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Кроссовер Haval Dargo сертифицировали для России: один мотор, полный привод и многорычажная подвеска

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Дмитрий Елизаров

Новый кроссовер марки Haval для российского рынка под названием Dargo получит двухлитровый турбомотор и версию с полным приводом. Об этом пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на Одобрение типа транспортного средства, полученное на модель.

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  • При длине 4620 миллиметров и колёсной базе 2738 миллиметров вседорожник с брутальной внешностью окажется практически идентичен по размерам другой модели Haval для России — кроссоверу F7.
  • Похожим по характеристикам будет и силовой агрегат. Dargo планируется укомплектовать двухлитровым турбомотором на 192 л.с. и 320 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». У Haval F7 имеется почти аналогичная связка, однако издание утверждает, что Dargo получит новый двигатель, который на домашнем рынке развивает до 245 л.с.
  • Haval Dargo обретёт полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, а также модификации с приводом на передние либо на все колёса. Колёсные диски — диаметром 18 либо 19 дюймов.
  • Среди доступного для новинки оборудования упоминаются климат-контроль, электрозеркала с подогревом, датчики парковки и камеры кругового обзора, а также панорамная крыша и набор водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и функцию контроля рядности.

По данным издания, собирать новинку для российского рынка будут на заводе компании в Туле. Когда именно Haval Dargo появится в продаже, неизвестно. Ранее сообщалось, что предсерийные экземпляры кроссовера уже сошли с конвейера, однако сейчас компания занята выработкой новой ценовой политики и реформиро­ванием производства. Несколько дней назад стало известно, что завод Haval отказался от одной рабочей смены из трёх.

Будете ждать новостей о Haval Dargo?

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