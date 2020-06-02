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Внедорожник Haval в стиле Гелика: новые изображения

Новости

Николай Андреев

Китайская компания Haval показала новые изображения внедорожника с внутризаводским обозначением B06. Эта модель станет первой в новой линейке, а её полноценный дебют состоится в течение лета.

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  • Круглыми фарами со светодиодными ходовыми огнями по периметру внедорожник Haval больше всего напоминает Mercedes-Benz G-класса последнего поколения. Новинка создавалась под руководством главного дизайнера китайской компании Фила Симмонса. До 2018 года он был директором по экстерьерам в компании Land Rover, где нарисовал, например, Range Rover Velar.

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  • Интерьер Haval B06 раскрыт шпионскими снимками. В богато отделанном салоне есть цифровая приборная панель с цифровым «козырьком», объёмные блоки дефлекторов вентиляции, шайба взамен традиционного рычага коробки передач и мультимедийная система с закруглённым сбоку дисплеем.

  • По данным Autohome, Haval B06 является идеологическим преемником рамного внедорожника Haval H5, но построят его на новой платформе. Пока неизвестно, получит ли новинка рамную конструкцию или станет кроссовером с несущим кузовом.

  • Старт продаж Haval B06 в Китае состоится в ноябре. К этому времени модель заимеет другой индекс, с которым и выйдет на рынок.

Чем является Haval B06?

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