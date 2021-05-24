Сэндвич с беконом вдохновил учёных Гарварда на создание новой твердотельной батареи
Герман Князев
В Гарварде учёные Синь Ли и Лухан Е разрабатывают аккумуляторную батарею нового типа. Главной её особенностью станет многослойность — сами учёные сравнивают её с БСТ-сэндвичем (бекон-салат-томат), пишет Insideevs.
Сравнение с классическим бутербродом неслучайно: слоистая структура была использована для большей стабильности электролитов. Как и в БСТ-сэндвиче, они расположены в специальном порядке между анодом и катодом батареи. Менее стабильный электролит зажат между более стабильными, что повышает надёжность и долговечность работы топливного элемента.
Предполагается, что аккумулятор с таким топливным элементом сможет работать до 10–15 лет без замены. Ли и Е сумели завершить 10 000 циклов при 20 градусах Цельсия, прежде чем батарея потеряла 18 процентов ёмкости.
Полная зарядка батареи будет занимать всего 20 минут.
Батареи подобного типа пытались сделать и в прошлом, однако их хватало всего на сотню циклов зарядки.
Учёные стараются сделать батарею такой, чтобы её можно было выпускать на существующих производствах литий-ионных аккумуляторов, т.е. чтобы для неё не пришлось разрабатывать новое оборудование.
Hyundai тем временем планирует в конце 2021 года выпустить на рынок Европы грузовики на водородных топливных элементах, передаёт Reuters. По мнению экспертов, водородные батареи отстают от электрических из-за своей дороговизны, однако они имеют больший запас хода, что важно при дальних грузоперевозках.