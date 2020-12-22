Первый парень. Все плюсы и минусы Haval F7: подробный тест
Иван Ананьев
Кроссовер Haval F7 появился в России внезапно и с невиданным доселе размахом. Мировая премьера модели прошла в рамках Московского автосалона 2018 года, и уже тогда стало известно, что именно F7 станет основным продуктом заложенного в 2015 году завода под Тулой максимальной мощностью 150 000 машин в год. Конечно, до таких объёмов предприятию пока далеко, но всё идёт к тому, что по итогам 2020 года продажи марки в России достигнут уровня 16–17 тысяч машин, а Haval сможет стать китайским брендом номер один в нашей стране.
- Современная внешность
- Отзывчивые двигатели
- Стильный салон
- Жёсткая, но валкая подвеска
- Плохая шумоизоляция
- Скромный багажник
Если год назад главным бестселлером марки у нас был скромный и невзрачный Haval H6, то сейчас две трети объёма продаж делают кроссоверы Haval F7, которые и сами претендуют на звание главной китайской модели в России. По результатам 11 месяцев 2020 года F7 продавался на треть лучше, чем прежний российский бестселлер Geely Atlas (в России поставили на учёт 9555 и 6245 машин соответственно). Чем не повод присмотреться к Haval F7 подробнее, на примере топовой версии Tech Plus с двухлитровым мотором и стоимостью под два миллиона рублей?
Интерьер
Haval F7 из той — новой породы китайских машин, которые создавались уже без попыток копирования известных моделей, а с чистого листа. Получилось неплохо: современно, без ненужных деталей и лишней иллюминации, зато с обилием решений, которые понравятся настоящим гаджетоманам. Жаль только, что кое-где эта красота идет вразрез с функцией. Например, качающийся селектор коробки — «почти как в BMW» — оказывается не таким удобным, как в BMW, потому что кнопка паркинга у него вынесена отдельно. А красивый дисплей приборов попросту неинформативен. Есть вопросы и к удобству посадки, на руле слишком много клавиш, в которых постоянно путаешься. Однако кокпит водителя с развёрнутой консолью в любом случае выглядит здорово — не поспоришь.
Практичность
Если говорить только о перевозке пассажиров, то Haval F7 прекрасен: широкий дверной проём, высокая крыша и очень большой запас пространства. Это не преувеличение: на втором ряду F7 просторнее, чем, например, в эталонной Toyota RAV4. К тому же у Хавала нет центрального тоннеля, а спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. Но всё это, увы, в ущерб багажному отсеку.
Заявленные 723 литра объёма — это, вероятно, цифра, полученная при загрузке до крыши. А реально используемый объём «под шторку» у F7 откровенно мал, причём на фоне любого из одноклассников. По ощущениям здесь не больше 400 литров, да ещё и вещи придётся переваливать через высокий порожек пятой двери. Которая поднимается на совсем небольшую высоту. Из удобств — только крючки на боковинах. И если вы присматриваетесь к купеобразной версии Haval F7x, то она разочарует ещё больше — даже в официальных спецификациях значатся скромные 329 литров!
Техника и надёжность
Haval F7 построен на оригинальной платформе, которую материнская компания Great Wall использует и для люксовых моделей марки WEY: стойки МакФерсон спереди и сзади, электроусилитель на рулевом валу, турбомоторы в паре с преселективным «роботом» и многодисковая муфта в приводе задних колёс.
Начальный двигатель 1.5 GDIT собственной разработки сделан из алюминия, носит индекс GW4B15 и развивает в российском варианте 150 лошадиных сил. В конструкции — непосредственный впрыск топлива, системы регулировки подъёма клапанов и изменения фаз газораспределения на впуске, охлаждаемый впускной коллектор и два термостата для блока цилиндров и головки. Такой же мотор ставился на компактный Haval H2, но только в паре с «механикой» или «автоматом». Сведений о характерных поломках этого двигателя пока нет, а его ресурс сервисмены оценивают не меньше чем в 200 тысяч километров пробега.
Двухлитровый двигатель GW4C20NT — это дефорсированный турбомотор от внедорожника Haval Н9, который имеет непосредственный впрыск и систему коррекции фаз на впуске и выпуске. В отличие от мотора 1.5, на который ставят турбокомпрессор Bosch, на двухлитровом стоит нагнетатель собственного производства. А ещё этот мотор почти в полтора раза тяжелее, что в теории может незначительно повлиять на управляемость. За сведениями о ресурсе двигателя можно обратиться к владельцам Haval H9 с этим мотором — в России немало таких машин с беспроблемным пробегом за 200 тысяч километров. С учётом сниженной отдачи и меньшей массы самого автомобиля можно предположить, что на F7 двухлитровый двигатель пройдёт и 300 тысяч. Главное — контролировать состояние цепи, которая может растянуться и потребовать замены после 120 000 километров.
