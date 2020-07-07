Кроссовер Toyota Harrier получил пакет доработок от Wald

В июне в Японии появился агрессивный стайлинг-кит для Harrier от подраз­деления TRD (Toyota Racing Develpoment). Теперь свой менее спортивный вариант представило другое знаменитое ателье.

Особенность стайлинг-кита от Wald International — дополни­тельные хроми­рованные акценты. Ими украшен удлинённый передний сплиттер, радиаторная решётка, накладки на пороги и новый задний бампер со ступен­чатым располо­жением овальных выпускных патрубков — как на заряженном седане Lexus IS F. Хромиро­ванные колёсные диски предложат за отдельную плату. Стоимость обвеса, как и 21-дюймовых много­спицевых дисков Wald genuine line F-001 , пока не объявлена.

Современный кроссовер Toyota Harrier с внутри­заводским обозна­чением XU80 дебюти­ровал в апреле 2020 года. В основу легла модульная платформа GA-K, на которой построены седан Camry и паркетник RAV4 последнего поколения.