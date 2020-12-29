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Массово горящие в России кроссоверы Haval попали на видео

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Дмитрий Елизаров

Пользователи интернет-форума Haval F7 Club рассказали о пяти случаях пожаров в кроссоверах Haval F7 и F7x в России. Видео двух из них опублико­ваны на каналах Александр Олегович в YouTube и К-Информ Сургут во ВКонтакте. Все инциденты произошли в одном регионе, где сейчас стоят сильные морозы: машины горели в Сургуте, Нефте­юганске, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

  • Судя по отчётам автовладельцев, как минимум в нескольких случаях возгорание происходило после срабаты­вания функции автозапуска имеющейся на кроссоверах нештатной авто­сигнали­зации; упоминается марка Starline. Охранные системы были установ­лены в дилерских центрах, где приобрета­лись автомобили.

  • Возгорание чаще всего начиналось в задней части авто­мобиля — в районе днища под вторым рядом сидений. По одной из версий, пожары связаны с некорректной установкой сигнализаций. Однако пользо­ватели ресурса выдвинули и альтер­нативную гипотезу. По их мнению, причина пожаров кроется в топливных шлангах, которые не выдер­живают морозов и лопаются, после чего бензин начинает капать наружу. Публикуются и видео­доказатель­ства этой версии.

  • Российское представительство марки Haval заявило, что в курсе ситуации. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление бренда, произво­дитель проводит исследование и находится в контакте с пострадав­шими авто­владельцами. Однако до оконча­тель­ного изучения ситуации комментировать её в Haval отказываются.

  • Кроссовер F7 и его купеобразная модификация F7x выпускаются на заводе компании Haval в Тульской области. Цена — от 1 379 000 рублей. Помимо сборочного завода, компания рассчиты­вает построить в этом же регионе ещё и завод по произ­водству силовых агрегатов.

Как считаете, в чём кроется причина пожаров?

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