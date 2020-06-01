До конца года Kia привезёт в Россию большой кроссовер, внедорожник и седан

Дизайнер Land Rover нарисовал китайскому Haval внедорожник в стиле Гелика

Новости

Николай Андреев

Компания Haval опубликовала первое официальное изобра­жение нового внедорож­ника с внутри­заводским индексом B06. Изначально пред­полагалось, что это H5 второго поколения, но предста­вители китайской марки заявили, что это не соответ­ствует действительности: модель станет осново­положником новой линейки.

1/7

  • Угловатая новинка с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz G-класса нарисована под руковод­ством главного дизайнера Haval Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover. Симмонс является автором дизайна Range Rover Velar.

1/2

  • Недавно появились шпионские снимки интерьера Haval B06. Модель имеет шайбу вместо традици­онного рычага коробки передач, объёмные дефлекторы вентиляции и необычные мониторы. У приборной панели есть козырёк, напомина­ющий ещё один дисплей, а экран мульти­медийки закруглён с одной стороны.

  • Старт продаж Haval B06 в Китае состоится в ноябре, а премьера первой модели новой линейки — уже летом. Тогда же станет известно название новинки и её техни­ческие характеристики.

Нравится внешность Haval B06?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение