Всё, что надо знать про новый Haval Dargo для России

Брутальная на вид модель Dargo, нарисованная экс-дизайнером Land Rover и известная в Китае как Dagou (название и правда переводится как «Большая собака»), лишь выглядит как рамный внедорожник. На самом деле технически новинка максимально близка кроссоверу Jolion, который уже пришёлся по душе россиянам.

Как и у Джолиона, в основе этого Haval лежит модульная платформа L.E.M.O.N. с поперечным расположением мотора, передней подвеской McPherson и независимой задней многорычажкой. Как видите, никакой рамы нет и в помине, а ведущими по умолчанию остаются передние колёса.

По габаритам Dargo (длина — 4620, ширина — 1890, высота — 1780 мм) в линейке Haval встанет аккуратно между Jolion и более крупным кроссовером F7. И лишь по высоте и колёсной базе (2738 мм) вседорожник будет выдаваться из общего тренда: он заметно выше обоих и, кажется, просторнее внутри.