Китайцы представили соперника Kia Sportage за миллион рублей

Haval Chulian оказался заметно крупнее предше­ствен­ника. При габаритах в 4472 х 1841 х 1619 милли­метров он превосходит Haval H2 по длине на 137 милли­метров, а колёсная база выросла на 140 милли­метров — до 2700 милли­метров. Если сравнивать новинку с вседорож­никами, продающи­мися в России, то по габаритам он чуть компактнее Kia Sportage и Geely Atlas, но превосходит их по расстоянию между осями.

Вседорожник получил фирменную внешность с много­угольной решёткой радиатора, бамперами сложной формы и узкой свето­диодной оптикой. В интерьере появились большой планшето­подобный тачскрин медиа­системы диагональю до 12,3 дюйма, цифровая приборная панель и мультируль: в целом число физических кнопок в интер­фейсе новинки сведено к минимуму. Отделывать интерьер планируется преимуще­ственно материалами чёрного и серого цветов, хотя дорогим комп­лектациям обещаны красные, коричневые и даже зелёные вставки.

Платформу Haval Chulian делит с другими современными моделями бренда — например, новым Haval F5. Силовой агрегат пока предложен только один: это полутора­литровый турбомотор, развивающий 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента, в паре с семиступен­чатым «роботом». Однако в будущем у «Первой любви» появится гибридная модификация.