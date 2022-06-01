Haval F7 после аукциона битых автомобилей: о чём не рассказывает продавец

В общем, спустя несколько дней Haval попал на аукцион битых автомобилей. На фотографиях видно, что кроссовер и правда побит со всех сторон — скорее всего, он перевернулся, и не раз. А судя по нескольким аукционным записям в отчёте ПроАвто, его даже выкупили не сразу. Однако всё-таки выкупили — и как-то восстановили.

Дальнейшую судьбу кроссовера проследить сложнее. Можем предположить, что вторым владельцем по ПТС был тот, кто отремонтировал F7, а потом сразу продал нынешнему хозяину. Или имела место какая-то схема с переоформлением в ГИБДД — и от восстановленного автомобиля до сих пор пытаются избавиться. В марте владелец даже обращался на онлайн-аукцион CarPrice, но, видимо, не договорился о цене. Кстати, фотографии, сделанные экспертами сервиса, куда информативнее тех, что в объявлении.