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Haval H6 получил высшую оценку по результатам краш-теста ANCAP

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Михаил Кондратьев

Организация ANCAP оценила безопасность кроссовера Haval H6 третьего поколения, который вышел на рынки Австралии и Новой Зеландии весной 2021 года. По результатам краш-теста вседорожник получил пять звёзд из пяти возможных. 

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  • Испытания ANCAP включают в себя восемь этапов. Это фронтальные удары с 40- и 100-процентным перекрытиями, фронтальный удар с движущимся навстречу барьером, боковой удар и боковой удар о столб, а также оценка кресел, уровня безопасности для пешеходов и работоспособности систем безопасности.
  • В результате за защиту взрослых пассажиров H6 заработал 34,22 балла из 38 (90%), а за защиту детей — 43,55 из 49 баллов (88%). Безопасность пешеходов оценили в 39,45 балла из 54 (73%), а работоспособность электронных помощников — в 13,06 из 16 баллов (81%). 
  • Haval H6 третьего поколения выпускается с 2020 года. Кроссовер обладает длиной 4653 миллиметра и оснащается бензиновыми турбомоторами и гибридными установками на их основе. В Китае H6 является бестселлером бренда и самым продаваемым кроссовером в принципе. Первое поколение модели продавалось и в России, однако в 2020-м H6 покинул рынок. 

В феврале Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS), который на основании собственных тестов формирует рейтинги безопасности автомобилей, назвал самые безопасные машины 2022 года. Больше всего наград собрали модели Hyundai-Kia и Volvo.

Как считаете, краш-тесты — это объективная оценка безопасности машин?

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