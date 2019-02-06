Harley-Davidson создал особый F-150 без участия «Форда»

Ford F-150 Harley-Davidson получил расширители колёсных арок, капот с воздухозаборником, решётку радиатора с контрастной окантовкой, выдвижные подножки с подсветкой и светодиодную «люстру» в переднем бампере.

22-дюймовые диски новинки стилизованы под колёса одного из самых популярных мотоциклов Harley-Davidson – Fat Boy. С внедорожной резиной диаметр колёс достигает 35 дюймов.

Помимо внешних доработок, пикап оснащён подвеской от компании BDS, которая специализируется на модернизации внедорожников, с амортизаторами Fox и модифицированной выпускной системой Flowmaster с алюминиевыми патрубками.

В салоне – чёрная кожаная отделка с контрастной оранжевой прострочкой и множество эмблем Harley-Davidson.

Технические характеристики Ford F-150 Harley Davidson не разглашаются, а стоимость пикапа зависит от выбранного цвета. За чёрную машину просят 97 415 долларов (6,4 миллиона рублей), белую — 97 710 долларов (6,43 миллиона рублей), а серую — 98 433 доллара (6,47 миллиона рублей).