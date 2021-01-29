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Новый кроссовер Haval за миллион рублей запатентован в России

Новости

Дмитрий Елизаров

В открытой базе Роспатента опубликована заявка на регистрацию права на промышленный образец автомобиля, поданная компанией Great Wall. Марка автомобиля не указывается, но Haval Chulian (или First Love) опознаётся на эскизах по характерным деталям внешности.

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  • Заявка на патент подана 29 января, однако срок действия патента отсчитывается с 14 июня прошлого года. При этом сам кроссовер был рассекречен только в декабре.

  • Официальное закрепление прав на дизайн экстерьера Haval Chulian не подтверждает намерений компании вывести кроссовер на российский рынок. В то же время несколько дней назад были опубликованы фото­графии, запечатлевшие модель на конвейере российского завода Haval в Тульской области. Предположительно, там сейчас собирают предсерийные прототипы, которые будут использоваться для сертификации кроссовера.

  • В российской линейке марки Haval Chulian мог бы занять позицию самой доступной модели: на домашнем рынке его цена начинается с примерной отметки в миллион рублей. При этом вседорожник располагает оригиналь­ным дизайном и современным интерьером, почти полностью лишённым физических кнопок. 

  • Комплектуется кроссовер полуторалитровым турбомотором, развивающим 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента в паре с семиступенчатым «роботом». Аналогичная силовая установка устанавли­вается на российский Haval F7, который несколько крупнее Chulian и стоит минимум 1 529 000 рублей.

Как считаете, удержится цена Haval Chulian на уровне миллиона?

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