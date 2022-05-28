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Кроссовер Haval Dargo для России: вариантов внешности будет два

Новости

Кирилл Малышев

Кроссовер Haval Dargo будет продаваться в России в двух вариантах оформления экстерьера. Они были прописаны сначала в ОТТС, опубликованном несколько недель назад. Теперь появилось более весомое подтверждение — сканы из российского руководства по эксплуатации, которые публикует портал «Китайские автомобили».

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  • На одной из страниц брошюры можно видеть стандартный кроссовер. У него обычные накладки на колёсных арках, решётка радиатора с хромированными вставками, серебристые вставки на бамперах, а корпуса зеркал окрашены в цвет кузова.
  • Второй стиль — «внедорожный». Такой Dargo получил имитацию крепёжных болтов на пластиковом обвесе и передний бампер другой формы. Решётка радиатора увеличенной формы и полностью чёрная, между ней и фарами убраны окрашенные в цвет кузова фрагменты. Стиль поддерживают чёрные боковые зеркала и рейлинги.
  • Пока нет ясности, как будут разведены по версиям Dargo разного внешнего вида. Вероятно, «кроссоверный» дизайн получат переднеприводные машины, а «внедорожный» — полноприводные. Но не исключено и иное позиционирование. Предзаказы в России уже принимаются, так что все подробности должны стать известны в ближайшие дни.
  • В России Dargo уже можно заказать. Пока доступна только топовая комплектация Tech Plus, причём её стоимость не раскрывается. У такого кроссовера будет подключаемый полный привод, светодиодные фары, передние сиденья с обогревом и вентиляцией (водительское вдобавок оснащено массажёром), адаптивный круиз-контроль, семь подушек безопасности, автопарковщик с функцией запоминания 50 метров траектории, проекционный дисплей.
  • На нашем рынке Haval Dargo предложат с одним вариантом силовой установки. Это двухлитровый турбомотор отдачей 192 л.с. и 320 Нм. Он сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями.

Изначально вариант с обилием чёрного пластика позиционировался как экспортное исполнение Dargo. Однако недавно такой кроссовер появился и на домашнем рынке. В Китае его назвали Dargo Hunting Edition.

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