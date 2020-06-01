Дизайнер Land Rover нарисовал китайскому Haval внедорожник в стиле Гелика

Угловатая новинка с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz G-класса нарисована под руковод­ством главного дизайнера Haval Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover. Симмонс является автором дизайна Range Rover Velar.