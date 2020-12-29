Массово горящие в России кроссоверы Haval попали на видео
Дмитрий Елизаров
Пользователи интернет-форума Haval F7 Club рассказали о пяти случаях пожаров в кроссоверах Haval F7 и F7x в России. Видео двух из них опубликованы на каналах Александр Олегович в YouTube и К-Информ Сургут во ВКонтакте. Все инциденты произошли в одном регионе, где сейчас стоят сильные морозы: машины горели в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
Судя по отчётам автовладельцев, как минимум в нескольких случаях возгорание происходило после срабатывания функции автозапуска имеющейся на кроссоверах нештатной автосигнализации; упоминается марка Starline. Охранные системы были установлены в дилерских центрах, где приобретались автомобили.
Возгорание чаще всего начиналось в задней части автомобиля — в районе днища под вторым рядом сидений. По одной из версий, пожары связаны с некорректной установкой сигнализаций. Однако пользователи ресурса выдвинули и альтернативную гипотезу. По их мнению, причина пожаров кроется в топливных шлангах, которые не выдерживают морозов и лопаются, после чего бензин начинает капать наружу. Публикуются и видеодоказательства этой версии.
Российское представительство марки Haval заявило, что в курсе ситуации. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление бренда, производитель проводит исследование и находится в контакте с пострадавшими автовладельцами. Однако до окончательного изучения ситуации комментировать её в Haval отказываются.
Кроссовер F7 и его купеобразная модификация F7x выпускаются на заводе компании Haval в Тульской области. Цена — от
1 379 000рублей. Помимо сборочного завода, компания рассчитывает построить в этом же регионе ещё и завод по производству силовых агрегатов.