Преселективный «робот» с индексом 7DCT450 технически во многом напоминает фольксвагеновские коробки DSG со сцеплениями в масляной ванне, но не является их копией. Хотя без немецких технологий и мозгов не обошлось: разработкой коробки руководил Герхард Хеннинг, который занимался гидромеханическими «автоматами» в компании Volkswagen и делал АКП и «роботы» для Mercedes-Benz. Утверждается, что эффективность коробки достигает 98%, а в России Haval даёт на неё гарантию в 5 лет или 200 000 км — очень приличные сроки для подобного агрегата. Но без претензий всё-таки не обошлось — некоторые владельцы отмечают внезапную потерю тяги при продолжительном движении на высоких скоростях
Другой известной проблемой владельцев Haval F7 является стук в рулевом механизме, который проявляется при вращении руля на месте или маневрировании на маленькой скорости. Кроме того, неисправное рулевое транслирует в салон вибрации от покрытия — на новых машинах такого нет. Решение тоже известно: протяжка болтов рулевой рейки, которую дилеры должны выполнять по гарантии.
Езда
Полуторалитрового мотора мощностью 150 л.с. кроссоверу хватает, но задорным такой агрегат не назвать — разгоняет достойно, с приятным подхватом на высоких оборотах, но без огонька. А вот с двухлитровым двигателем мощностью 190 л.с. машина становится заметно веселей. Дуэт из старшего турбомотора и
Двухлитровый F7 аккуратно трогается с места, незаметно переключается и быстро набирает ход, а при активной езде радует хорошим контролем тяги. Единственный минус водитель отметит только на парковке — задержку при переключении из «драйва» в «реверс», которая очень раздражает при маневрировании в тесном пространстве.
Но если с динамикой и удобством управления тягой здесь порядок, то всё остальное автомобиль делает с ленцой. Например, у кроссовера непривычно тугие и не слишком эффективные тормоза — в прямом сравнении с одноклассниками при одновременном торможении Haval F7 уезжает на пару-тройку метров дальше. Не исключено, что дело в китайских шинах марки Cooper. Но только ими уже не получится объяснить другие недостатки. Руль пустой и неинформативный, а реакции на его поворот слишком вялые. Скучно настроенное шасси заставляет машину крениться в поворотах и безвольно скользить передком, а система стабилизации вступает в дело так внезапно, что поначалу это даже пугает. Так что нарезать повороты извилистых шоссе на этом кроссовере не хочется.
Можно было бы оправдать такие настройки шасси каким-то выдающимся уровнем комфорта, но этого тоже нет. Гнать по ухабам на Haval F7 — удовольствие на любителя. Жёстковато — и тут, кажется, причина в несогласованности настроек пружин и амортизаторов. И шумно: бурчит подвеска, слышно двигатель, поскрипывают панели салона, а на высокой скорости, даже на хорошем покрытии, в салон отчётливо проникают гул шин и свист ветра.
Другое дело, что при всём этом подвеска остаётся энергоёмкой и без труда перемалывает даже неровности крупного калибра — почти как Renault Duster. Но ехать по разбитой дороге быстро не хочется. И чем хуже покрытие, тем сильнее хочется сбросить скорость. Претензий нет только в круизном режиме — при движении по магистрали с хорошим асфальтом. Прямую Haval F7 держит неплохо, не требуя подруливаний.
Полный привод? На удивление, он здесь не условный. При диагональном вывешивании электроника аккуратно прикусывает буксующие колёса и заставляет машину уверенно двигаться по основательным косогорам. А при штурме крутого скользкого подъёма всё будет зависеть от выбранного режима движения: если в стандартном робот может неудачно переключиться, прервав поток тяги, то в «грязевом» машина с отчаянными пробуксовками полезет вперёд. Хорош и режим «песок», когда тяга на колёсах аккуратно дозируется, чтобы исключить ненужные проскальзывания. Наконец, муфта полного привода вынослива и не склонна к перегреву.
Оснащение
В России Haval F7 предлагается в четырёх комплектациях. Самый простой вариант с мотором 1.5 и передним приводом стоит
Комплектация Elite приносит спойлер, светодиодные фары, шторку багажника, электроприводы складывания зеркал, подогрев задних сидений, электроприводы кресла водителя и камеру заднего вида. Стоит такая машина
Двухлитровый автомобиль может быть только полноприводным и поставляется в минимальной комплектации Elite по цене
Кроме обычного Haval F7 существует ещё и купе-кроссовер Haval F7x, который в стоит на 50 000 рублей дороже. При этом полуторалитровый F7x с полным приводом существует только в исполнении Premium, зато в гамме есть переднеприводный купе-кроссовер с двухлитровым мотором, а полноприводный можно купить даже в базовой комплектации Comfort.
Конкуренты
Вывод
До появления в России кроссовера Geely Tugella именно Haval F7 был самым технологичным, самым стильным и самым мощным вседорожником из Китая. Современная мультимедийка, продвинутые моторы и надёжная роботизированная коробка передач — и всё это не в каком-нибудь VW Tiguan, а в машине, которую собирают под Тулой из китайских комплектующих! И российских водителей эта гремучая смесь совсем не пугает — F7 покупали, покупают и наверняка будут покупать дальше.
Да, у этой модели ещё есть пробелы по части эргономики, а её ездовые качества нельзя назвать выдающимися. Но и по стоимости она не ровня кроссоверам из Европы, Японии или Кореи. С ролью стильной машины для семейных нужд китайский Haval F7 справляется не хуже любого из конкурентов, и лишь того, кто искренне любит водить машину, он зажечь пока не способен. Впрочем, в мире гаджетов это имеет всё меньшее значение.
Haval F7 почти за 2 миллиона — брать или нет?
Комплектация2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 190 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.8
Разгон до 100 км/ч9
Цена, ₽1 979 000