Haval H6 получил высшую оценку по результатам краш-теста ANCAP

Испытания ANCAP включают в себя восемь этапов. Это фронтальные удары с 40- и 100-процентным перекрытиями, фронтальный удар с движущимся навстречу барьером, боковой удар и боковой удар о столб, а также оценка кресел, уровня безопасности для пешеходов и работоспособности систем безопасности.