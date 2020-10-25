Мотоциклы Harley-Davidson: путеводитель по модельному ряду
Иван Владимиров
Вы разбираетесь в мотоциклах Harley-Davidson? Если нет, то мы научим. Обойдёмся без цифр, индексов, технических терминов и подробностей. Всё будет просто, коротко и, надеемся, ясно! Зато потом, при случае, вы сможете блеснуть своими познаниями в кругу друзей или просто понять, на каком именно «Харлее» ездит герой вашего любимого фильма.
Модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson очень широк и разнообразен — но только на первый взгляд. Всё дело в том, что у легендарного американского мотопроизводителя всего четыре «базовые» платформы (семейства), а различные модели получаются путём незначительной модификации ходовой части и установки различного навесного оборудования — сёдла, крылья, рули, обтекатели, светотехника и т.д. Однако по характерным признакам каждого семейства несложно определить, какой именно «Харлей» перед вами. Готовы?
Семейство Street
Самое младшее семейство Street. Между прочим, единственное на сегодняшний день, которое производится за пределами Соединённых Штатов — в Индии. А ещё Harley-Davidson Street, во-первых, метрический (имеется в виду крепёж), а не дюймовый — это значит, что потерянный винтик не придётся заказывать из-за границы, а можно подобрать по месту. Во-вторых, у него мотор с водяным охлаждением. Для ортодоксального харлеиста это ужасно! Поэтому многие из них Street за «Харлей» не считают. Можно было бы оставить всё как есть, если бы не одно «но»: сам Harley-Davidson нередко забывает о нём, указывая в своих пресс-релизах, что компания занимается выпуском исключительно тяжёлых мотоциклов — круизеров.
Но Street не тяжёлый и совсем не круизер. Это лёгкий городский мотоцикл, построенный с чистого листа и не имеющий абсолютно ничего общего со всеми остальными моделями компании. Ну, кроме фирменного шильдика. Тем не менее, Street — прекрасный выбор для девушек и начинающих райдеров. У него неплохой мотор объёмом 750 куб. см (кстати, это одна из очень немногих моделей от Harley-Davidson, у которой объём двигателя указывается в привычных нам кубических сантиметрах, а не дюймах) и вполне вменяемые тормоза.
Узнать Harley-Davidson Street проще всего по миниатюрным размерам и цифрам 750 на корпусе воздушного фильтра, справа по ходу движения. Если же присмотреться, то вы наверняка заметите ещё и большой радиатор водяного охлаждения — на остальных моделях компании его нет.
Семейство Sportster
Следующее «по старшинству» семейство — это Sportster. При покупке в салоне дилера он обойдётся примерно на 200 тысяч рублей дороже, чем Street, зато уже никто не посмеет сказать, что у вас «не настоящий Харлей». Самый что ни на есть настоящий! Причём с богатыми традициями и историческими корнями. Эта линейка выпускается, страшно сказать, аж с 1957 года! Из названия видно, что задумывался мотоцикл как спортивный. В каких только видах мотогонок не участвовали Спортстеры! На них гонялись и по асфальту, и по треку, и по бездорожью. Именно Sportster, благодаря своим спортивным успехам, когда-то был признан № 1 в Америке. Единица на одной из фирменных харлеевских эмблем символизирует первые места на подиумах, завоёванные моделью Sportster.
Сегодня Sportster — обычный классический мотоцикл. Его конструкция проста и незатейлива. Можно сказать, что он весь построен вокруг большого
Семейство «Спортстеров» многочисленно. На данный момент оно включает в себя восемь моделей: две из них оснащаются «маленькими»
Семейство Softail
Самое многочисленное и разношёрстное семейство мотоциклов Harley-Davidson — это Softail. Сейчас оно объединяет более десятка моделей. Почему так много? Потому что ряд знаковых мотоциклов, которые раньше входили в снятое с производства семейство Dyna, переделали под платформу Softail. Имеются в виду Harley-Davidson Street Bob, Fat Bob и Low Rider. Все они теперь относятся к «Софтейлам».
