Новый кроссовер Haval за миллион рублей запатентован в России

Заявка на патент подана 29 января, однако срок действия патента отсчитывается с 14 июня прошлого года. При этом сам кроссовер был рассекречен только в декабре.

Официальное закрепление прав на дизайн экстерьера Haval Chulian не подтверждает намерений компании вывести кроссовер на российский рынок. В то же время несколько дней назад были опубликованы фото­графии, запечатлевшие модель на конвейере российского завода Haval в Тульской области. Предположительно, там сейчас собирают предсерийные прототипы, которые будут использоваться для сертификации кроссовера.

В российской линейке марки Haval Chulian мог бы занять позицию самой доступной модели: на домашнем рынке его цена начинается с примерной отметки в миллион рублей. При этом вседорожник располагает оригиналь­ным дизайном и современным интерьером, почти полностью лишённым физических кнопок.