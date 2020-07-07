Кроссовер Toyota Harrier получил пакет доработок от Wald
Артем Шахнович
Японское ателье Wald International представило программу внешнего тюнинга для кроссовера Toyota Harrier нового поколения, который продаётся на внутреннем рынке страны.
В июне в Японии появился агрессивный стайлинг-кит для Harrier от подразделения TRD (Toyota Racing Develpoment). Теперь свой менее спортивный вариант представило другое знаменитое ателье.
Особенность стайлинг-кита от Wald International — дополнительные хромированные акценты. Ими украшен удлинённый передний сплиттер, радиаторная решётка, накладки на пороги и новый задний бампер со ступенчатым расположением овальных выпускных патрубков — как на заряженном седане Lexus IS F. Хромированные колёсные диски предложат за отдельную плату. Стоимость обвеса, как и 21-дюймовых многоспицевых дисков Wald genuine line
F-001, пока не объявлена.
Современный кроссовер Toyota Harrier с внутризаводским обозначением XU80 дебютировал в апреле 2020 года. В основу легла модульная платформа
GA-K,на которой построены седан Camry и паркетник RAV4 последнего поколения.
Силовые агрегаты те же, что и у внутрияпонского RAV4. Это атмосферный двигатель объёмом 2,0 л (171 л.с.) в паре с вариатором Direct Shift CVT и 2,5-литровый безнаддувный мотор мощностью 178 л.с. в сочетании со 120-сильным электромотором и вариатором. Опционально последнему доступен электрический двигатель мощностью 54 л.с., приводящий в движение задние колёса.