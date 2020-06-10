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Haval назвал внедорожник в стиле Гелика «большой собакой»

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Николай Андреев

Китайская компания Haval объявила, что новый внедорожник с круглыми фарами получил название Da gou, что в переводе означает «большая собака». Его выбрали на голосо­вании, проведённом в социальной сети WeChat, после чего дизайнеры добавили на фон названия модели след собачьей лапы.

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  • Кроссовер с заводским индексом B06 создан главным дизайнером Haval — британцем Филом Симмонсом, который до этого придумал внеш­ность Range Rover Velar. В салоне, который засвечен только на шпионских снимках, есть кожаная отделка сидений со сложной про­строчкой, объёмные дефлекторы венти­ляции и несколько мониторов нестан­дартной формы.

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  • Как сообщает Autohome, Haval Da gou, являющийся идеологи­ческим преемником рамного внедорож­ника H5, станет первым, кто получит новую платформу. До сих пор неизвестно, будет ли новинка иметь рамную конст­рукцию или станет крос­совером с несущим кузовом.

  • Полноценная премьера нового Haval пройдёт летом, а старт продаж в Китае намечен на ноябрь 2020 года. Какое название модель получит на других рынках, пока неизвестно.

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