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Мотоциклы Harley-Davidson: путеводитель по модельному ряду

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Иван Владимиров

Вы разбираетесь в мотоциклах Harley-Davidson? Если нет, то мы научим. Обойдёмся без цифр, индексов, технических терминов и подроб­ностей. Всё будет просто, коротко и, надеемся, ясно! Зато потом, при случае, вы сможете блеснуть своими познаниями в кругу друзей или просто понять, на каком именно «Харлее» ездит герой вашего любимого фильма.

Модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson очень широк и разно­образен — но только на первый взгляд. Всё дело в том, что у леген­дарного американского мотопроиз­водителя всего четыре «базовые» платформы (семейства), а различные модели получаются путём незначи­тельной моди­фикации ходовой части и установки различного навесного оборудо­вания — сёдла, крылья, рули, обтекатели, свето­техника и т.д. Однако по характерным признакам каждого семейства несложно определить, какой именно «Харлей» перед вами. Готовы?

Семейство Street

<h3>Street 750</h3>
<h3>Street Rod</h3>
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Street 750

Самое младшее семейство Street. Между прочим, един­ственное на сегодняшний день, которое произво­дится за пределами Соединён­ных Штатов — в Индии. А ещё Harley-Davidson Street, во-первых, метриче­ский (имеется в виду крепёж), а не дюймовый — это значит, что потерянный винтик не придётся заказы­вать из-за границы, а можно подобрать по месту. Во-вторых, у него мотор с водяным охлаж­дением. Для орто­доксаль­ного харлеиста это ужасно! Поэтому многие из них Street за «Харлей» не считают. Можно было бы оставить всё как есть, если бы не одно «но»: сам Harley-Davidson нередко забывает о нём, указывая в своих пресс-релизах, что компания занимается выпуском исключи­тельно тяжёлых мотоциклов — круизеров.

Но Street не тяжёлый и совсем не круизер. Это лёгкий городский мотоцикл, построенный с чистого листа и не имеющий абсолютно ничего общего со всеми осталь­ными моделями компании. Ну, кроме фирмен­ного шильдика. Тем не менее, Street — прекрасный выбор для девушек и начинающих райдеров. У него неплохой мотор объёмом 750 куб. см (кстати, это одна из очень немногих моделей от Harley-Davidson, у которой объём двигателя указы­вается в привычных нам кубических санти­метрах, а не дюймах) и вполне вменяемые тормоза.

Узнать Harley-Davidson Street проще всего по миниатюрным размерам и цифрам 750 на корпусе воздушного фильтра, справа по ходу движения. Если же при­смотреться, то вы наверняка заметите ещё и большой радиатор водяного охлаж­дения — на остальных моделях компании его нет.

Семейство Sportster

<h3>Iron 883</h3>
<h3>Superlow</h3>
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Iron 883

Следующее «по старшинству» семейство — это Sportster. При покупке в салоне дилера он обойдётся примерно на 200 тысяч рублей дороже, чем Street, зато уже никто не посмеет сказать, что у вас «не настоящий Харлей». Самый что ни на есть настоящий! Причём с богатыми традициями и историче­скими корнями. Эта линейка выпуска­ется, страшно сказать, аж с 1957 года! Из названия видно, что задумы­вался мотоцикл как спортивный. В каких только видах мотогонок не участ­вовали Спортстеры! На них гонялись и по асфальту, и по треку, и по бездорожью. Именно Sportster, благодаря своим спортивным успехам, когда-то был признан № 1 в Америке. Единица на одной из фирменных харлеев­ских эмблем символи­зирует первые места на подиумах, завоёванные моделью Sportster.

Сегодня Sportster — обычный классический мотоцикл. Его конструкция проста и незатейлива. Можно сказать, что он весь построен вокруг большого V-образ­ного двигателя. Не станем утомлять техниче­скими подроб­ностями, отметим только, что сегодня «спортс­мены» выпускаются с моторами объёмом 883 и 1200 куб. см. Оба эти двигателя полностью оригинальны и на других моделях компании не используются. Охлаж­дение у них воздушное, это значит, что никаких радиаторов на «Спортстерах» нет.

Семейство «Спортстеров» много­численно. На данный момент оно включает в себя восемь моделей: две из них оснащаются «маленькими» 883-ми­ моторами, и шесть — большими. Внешние отличия всех этих моделей весьма значи­тельны, но объясняются лишь разными навесными деталями. С техниче­ской точки зрения это всё один и тот же мотоцикл. Узнать его проще всего по вынесенным наружу задним аморти­заторам, располо­женным по обе стороны от колеса, и харак­терному масляному баку справа под сиденьем.

Семейство Softail

<h3>Heritage Classic</h3>
<h3>Softail Standard</h3>
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Heritage Classic

Самое многочисленное и разношёрстное семейство мотоциклов Harley-Davidson — это Softail. Сейчас оно объединяет более десятка моделей. Почему так много? Потому что ряд знаковых мотоциклов, которые раньше входили в снятое с произ­водства семейство Dyna, пере­делали под платформу Softail. Имеются в виду Harley-Davidson Street Bob, Fat Bob и Low Rider. Все они теперь относятся к «Софтейлам».

