Четырёхдверная BMW 8 серии: какой она получилась

Посмотрите, на чём ездит самый знаменитый дед

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Николай Андреев

Венгр Андраш Арато, больше известный в сети как «Гарольд, скрывающий боль», решил продать свой автомобиль Fiat Multipla. В итоге за не менее мемной машиной, чем сам главный герой, приехал профессиональный дрифтер Оливер Амон. Он попросил тест-драйв перед покупкой и как следует проверил автомобиль.

I bought a Multipla from Hide The Pain Harold. Powered by Bomba Energy You can rent the Lambo here: https://lambotaxi.supercarxp.com Amon Oliver Productions

Fiat Multipla, представленный в 1998 году, часто попадает на верхние строчки различных рейтингов самых некрасивых автомобилей в истории. Странную внешность авто попытались исправить в 2004 году, после чего минивэн выпускался ещё шесть лет.

Кто более мемный?

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