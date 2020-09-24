Внедорожная модификация Haval Big Dog рассекречена на патентах

Новая, пока безымянная версия «Большой собаки» отличается иными очертаниями крыши (вероятно, чтобы увеличить вместимость салона), чёрными боковыми зеркалами, кенгурином спереди и подвесом для запасного колеса сзади, лебёдкой и буксировочными проушинами.

Что именно из изображённого на эскизах дополнительного оборудования войдёт в заводское оснащение Haval Dagou, пока неизвестно.

По технической части внедорожная версия полноприводника будет отличаться увеличенным дорожным просветом, системой полного привода с межосевой и задней блокировками, а также более мощным мотором. Для стандартных версий внедорожника заявлен 169-сильный турбированный двигатель объёмом 1,5 литра, однако новинку могут оснастить агрегатом мощностью до 245 л.с.