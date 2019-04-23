Росстандарт рассекретил российские версии стильного кроссовера Haval F7

В ОТТС прописаны две бензиновые модификации – с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и с двухлитровым 190-сильным агрегатом. Оба двигателя с наддувом и работают в паре с семиступенчатым роботом. Привод в обоих случаях может быть как передним, так и полным.

Передняя подвеска Haval F7 собрана на стойках McPherson, сзади – многорычажка. Тормоза — дисковые по кругу, колёса — размерности от 17 до 19 дюймов. Также, судя по сертификату, кроссоверу положены камеры кругового обзора, система экстренного торможения, подогрев всех кресел (у передних будет ещё и вентиляция), люк, круиз-контроль и многое другое.