Дизайнер Land Rover нарисовал китайскому Haval внедорожник в стиле Гелика
Николай Андреев
Компания Haval опубликовала первое официальное изображение нового внедорожника с внутризаводским индексом B06. Изначально предполагалось, что это H5 второго поколения, но представители китайской марки заявили, что это не соответствует действительности: модель станет основоположником новой линейки.
Угловатая новинка с круглыми фарами в стиле Mercedes-Benz
G-классанарисована под руководством главного дизайнера Haval Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover. Симмонс является автором дизайна Range Rover Velar.
Недавно появились шпионские снимки интерьера Haval B06. Модель имеет шайбу вместо традиционного рычага коробки передач, объёмные дефлекторы вентиляции и необычные мониторы. У приборной панели есть козырёк, напоминающий ещё один дисплей, а экран мультимедийки закруглён с одной стороны.
Старт продаж Haval B06 в Китае состоится в ноябре, а премьера первой модели новой линейки — уже летом. Тогда же станет известно название новинки и её технические характеристики.