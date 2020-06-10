Haval назвал внедорожник в стиле Гелика «большой собакой»
Николай Андреев
Китайская компания Haval объявила, что новый внедорожник с круглыми фарами получил название Da gou, что в переводе означает «большая собака». Его выбрали на голосовании, проведённом в социальной сети WeChat, после чего дизайнеры добавили на фон названия модели след собачьей лапы.
Кроссовер с заводским индексом B06 создан главным дизайнером Haval — британцем Филом Симмонсом, который до этого придумал внешность Range Rover Velar. В салоне, который засвечен только на шпионских снимках, есть кожаная отделка сидений со сложной прострочкой, объёмные дефлекторы вентиляции и несколько мониторов нестандартной формы.
Как сообщает Autohome, Haval Da gou, являющийся идеологическим преемником рамного внедорожника H5, станет первым, кто получит новую платформу. До сих пор неизвестно, будет ли новинка иметь рамную конструкцию или станет кроссовером с несущим кузовом.
Полноценная премьера нового Haval пройдёт летом, а старт продаж в Китае намечен на ноябрь 2020 года. Какое название модель получит на других рынках, пока неизвестно.