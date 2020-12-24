Китайцы представили соперника Kia Sportage за миллион рублей
Дмитрий Елизаров
В начале января на китайский рынок выйдет новый кроссовер марки Haval. Как сообщает AutoHome, он сменит в линейке заслуженную модель H2, а именоваться будет Chulian — «Первая любовь». Конкурировать новинка будет с Kia Sportage, Geely Atlas и другими компактными кроссоверами.
Haval Chulian оказался заметно крупнее предшественника. При габаритах в 4472 х 1841 х 1619 миллиметров он превосходит Haval H2 по длине на 137 миллиметров, а колёсная база выросла на 140 миллиметров — до 2700 миллиметров. Если сравнивать новинку с вседорожниками, продающимися в России, то по габаритам он чуть компактнее Kia Sportage и Geely Atlas, но превосходит их по расстоянию между осями.
Вседорожник получил фирменную внешность с многоугольной решёткой радиатора, бамперами сложной формы и узкой светодиодной оптикой. В интерьере появились большой планшетоподобный тачскрин медиасистемы диагональю до 12,3 дюйма, цифровая приборная панель и мультируль: в целом число физических кнопок в интерфейсе новинки сведено к минимуму. Отделывать интерьер планируется преимущественно материалами чёрного и серого цветов, хотя дорогим комплектациям обещаны красные, коричневые и даже зелёные вставки.
Платформу Haval Chulian делит с другими современными моделями бренда — например, новым Haval F5. Силовой агрегат пока предложен только один: это полуторалитровый турбомотор, развивающий 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента, в паре с семиступенчатым «роботом». Однако в будущем у «Первой любви» появится гибридная модификация.
По данным местной прессы, продажи Haval Chulian стартуют 11 января по цене от 89 тысяч юаней (13 600 долларов или чуть более миллиона рублей). В России самым доступным (и самым популярным) кроссовером Haval считается модель F7, которая стоит минимум
1 499 000рублей и комплектуется аналогичным 150-сильным мотором.