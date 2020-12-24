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Китайцы представили соперника Kia Sportage за миллион рублей

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Дмитрий Елизаров

В начале января на китайский рынок выйдет новый кроссовер марки Haval. Как сообщает AutoHome, он сменит в линейке заслуженную модель H2, а именоваться будет Chulian — «Первая любовь». Конкури­ровать новинка будет с Kia Sportage, Geely Atlas и другими компактными кроссоверами.

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  • Haval Chulian оказался заметно крупнее предше­ствен­ника. При габаритах в 4472 х 1841 х 1619 милли­метров он превосходит Haval H2 по длине на 137 милли­метров, а колёсная база выросла на 140 милли­метров — до 2700 милли­метров. Если сравнивать новинку с вседорож­никами, продающи­мися в России, то по габаритам он чуть компактнее Kia Sportage и Geely Atlas, но превосходит их по расстоянию между осями.

  • Вседорожник получил фирменную внешность с много­угольной решёткой радиатора, бамперами сложной формы и узкой свето­диодной оптикой. В интерьере появились большой планшето­подобный тачскрин медиа­системы диагональю до 12,3 дюйма, цифровая приборная панель и мультируль: в целом число физических кнопок в интер­фейсе новинки сведено к минимуму. Отделывать интерьер планируется преимуще­ственно материалами чёрного и серого цветов, хотя дорогим комп­лектациям обещаны красные, коричневые и даже зелёные вставки.

  • Платформу Haval Chulian делит с другими современными моделями бренда — например, новым Haval F5. Силовой агрегат пока предложен только один: это полутора­литровый турбомотор, развивающий 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента, в паре с семиступен­чатым «роботом». Однако в будущем у «Первой любви» появится гибридная модификация.

  • По данным местной прессы, продажи Haval Chulian стартуют 11 января по цене от 89 тысяч юаней (13 600 долларов или чуть более миллиона рублей). В России самым доступным (и самым популярным) кроссовером Haval считается модель F7, которая стоит минимум 1 499 000 рублей и комплектуется аналогичным 150-сильным мотором.

Пригодился бы такой Haval в России?

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