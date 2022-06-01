Haval F7 после аукциона битых автомобилей: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
За последние несколько лет китайские автопроизводители, представленные в России, резко прибавили — и не только в количестве проданных экземпляров, но и в их качестве. Счёт проданным машинам идёт на десятки тысяч, у каждой марки появились лояльные ей покупатели. Или, проще говоря, репутация. Поэтому и на вторичном рынке такие модели уже предлагаются без особых скидок на страну происхождения. А значит, и продажа экземпляров с тёмным прошлым становится всё более выгодным делом. Так что без автомобилей из Китая наша рубрика «Не бит, не крашен» точно не останется…
Прямо сейчас на Авто.ру продаётся совсем ещё не старый Haval F7 2019 года выпуска. За него просят 1 800 000 рублей. Дороговато для трёхлетнего китайского кроссовера? Как посмотреть. Заявленный в объявлении пробег в 41 200 км вполне адекватен возрасту, это самая продвинутая версия — с 2‑литровым турбомотором и полным приводом, у машины богатое оснащение. Новым такой автомобиль стоит далеко за 3 миллиона рублей!
Комментарий продавца
Пробег 41200км
Авто в идеальном состоянии
Полная комплектация
В птс 3 записи, но по факту я второй хозяин
Все подробности по телефону
Кроме того, продавец обещает, что состояние у кроссовера идеальное. А главное, сегодня 1,8 млн рублей за Haval F7 — это фактически низ рынка. Среди подержанных экземпляров в такой версии данный экземпляр едва ли не самый дешёвый.
Правда, по фотографиям в объявлении понять истинное состояние автомобиля тяжело. Заметных огрехов по кузову вроде нет, а изображения салона показывают разве что лукавство продавца насчёт «полной комплектации». Ей, например, положена кожа, а здесь кресла обшиты тканью. Остаётся понять: это единственная неправда в объявлении или есть ещё что-то, о чём не рассказывает продавец.
Для этого воспользуемся сервисом ПроАвто и изучим историю машины. Начнём с простого. Не совсем понятно, что продавец имеет в виду, говоря «По факту я второй хозяин», но информацию про трёх владельцев по ПТС база ГИБДД подтверждает. Хотя перерыв в регистрации на 1,5 месяца бывалых читателей «Не бит, не крашен» должна насторожить.
И не зря. Незадолго до прекращения регистрации Haval попал уже во второе своё ДТП. И если первый раз автомобиль отделался «лёгким испугом» — царапинами на заднем бампере, то вторая авария оказалась намного серьёзнее. В схеме, составленной сотрудником полиции на месте происшествия, повреждёнными отмечены все (!) кузовные элементы, включая крышу.
Большинство из них значатся под замену и в расчёте ремонта, который был сделан страховой компанией через пару недель после аварии. А ещё там под замену попали куча более мелких деталей, включая ручки дверей и даже лючок бензобака. Но куда важнее, что эксперт посчитал необходимым заменить боковины кузова, радиаторы, панель передка. Удивительно только, как при этом у него получилась итоговая сумма всего в 200 тысяч рублей.
В общем, спустя несколько дней Haval попал на аукцион битых автомобилей. На фотографиях видно, что кроссовер и правда побит со всех сторон — скорее всего, он перевернулся, и не раз. А судя по нескольким аукционным записям в отчёте ПроАвто, его даже выкупили не сразу. Однако всё-таки выкупили — и как-то восстановили.
Дальнейшую судьбу кроссовера проследить сложнее. Можем предположить, что вторым владельцем по ПТС был тот, кто отремонтировал F7, а потом сразу продал нынешнему хозяину. Или имела место какая-то схема с переоформлением в ГИБДД — и от восстановленного автомобиля до сих пор пытаются избавиться. В марте владелец даже обращался на онлайн-аукцион CarPrice, но, видимо, не договорился о цене. Кстати, фотографии, сделанные экспертами сервиса, куда информативнее тех, что в объявлении.
На них, например, видно, что кузовные панели отличаются друг от друга по оттенку — возможно, какие-то детали взяли уже окрашенными, с разборки. В салоне и под капотом вроде бы порядок, но некоторые детали подвески сильно ржавые.
В общем, после внимательного изучения истории F7 его преимуществом остаётся только относительно низкая цена. Способна ли она перевесить недостатки? Пока ответ отрицательный: Haval продают уже больше двух месяцев, а покупателя всё нет. Ведь поклонники китайской техники тоже пользуются сервисом ПроАвто, и это совсем несложно. Да и выбор подержанных F7 на Авто.ру богатый, и найти среди них экземпляр без столь тяжёлого прошлого тоже не проблема.