Кроссовер Haval Dargo для России: вариантов внешности будет два

На одной из страниц брошюры можно видеть стандартный кроссовер. У него обычные накладки на колёсных арках, решётка радиатора с хромированными вставками, серебристые вставки на бамперах, а корпуса зеркал окрашены в цвет кузова.

Второй стиль — «внедорожный». Такой Dargo получил имитацию крепёжных болтов на пластиковом обвесе и передний бампер другой формы. Решётка радиатора увеличенной формы и полностью чёрная, между ней и фарами убраны окрашенные в цвет кузова фрагменты. Стиль поддерживают чёрные боковые зеркала и рейлинги.