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Росстандарт рассекретил российские версии стильного кроссовера Haval F7

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Андрей Шульдешов

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для китайского кроссовера Haval F7, предсерийное производство которого началось на свежепостроенном заводе под Тулой.

  • В ОТТС прописаны две бензиновые модификации – с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и с двухлитровым 190-сильным агрегатом. Оба двигателя с наддувом и работают в паре с семиступенчатым роботом. Привод в обоих случаях может быть как передним, так и полным.

  • Передняя подвеска Haval F7 собрана на стойках McPherson, сзади – многорычажка. Тормоза — дисковые по кругу, колёса — размерности от 17 до 19 дюймов. Также, судя по сертификату, кроссоверу положены камеры кругового обзора, система экстренного торможения, подогрев всех кресел (у передних будет ещё и вентиляция), люк, круиз-контроль и многое другое.

  • Серийное производство кроссовера стартует в следующем месяце, продажи начнутся в июне. Цен пока нет.

Haval F7 или Hyundai Tucson?

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