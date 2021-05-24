Сэндвич с беконом вдохновил учёных Гарварда на создание новой твердотельной батареи

Сравнение с классическим бутербродом неслучайно: слоистая структура была использо­вана для большей стабиль­ности электро­литов. Как и в БСТ-сэндвиче, они располо­жены в специаль­ном порядке между анодом и катодом батареи. Менее стабильный электролит зажат между более стабиль­ными, что повышает надёж­ность и долго­вечность работы топливного элемента.

Предполагается, что аккумулятор с таким топливным элементом сможет работать до 10–15 лет без замены. Ли и Е сумели завершить 10 000 циклов при 20 градусах Цельсия, прежде чем батарея потеряла 18 процентов ёмкости.

Полная зарядка батареи будет занимать всего 20 минут.

Батареи подобного типа пытались сделать и в прошлом, однако их хватало всего на сотню циклов зарядки.

Учёные стараются сделать батарею такой, чтобы её можно было выпускать на суще­ствующих произ­водствах литий-ионных аккуму­ляторов, т.е. чтобы для неё не пришлось разрабаты­вать новое оборудование.