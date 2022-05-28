Кроссовер Haval Dargo для России: вариантов внешности будет два

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Всё, что надо знать про новый Haval Dargo для России
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Кирилл Малышев
Кроссовер Haval Dargo будет продаваться в России в двух вариантах оформления экстерьера. Они были прописаны сначала в ОТТС, опубликованном несколько недель назад. Теперь появилось более весомое подтверждение — сканы из российского руководства по эксплуатации, которые публикует портал «Китайские автомобили».
Изначально вариант с обилием чёрного пластика позиционировался как экспортное исполнение Dargo. Однако недавно такой кроссовер появился и на домашнем рынке. В Китае его назвали Dargo Hunting Edition.