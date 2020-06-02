Внедорожник Haval в стиле Гелика: новые изображения
Николай Андреев
Китайская компания Haval показала новые изображения внедорожника с внутризаводским обозначением B06. Эта модель станет первой в новой линейке, а её полноценный дебют состоится в течение лета.
Круглыми фарами со светодиодными ходовыми огнями по периметру внедорожник Haval больше всего напоминает Mercedes-Benz G-класса последнего поколения. Новинка создавалась под руководством главного дизайнера китайской компании Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover, где нарисовал, например, Range Rover Velar.
Интерьер Haval B06 раскрыт шпионскими снимками. В богато отделанном салоне есть цифровая приборная панель с цифровым «козырьком», объёмные блоки дефлекторов вентиляции, шайба взамен традиционного рычага коробки передач и мультимедийная система с закруглённым сбоку дисплеем.
По данным Autohome, Haval B06 является идеологическим преемником рамного внедорожника Haval H5, но построят его на новой платформе. Пока неизвестно, получит ли новинка рамную конструкцию или станет кроссовером с несущим кузовом.
Старт продаж Haval B06 в Китае состоится в ноябре. К этому времени модель заимеет другой индекс, с которым и выйдет на рынок.