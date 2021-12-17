Haval Jolion: у Креты и Дастера нет шансов?

О Haval Jolion в этом году было много разговоров. Мы были на первом тесте кроссовера, который осмелился бросить вызов корифеям жанра — Крете и Дастеру, брали его на подробный обзор, а также ездили на Джолионе всей редакцией, чтобы каждый лично высказался о модели. В конце концов, именно этот Haval стал одной из двух китайских моделей, номинированных на звание главной новинки 2021 года! Вам всё ещё мало?! Тогда посмотрите видеообзор вседорожника!