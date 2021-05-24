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Сэндвич с беконом вдохновил учёных Гарварда на создание новой твердотельной батареи

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Герман Князев

В Гарварде учёные Синь Ли и Лухан Е разрабаты­вают аккуму­ляторную батарею нового типа. Главной её особен­ностью станет много­слойность — сами учёные сравнивают её с БСТ-сэндвичем (бекон-салат-томат), пишет Insideevs.

  • Сравнение с классическим бутербродом неслучайно: слоистая структура была использо­вана для большей стабиль­ности электро­литов. Как и в БСТ-сэндвиче, они располо­жены в специаль­ном порядке между анодом и катодом батареи. Менее стабильный электролит зажат между более стабиль­ными, что повышает надёж­ность и долго­вечность работы топливного элемента.

  • Предполагается, что аккумулятор с таким топливным элементом сможет работать до 10–15 лет без замены. Ли и Е сумели завершить 10 000 циклов при 20 градусах Цельсия, прежде чем батарея потеряла 18 процентов ёмкости.

  • Полная зарядка батареи будет занимать всего 20 минут.

  • Батареи подобного типа пытались сделать и в прошлом, однако их хватало всего на сотню циклов зарядки.

  • Учёные стараются сделать батарею такой, чтобы её можно было выпускать на суще­ствующих произ­водствах литий-ионных аккуму­ляторов, т.е. чтобы для неё не пришлось разрабаты­вать новое оборудование.

  • Hyundai тем временем планирует в конце 2021 года выпустить на рынок Европы грузовики на водородных топливных элементах, передаёт Reuters. По мнению экспертов, водородные батареи отстают от электрических из-за своей дорого­визны, однако они имеют больший запас хода, что важно при дальних грузоперевозках.

Заполонят ли электромобили российские дороги в ближайшие пять лет?

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