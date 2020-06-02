Внедорожник Haval в стиле Гелика: новые изображения

Круглыми фарами со светодиодными ходовыми огнями по периметру внедорожник Haval больше всего напоминает Mercedes-Benz G-класса последнего поколения. Новинка создавалась под руководством главного дизайнера китайской компании Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover, где нарисовал, например, Range Rover Velar.