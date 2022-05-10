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Haval Dargo получил «особо внедорожную» версию в Китае

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Дмитрий Елизаров

Марка Haval анонсировала новую модификацию кроссовера Dagou (Big Dog, в России называется Dargo) для местного рынка. Она получила наименование Hunting Edition и, как пишет AutoHome, будет отличаться особенностями дизайна — за счёт этого новинку будут позиционировать как более внедорожное исполнение. Аналогичный вариант оформления кроссовера компания Haval уже показывала — в декабре прошлого года эту версию назвали вариантом Dargo для экспортных рынков.

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  • Новая модификация получила аналогично оформленную трапециевидную решётку радиатора, массивный бампер со светодиодными вставками и изменённые окантовки головной оптики.
  •  Вседорожник снабдили расширителями колёсных арок с нарочито подчёркнутыми «заклёпками» и многоспицевыми колёсными дисками необычного дизайна. Задний бампер также слегка изменился.
  • О доработках по технической части не сообщается. Издание предполагает, что Haval Dagou Hunting Edition будет оснащаться теми же двигателями, что и стандартный вариант исполнения. Это «турбочетвёрки» на 1,5 и 2,0 литра, развивающие 169 л.с. (285 Нм) и 211 л.с. (325 Нм) соответственно. Оба мотора работают с семиступенчатым «роботом».

Кроссовер с таким же оформлением кузова был сертифицирован и в России, однако на данный момент на заводе Haval в Тульской области собирают только стандартные вседорожники. В нашей стране Dargo будут оснащать только двигателем на 2,0 литра, дефорсированным до 192 л.с. в сочетании с той же роботизированной коробкой. При этом некоторые модификации Dargo окажутся полноприводными. Пока не названы ни цены на Haval Dargo, ни примерные сроки начала продаж.

Какой Dargo вам больше нравится — стандартный или «внедорожный»?

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