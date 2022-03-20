Haval H6 получил высшую оценку по результатам краш-теста ANCAP

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Renault Duster провалил краш-тест Latin NCAP: ни одной звезды
КамАЗ продолжил сборку грузовиков с кабинами Mercedes-Benz
Михаил Кондратьев
Организация ANCAP оценила безопасность кроссовера Haval H6 третьего поколения, который вышел на рынки Австралии и Новой Зеландии весной 2021 года. По результатам краш-теста вседорожник получил пять звёзд из пяти возможных.
В феврале Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS), который на основании собственных тестов формирует рейтинги безопасности автомобилей, назвал самые безопасные машины 2022 года. Больше всего наград собрали модели Hyundai-Kia и Volvo.