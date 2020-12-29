Массово горящие в России кроссоверы Haval попали на видео

Судя по отчётам автовладельцев, как минимум в нескольких случаях возгорание происходило после срабаты­вания функции автозапуска имеющейся на кроссоверах нештатной авто­сигнали­зации; упоминается марка Starline. Охранные системы были установ­лены в дилерских центрах, где приобрета­лись автомобили.

Возгорание чаще всего начиналось в задней части авто­мобиля — в районе днища под вторым рядом сидений. По одной из версий, пожары связаны с некорректной установкой сигнализаций. Однако пользо­ватели ресурса выдвинули и альтер­нативную гипотезу. По их мнению, причина пожаров кроется в топливных шлангах, которые не выдер­живают морозов и лопаются, после чего бензин начинает капать наружу. Публикуются и видео­доказатель­ства этой версии.