемой, надувные шторки безопасности, передний парктроник, камеры кругового обзора и 19-дюймовые колёса.

Двухлитровый автомобиль может быть только полноприводным и поставляется в минимальной комплектации Elite по цене 1 789 000 рублей — на 120 000 дороже, чем аналогичный полутора­литровый. В случае с версией Premium разница составляет уже 140 тысяч (1 909 000 рублей). Однако с двухлитровым мотором Haval F7 будет богаче полутора­литрового — на адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения столкновений. На самой вершине стоит двухлитровый кроссовер в комплектации Tech Plus, подразумевающей хромиро­ванную облицовку радиатора, беспроводную зарядку телефона, автоматический режим дальнего света, адаптивный круиз-контроль, помощника выезда с парковки, функцию контроля полосы, слепых зон и считывания дорожных знаков. Стоит такая машина 1 979 000 рублей.

Кроме обычного Haval F7 существует ещё и купе-кроссовер Haval F7x, который в стоит на 50 000 рублей дороже. При этом полутора­литровый F7x с полным приводом существует только в исполнении Premium, зато в гамме есть передне­приводный купе-кроссовер с двухлитровым мотором, а полно­приводный можно купить даже в базовой комплектации Comfort.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/xtrailalldetails/" target="_blank">Nissan X-Trail</a></h3> Среди традиционных кроссоверов именно X-Trail сейчас является наиболее доступным. К тому же он ближе остальных к Haval F7 по габаритам. Цены на X-Trail лежат в диапазоне от <nobr>1 779 000</nobr> до <nobr>2 494 999</nobr> рублей, есть передне- и полноприводные модификации, а в гамме двигателей — два атмосферника (144 и 171&nbsp;л.с.) и один дизель (130&nbsp;л.с.)
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/outlanderalldetails/" target="_blank">Mitsubishi Outlander</a></h3> Ещё один японский кроссовер, который предлагает вместительный салон (есть 7-местные версии) и умеренный ценник. База начинается от <nobr>1 809 000</nobr> рублей, а топовая версия с мотором V6 3.0 (есть и такой!) оценивается в <nobr>2 639 000</nobr> рублей. Наиболее ходовыми являются машины с 4-цилиндро&shy;выми атмосферниками мощностью 146 и 167 лошадиных сил
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Nissan X-Trail

Среди традиционных кроссоверов именно X-Trail сейчас является наиболее доступным. К тому же он ближе остальных к Haval F7 по габаритам. Цены на X-Trail лежат в диапазоне от 1 779 000 до 2 494 999 рублей, есть передне- и полноприводные модификации, а в гамме двигателей — два атмосферника (144 и 171 л.с.) и один дизель (130 л.с.)

Вывод

До появления в России кроссовера Geely Tugella именно Haval F7 был самым технологичным, самым стильным и самым мощным вседорожником из Китая. Современная мульти­медийка, продвинутые моторы и надёжная роботи­зированная коробка передач — и всё это не в каком-нибудь VW Tiguan, а в машине, которую собирают под Тулой из китайских комплектующих! И российских водителей эта гремучая смесь совсем не пугает — F7 покупали, покупают и наверняка будут покупать дальше. 

Да, у этой модели ещё есть пробелы по части эргономики, а её ездовые качества нельзя назвать выдающимися. Но и по стоимости она не ровня кроссоверам из Европы, Японии или Кореи. С ролью стильной машины для семейных нужд китайский Haval F7 справляется не хуже любого из конкурентов, и лишь того, кто искренне любит водить машину, он зажечь пока не способен. Впрочем, в мире гаджетов это имеет всё меньшее значение.

Haval F7 почти за 2 миллиона — брать или нет?

Характеристики Haval F7 I

  • Комплектация

    2.0 AMT (190 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 190 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    8.8

  • Разгон до 100 км/ч

    9

  • Цена, ₽

    1 979 000
Все характеристикиКаталог автомобилей

Haval F7 на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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