Купе и родстер Audi TT RS обновились. Заметили изменения?

Harley-Davidson создал особый F-150 без участия «Форда»

Новости

Компания Harley-Davidson представила спецверсию пикапа Ford F-150. В разработке модели мотопроизводителю помогало тюнинг-ателье Tuscany Motor Company. Партнёром создания Harley-Davidson-модификации пикапа предыдущего поколения была сама компания Ford.

Ford F-150 Harley-Davidson
Ford F-150 Harley-Davidson
1/7
Ford F-150 Harley-Davidson

  • Ford F-150 Harley-Davidson получил расширители колёсных арок, капот с воздухозаборником, решётку радиатора с контрастной окантовкой, выдвижные подножки с подсветкой и светодиодную «люстру» в переднем бампере.

  • 22-дюймовые диски новинки стилизованы под колёса одного из самых популярных мотоциклов Harley-Davidson – Fat Boy. С внедорожной резиной диаметр колёс достигает 35 дюймов.

  • Помимо внешних доработок, пикап оснащён подвеской от компании BDS, которая специализируется на модернизации внедорожников, с амортизаторами Fox и модифицированной выпускной системой Flowmaster с алюминиевыми патрубками.

  • В салоне – чёрная кожаная отделка с контрастной оранжевой прострочкой и множество эмблем Harley-Davidson.

  • Технические характеристики Ford F-150 Harley Davidson не разглашаются, а стоимость пикапа зависит от выбранного цвета. За чёрную машину просят 97 415 долларов (6,4 миллиона рублей), белую — 97 710 долларов (6,43 миллиона рублей), а серую — 98 433 доллара (6,47 миллиона рублей).

  • Премьера пикапа состоится на автосалоне в Чикаго в феврале.

У каких еще пикапов могли бы появиться спецверсии от мотопроизводителей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение