Кроссовер Haval Dargo может получить в России два варианта дизайна

В российском ОТТС, по данным издания, имеются эскизы обоих вариантов оформления кроссовера. Отличаются они габаритами: второй за счёт иного обвеса шире на 20 милли­метров. Аналогичные различия в размерах упоминаются в документе и применительно к кроссоверам с передним либо полным приводом. На основании этого издание делает вывод, что моноприводный Dargo получит в России относительно сдержанный вариант оформления, а Dargo с приводом на все колёса будет выглядеть более брутально.