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Внедорожная модификация Haval Big Dog рассекречена на патентах

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Дмитрий Елизаров

Китайское патентное бюро опубликовало изображения новой, особо суровой версии внедорожника Haval, известного под названием Dagou или Big Dog («Большая собака»). Как пишет CarNewsChina, новинку могут представить на Пекинском автосалоне, стартующем в конце сентября, в статусе предсерийного концепта.

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  • Новая, пока безымянная версия «Большой собаки» отличается иными очертаниями крыши (вероятно, чтобы увеличить вместимость салона), чёрными боковыми зеркалами, кенгурином спереди и подвесом для запасного колеса сзади, лебёдкой и буксировочными проушинами.

  • Что именно из изображённого на эскизах дополнительного оборудования войдёт в заводское оснащение Haval Dagou, пока неизвестно.

  • По технической части внедорожная версия полноприводника будет отличаться увеличенным дорожным просветом, системой полного привода с межосевой и задней блокировками, а также более мощным мотором. Для стандартных версий внедорожника заявлен 169-сильный турбированный двигатель объёмом 1,5 литра, однако новинку могут оснастить агрегатом мощностью до 245 л.с.

  • Внедорожник Haval Dagou с ретродизайном в стиле Гелендвагена рассекретили летом. Продажи новинки в Китае должны стартовать в ноябре нынешнего года. Не исключено, что на рынок одновременно с ней выйдет и модифицированный вариант для бездорожья.

Пригодился бы такой Haval в России?

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