Внедорожник Haval с круглыми фарами получит две блокировки дифференциалов
Николай Андреев
Министерство промышленности Китая опубликовало фотографии и некоторые технические подробности, касающиеся внедорожника Haval Da gou. Его название переводится как «большая собака», а выбрано оно было по итогам конкурса в соцсетях. Внедорожник с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz
Как сообщает Buy Car, новый внедорожник Haval получит полный привод с блокировками центрального и заднего дифференциалов, а также систему выбора режимов движения с шестью вариантами: экономичный, стандартный, спортивный, для песка, грязи и снега. При этом до сих пор остаётся тайной, имеет эта модель рамную конструкцию (и станет идеологическим преемником рамного Haval H5) или несущий кузов.
На старте продаж в Китае Haval будет доступен с 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 169 лошадиных сил. Такой внедорожник имеет максимальную скорость
175 км/ч.Позднее на модели появится двухлитровый бензиновый турбомотор.
Длина, ширина и высота Haval Da gou составляют 4620, 1890 и 1780 миллиметров соответственно, а размер колёсной базы — 2738 мм. В зависимости от комплектации B06 оснащается колёсами размерностью
235/65 R18или 235/60 R19,цифровой приборной панелью, мультимедийкой с большим экраном, беспроводной зарядкой и кожаной отделкой.
Официальная премьера нового Haval пройдёт в течение лета, а продажи в Китае начнутся в ноябре 2020 года. Пока неизвестно, будет ли доступен внедорожник за пределами домашнего рынка.