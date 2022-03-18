Кроссовер Haval Dargo сертифицировали для России: один мотор, полный привод и многорычажная подвеска

При длине 4620 миллиметров и колёсной базе 2738 миллиметров вседорожник с брутальной внешностью окажется практически идентичен по размерам другой модели H aval для России — кроссоверу F7.

Похожим по характеристикам будет и силовой агрегат. Dargo планируется укомплектовать двухлитровым турбомотором на 192 л.с. и 320 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». У Haval F7 имеется почти аналогичная связка, однако издание утверждает, что Dargo получит новый двигатель, который на домашнем рынке развивает до 245 л.с.

Haval Dargo обретёт полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, а также модификации с приводом на передние либо на все колёса. Колёсные диски — диаметром 18 либо 19 дюймов.

Среди доступного для новинки оборудования упоминаются климат-контроль, электрозеркала с подогревом, датчики парковки и камеры кругового обзора, а также панорамная крыша и набор водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и функцию контроля рядности.

По данным издания, собирать новинку для российского рынка будут на заводе компании в Туле. Когда именно Haval Dargo появится в продаже, неизвестно. Ранее сообщалось, что предсерийные экземпляры кроссовера уже сошли с конвейера, однако сейчас компания занята выработкой новой ценовой политики и реформиро­ванием производства. Несколько дней назад стало известно, что завод Haval отказался от одной рабочей смены из трёх.