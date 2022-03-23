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Всё, что надо знать про новый Haval Dargo для России

Разбор

Константин Новацкий

Dargo (он же Dagou, он же «Big Dog») — одна из самых любопытных китайских новинок для нашего рынка. Модель уже должна была появиться в России и даже встать на конвейер компании Haval под Тулой, но пока кроссовер только-только прошёл сертификацию и получил ОТТС. В ожидании дебюта серийного Dargo мы решили рассказать про его главные особенности и разобраться, что это за кроссовер, на что он похож и чем будет готов удивить покупателя.

Кузов

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Брутальная на вид модель Dargo, нарисованная экс-дизайнером Land Rover и известная в Китае как Dagou (название и правда переводится как «Большая собака»), лишь выглядит как рамный внедорожник. На самом деле технически новинка максимально близка кроссоверу Jolion, который уже пришёлся по душе россиянам.

Как и у Джолиона, в основе этого Haval лежит модульная платформа L.E.M.O.N. с поперечным расположением мотора, передней подвеской McPherson и независимой задней многорычажкой. Как видите, никакой рамы нет и в помине, а ведущими по умолчанию остаются передние колёса. 

По габаритам Dargo (длина — 4620, ширина — 1890, высота — 1780 мм) в линейке Haval встанет аккуратно между Jolion и более крупным кроссовером F7. И лишь по высоте и колёсной базе (2738 мм) вседорожник будет выдаваться из общего тренда: он заметно выше обоих и, кажется, просторнее внутри.

Мотор и трансмиссия

В отличие от китайского варианта, сертифицированный в России Dargo готов предложить лишь один силовой агрегат. И речь идёт не о базовом турбомоторе объёмом 1,5 литра (169 л.с.), с которым внедорожник дебютировал в Китае, а о более мощной двухлитровой «четвёрке» Great Wall, которая будет развивать 192 силы (в Китае — 204 л.с.). Показатель крутящего момента остался неизменным: 320 Ньютон-метров. И небольшой сюрприз: дефорсированный мотор, обученный хитростям экономии топлива, официально готов потреблять 92‑й бензин!

Коробка передач для «нашего» Dargo тоже одна — это семиступенчатый преселектив с двумя сцеплениями и подрулевыми «лепестками» переключения передач. А вот от переднего привода можно будет отказаться в пользу четырёх ведущих колёс — для России одобрены оба варианта. И в обоих случаях задняя подвеска будет независимой! Ещё один интересный факт — прописанная в ОТТС возможность буксировки прицепа: переднеприводный Dargo сможет тянуть за собой до полутора тонн груза, а полноприводный — до двух.

Оснащение

Бесспорно, главной фишкой брутального, но довольно компактного Dargo остаётся его суровая внешность с отсылками к более известным внедорожникам планеты (чего стоит хотя бы «лицо» в стиле G-класса). Но интерьер и оснащение этого Haval тоже достойны внимания! 

Что касается спецификации для России, то, согласно всё тому же одобрению типа транспортного средства, Dargo предложит покупателю климат-контроль, электрические зеркала с подогревом, камеры кругового обзора, цифровой приборный щиток и датчики парковки, подогреваемый руль, а также набор водительских ассистентов, куда войдут адаптивный «круиз» и система удержания в полосе. Кроме того, в число опций попадёт панорамная стеклянная крыша и колёса диаметром до 19 дюймов. 

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Надо полагать, что озвученный список — далеко не всё, что можно получить при покупке нового Haval. Как минимум часть электронных сюрпризов скрывается в недрах медиакомплекса Dargo с большим центральным дисплеем, а другая — на центральном тоннеле. Очевидно, что орудовать роботизированной трансмиссией придётся поворотной шайбой, а за выбор ездовых режимов (включая внедорожные программы) будет в ответе соответствующая крутилка, расположенная над площадкой для беспроводной зарядки смартфона. На других рынках для Dargo/Big Dog предусмотрена возможность блокировки центрального и заднего дифференциалов, а также шесть ездовых режимов на выбор. Что из этого появится у нас, пока неясно.

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Цена

Говорить о том, в какие деньги российский офис Haval оценит новый Dargo, также следует с большой (да чего уж, огромной!) погрешностью. За то время, пока новинка проходила сертификацию, рынок пережил ряд серьёзных изменений и продолжает подстраиваться под них. Те модели, что уже выпускаются на тульском заводе марки, в короткий срок подорожали в полтора раза, так что ждать ли от нового кроссовера «вкусных» цен, или уже нет, непонятно. 

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В Китае «базовый» Haval Dagou стоит примерно 120 000 юаней или около 1,95 миллиона рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, местный Jolion (он же Chulian) оценивается в 89 000 юаней (1,5 млн ₽), что примерно соответ­ствовало российским ценам конца 2021 года.

Конкуренты

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Kia Sportage

Новый Sportage — самый яркий и свежий соперник. Что касается кроссовера нового поколения, который в феврале добрался до калининградского конвейера, то он готовится предложить два мотора на выбор (на 150 и 190 л.с.), систему полного привода и одни из самых просторных в классе салон и багажник. Актуальное (пока) поколение Sportage — это минимум 150 лошадиных сил, передний привод и 2,75 млн ₽ на официальном сайте.

Как вам Haval Dargo?

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