Откуда такое странное название? При чём тут «мягкий хвост»? Суть в том, что если посмотреть на любой мотоцикл из этого семей­ства со стороны, то задних амортиза­торов вообще не видно. Создаётся полное впечат­ление, что это старый мотоцикл с так называемой сухой рамой, к которой заднее колесо крепится жёстко, без аморти­зирующих элементов. Тем не менее, на самом деле они есть — просто благодаря хитрой кинемати­ческой схеме их удалось спрятать вглубь мотоцикла, под седло. В итоге «хвост» получился действи­тельно «мягким»!

По отсутствию задних амортизаторов вы всегда с первого взгляда узнаете мотоцикл семейства Softail, какой бы модели он ни был. Начиная с классиче­ских городских мотоциклов типа Street Bob и Fat Bob, продолжая круизерами Sport Glide и Low Rider и закан­чивая чуть ли не спортбайком Harley-Davidson FXDR. Есть даже «винтажная» модель — Softail Deluxe. Но с технической точки зрения все они очень похожи — одна платформа и разная навеска.

В такие мелочи, как разный наклон передних вилок и, соответ­ственно, разная колёсная база, мы сейчас вникать не будем. Стоит упомянуть лишь тот факт, что все «Софтейлы» оснащаются «большими» моторами V-twin­ (Big Twin) серии Milwaukee-Eight объёмом 107 или 114 кубиче­ских дюймов (1746 и 1868 куб. см, если по-нашему). Здесь уже всё самое настоящее, американское, дюймовое! Кстати, восьмёрка в названии двигателей серии Milwaukee-Eight означает количество клапанов — по четыре штуки на каждый цилиндр.

Семейство Touring

<h3>Road King</h3>
<h3>Road King Special</h3>
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Road King

Флагманским семейством моделей Harley-Davidson считается Touring. Как понятно из названия, это когда надо далеко и надолго. Такие мотоциклы изначально рас­считаны на преодо­ление огромных расстояний. Причём с максимальным комфортом. Любой Touring в глазах несведущего наблюда­теля — это «огромный мотоцикл с чемода­нами». Чемоданы, или, правиль­нее сказать, кофры, — это важно. Они могут быть полумягкими кожаными или жёсткими пластико­выми. Их может быть два — по обе стороны мотоцикла — или три. Это не очень важно. Главное, что они есть всегда. Без кофров «Турингов» не бывает. Если в кино вы видите американ­ского полицейского на мотоцикле, то можете быть уверены на 99%: у него Harley-Davidson Touring!

Всего в этом семействе восемь моделей, и они делятся на три подгруппы. Если в названии модели присут­ствует слово King (например Road King), то речь идёт о классическом круизере, оформ­ленном в ретростиле и лишённом каких-либо пластиковых обтекателей. Впрочем, прозрачное ветровое стекло может быть, но не обязательно.

Туристические модели с большим пластико­вым обтекате­лем в передней части обычно несут в своём названии слово Glide — скользящий. Если этот обтекатель вместе с фарой закреплён на передней вилке и поворачи­вается вместе с рулём, то это Street Glide. Если же он жёстко крепится к раме и всегда остаётся на месте, вне зависи­мости от поворота руля, это Road Glide. Кстати, модель ещё легко узнать по характерной сдвоенной фаре. И на Road King, и на Street Glide главная фара одна — круглая.

На мотоциклы семейства Touring устанавли­ваются те же самые моторы Milwaukee-Eight, что и на младшую линейку Softail. Соответ­ственно, объёмом 107 или 114 кубиче­ских дюймов. На отдельных моделях может различаться система охлаждения (в принципе она бывает воздушной, воздушно-масляной и комбиниро­ванной), но в эти детали мы вдаваться не будем. Отметим только то, что оба эти двигателя выдают около 90 л.с. при просто паровозном крутящем моменте! На любом мотоцикле этого семейства ехать легко и приятно. От океана до океана? Да без проблем!

До 2017 года модельный ряд Harley-Davidson включал в себя ещё два семейства: V-Rod и Dyna. Но их сняли с производства, решив оптимизировать затраты.

Вот, собственно говоря, и всё! За кадром нашего повест­вования осталась «тюнинго­ванная» линейка CVO (улучшенные уже на заводе модели Touring с более богатой отделкой и, как правило, с более мощными моторами), трех­колёсные мотоциклы — трайки, а также электриче­ские модели Harley-Davidson. Но даже несмотря на то, что массовыми эти модели не назвать и погоды на рынке они не делают, этот пробел мы как-нибудь обязательно восполним. Поверьте, и те, и другие вполне заслужи­вают отдельного разговора!

Уважаете Harley-Davidson?

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