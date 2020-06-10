Haval назвал внедорожник в стиле Гелика «большой собакой»

Кроссовер с заводским индексом B06 создан главным дизайнером Haval — британцем Филом Симмонсом, который до этого придумал внеш­ность Range Rover Velar. В салоне, который засвечен только на шпионских снимках, есть кожаная отделка сидений со сложной про­строчкой, объёмные дефлекторы венти­ляции и несколько мониторов нестан­дартной формы.