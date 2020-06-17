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Внедорожник Haval с круглыми фарами получит две блокировки дифференциалов

Новости

Николай Андреев

Министерство промышленности Китая опубликовало фото­графии и некоторые технические подроб­ности, касающиеся внедорожника Haval Da gou. Его название переводится как «большая собака», а выбрано оно было по итогам конкурса в соцсетях. Внедорож­ник с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz G-класса носит внутри­заводской индекс B06.

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  • Как сообщает Buy Car, новый внедорожник Haval получит полный привод с блокировками центрального и заднего дифферен­циалов, а также систему выбора режимов движения с шестью вариантами: экономичный, стандартный, спортивный, для песка, грязи и снега. При этом до сих пор остаётся тайной, имеет эта модель рамную конструкцию (и станет идеологи­­ческим преемником рамного Haval H5) или несущий кузов.

  • На старте продаж в Китае Haval будет доступен с 1,5-литровой «турбо­четвёркой» мощностью 169 лошадиных сил. Такой внедорожник имеет максимальную скорость 175 км/ч. Позднее на модели появится двух­литровый бензиновый турбомотор.

  • Длина, ширина и высота Haval Da gou составляют 4620, 1890 и 1780 милли­метров соответ­ственно, а размер колёсной базы — 2738 мм. В зависи­мости от комплектации B06 оснащается колёсами размер­ностью 235/65 R18 или 235/60 R19, цифровой приборной панелью, мульти­медийкой с большим экраном, беспроводной зарядкой и кожаной отделкой.

  • Официальная премьера нового Haval пройдёт в течение лета, а продажи в Китае начнутся в ноябре 2020 года. Пока неизвестно, будет ли доступен внедорожник за пределами домашнего рынка.

Хватит такой внедорожной подготовки новому внедорожнику Haval?

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