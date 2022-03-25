Кроссовер Haval Dargo может получить в России два варианта дизайна

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Кроссовер Haval Dargo сертифицировали для России: один мотор, полный привод и многорычажная подвеска
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Дмитрий Елизаров
Одна из ожидаемых новинок марки Haval для российского рынка, кроссовер Dargo, может появиться в продаже с двумя вариантами оформления кузова. По предположению издания «Китайские автомобили», которое ссылается на эскизы из ОТТС на эту модель, разные версии дизайна «привяжут» к типу привода, который получит кроссовер.
Когда именно Haval откроет продажи нового вседорожника, не уточняется. Ранее сообщалось, что на заводе компании под Тулой уже были собраны предсерийные экземпляры, но марка пока не обновляла информацию. Dargo получит в России двухлитровый турбомотор на 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента в сочетании с семиступенчатым «роботом».