Haval Dargo получил «особо внедорожную» версию в Китае

О доработках по технической части не сообщается. Издание предполагает, что Haval Dagou Hunting Edition будет оснащаться теми же двигателями, что и стандартный вариант исполнения. Это «турбочетвёрки» на 1,5 и 2,0 литра, развивающие 169 л.с. (285 Нм) и 211 л.с. (325 Нм) соответственно. Оба мотора работают с семиступенчатым «роботом».

Кроссовер с таким же оформлением кузова был сертифицирован и в России, однако на данный момент на заводе Haval в Тульской области собирают только стандартные вседорожники. В нашей стране Dargo будут оснащать только двигателем на 2,0 литра, дефорсированным до 192 л.с. в сочетании с той же роботизированной коробкой. При этом некоторые модификации Dargo окажутся полноприводными. Пока не названы ни цены на Haval Dargo, ни примерные сроки начала продаж.