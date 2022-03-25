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Кроссовер Haval Dargo может получить в России два варианта дизайна

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Дмитрий Елизаров

Одна из ожидаемых новинок марки Haval для российского рынка, кроссовер Dargo, может появиться в продаже с двумя вариантами оформления кузова. По предположению издания «Китайские автомобили», которое ссылается на эскизы из ОТТС на эту модель, разные версии дизайна «привяжут» к типу привода, который получит кроссовер.

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  • На китайском рынке Haval Dargo продаётся в том виде, в котором запечатлён на большинстве официальных фотографий. Его отличает в первую очередь радиаторная решётка с тремя массивными горизонтальными ламелями, отделанными хромированным покрытием.
  • Однако некоторое время назад в Саудовской Аравии представили кроссовер с иным оформлением передней части. Такой вседорожник получил более массивную зачернённую решётку иной формы (она отдалённо напоминает аналогичный элемент на новом пикапе Toyota Tundra), бампер более внедорожных очертаний и доработанные накладки на колёсные арки — они оформлены с имитацией крепёжных болтов.
  • В российском ОТТС, по данным издания, имеются эскизы обоих вариантов оформления кроссовера. Отличаются они габаритами: второй за счёт иного обвеса шире на 20 милли­метров. Аналогичные различия в размерах упоминаются в документе и применительно к кроссоверам с передним либо полным приводом. На основании этого издание делает вывод, что моноприводный Dargo получит в России относительно сдержанный вариант оформления, а Dargo с приводом на все колёса будет выглядеть более брутально.

Когда именно Haval откроет продажи нового вседорожника, не уточняется. Ранее сообщалось, что на заводе компании под Тулой уже были собраны предсерийные экземпляры, но марка пока не обновляла информацию. Dargo получит в России двухлитровый турбомотор на 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом».

Какой Haval Dargo вам больше нравится?

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