Мотоциклы Harley-Davidson: путеводитель по модельному ряду

Вы разбираетесь в мотоциклах Harley-Davidson? Если нет, то мы научим. Обойдёмся без цифр, индексов, технических терминов и подроб­ностей. Всё будет просто, коротко и, надеемся, ясно! Зато потом, при случае, вы сможете блеснуть своими познаниями в кругу друзей или просто понять, на каком именно «Харлее» ездит герой вашего любимого фильма.

Модельный ряд мотоциклов Harley-Davidson очень широк и разно­образен — но только на первый взгляд. Всё дело в том, что у леген­дарного американского мотопроиз­водителя всего четыре «базовые» платформы (семейства), а различные модели получаются путём незначи­тельной моди­фикации ходовой части и установки различного навесного оборудо­вания — сёдла, крылья, рули, обтекатели, свето­техника и т.д. Однако по характерным признакам каждого семейства несложно определить, какой именно «Харлей» перед вами. Готовы?