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Кроссовер Toyota Harrier получил пакет доработок от Wald

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Артем Шахнович

Японское ателье Wald International представило программу внешнего тюнинга для кроссовера Toyota Harrier нового поколения, который продаётся на внутреннем рынке страны.

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  • В июне в Японии появился агрессивный стайлинг-кит для Harrier от подраз­деления TRD (Toyota Racing Develpoment). Теперь свой менее спортивный вариант представило другое знаменитое ателье.

  • Особенность стайлинг-кита от Wald International — дополни­тельные хроми­рованные акценты. Ими украшен удлинённый передний сплиттер, радиаторная решётка, накладки на пороги и новый задний бампер со ступен­чатым располо­жением овальных выпускных патрубков — как на заряженном седане Lexus IS F. Хромиро­ванные колёсные диски предложат за отдельную плату. Стоимость обвеса, как и 21-дюймовых много­спицевых дисков Wald genuine line F-001, пока не объявлена.

  • Современный кроссовер Toyota Harrier с внутри­заводским обозна­чением XU80 дебюти­ровал в апреле 2020 года. В основу легла модульная платформа GA-K, на которой построены седан Camry и паркетник RAV4 последнего поколения.

  • Силовые агрегаты те же, что и у внутри­японского RAV4. Это атмо­сферный двигатель объёмом 2,0 л (171 л.с.) в паре с вариатором Direct Shift CVT и 2,5-литровый безнаддувный мотор мощностью 178 л.с. в сочетании со 120-сильным электро­мотором и вариатором. Опционально последнему доступен электри­ческий двигатель мощностью 54 л.с., приводящий в движение задние колёса.

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