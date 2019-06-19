Посмотрите, на чём ездит самый знаменитый дед

Венгр Андраш Арато, больше известный в сети как «Гарольд, скрывающий боль», решил продать свой автомобиль Fiat Multipla. В итоге за не менее мемной машиной, чем сам главный герой, приехал профессиональный дрифтер Оливер Амон. Он попросил тест-драйв перед покупкой и как следует проверил автомобиль.