Откуда такое странное название? При чём тут «мягкий хвост»? Суть в том, что если посмотреть на любой мотоцикл из этого семейства со стороны, то задних амортизаторов вообще не видно. Создаётся полное впечатление, что это старый мотоцикл с так называемой сухой рамой, к которой заднее колесо крепится жёстко, без амортизирующих элементов. Тем не менее, на самом деле они есть — просто благодаря хитрой кинематической схеме их удалось спрятать вглубь мотоцикла, под седло. В итоге «хвост» получился действительно «мягким»!
По отсутствию задних амортизаторов вы всегда с первого взгляда узнаете мотоцикл семейства Softail, какой бы модели он ни был. Начиная с классических городских мотоциклов типа Street Bob и Fat Bob, продолжая круизерами Sport Glide и Low Rider и заканчивая чуть ли не спортбайком Harley-Davidson FXDR. Есть даже «винтажная» модель — Softail Deluxe. Но с технической точки зрения все они очень похожи — одна платформа и разная навеска.
В такие мелочи, как разный наклон передних вилок и, соответственно, разная колёсная база, мы сейчас вникать не будем. Стоит упомянуть лишь тот факт, что все «Софтейлы» оснащаются «большими» моторами
Семейство Touring
Флагманским семейством моделей Harley-Davidson считается Touring. Как понятно из названия, это когда надо далеко и надолго. Такие мотоциклы изначально рассчитаны на преодоление огромных расстояний. Причём с максимальным комфортом. Любой Touring в глазах несведущего наблюдателя — это «огромный мотоцикл с чемоданами». Чемоданы, или, правильнее сказать, кофры, — это важно. Они могут быть полумягкими кожаными или жёсткими пластиковыми. Их может быть два — по обе стороны мотоцикла — или три. Это не очень важно. Главное, что они есть всегда. Без кофров «Турингов» не бывает. Если в кино вы видите американского полицейского на мотоцикле, то можете быть уверены на 99%: у него Harley-Davidson Touring!
Всего в этом семействе восемь моделей, и они делятся на три подгруппы. Если в названии модели присутствует слово King (например Road King), то речь идёт о классическом круизере, оформленном в ретростиле и лишённом каких-либо пластиковых обтекателей. Впрочем, прозрачное ветровое стекло может быть, но не обязательно.
Туристические модели с большим пластиковым обтекателем в передней части обычно несут в своём названии слово Glide — скользящий. Если этот обтекатель вместе с фарой закреплён на передней вилке и поворачивается вместе с рулём, то это Street Glide. Если же он жёстко крепится к раме и всегда остаётся на месте, вне зависимости от поворота руля, это Road Glide. Кстати, модель ещё легко узнать по характерной сдвоенной фаре. И на Road King, и на Street Glide главная фара одна — круглая.
На мотоциклы семейства Touring устанавливаются те же самые моторы Milwaukee-Eight, что и на младшую линейку Softail. Соответственно, объёмом 107 или 114 кубических дюймов. На отдельных моделях может различаться система охлаждения (в принципе она бывает воздушной, воздушно-масляной и комбинированной), но в эти детали мы вдаваться не будем. Отметим только то, что оба эти двигателя выдают около 90 л.с. при просто паровозном крутящем моменте! На любом мотоцикле этого семейства ехать легко и приятно. От океана до океана? Да без проблем!
До 2017 года модельный ряд Harley-Davidson включал в себя ещё два семейства:
Вот, собственно говоря, и всё! За кадром нашего повествования осталась «тюнингованная» линейка CVO (улучшенные уже на заводе модели Touring с более богатой отделкой и, как правило, с более мощными моторами), трехколёсные мотоциклы — трайки, а также электрические модели Harley-Davidson. Но даже несмотря на то, что массовыми эти модели не назвать и погоды на рынке они не делают, этот пробел мы как-нибудь обязательно восполним. Поверьте, и те, и другие вполне заслуживают отдельного разговора!