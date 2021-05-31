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83-летний Harley-Davidson продали в 354 раза дороже его начальной цены

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum завершены торги по мотоциклу Harley-Davidson EL выпуска 1938 года. За один из первых байков компании с мотором, известным под прозвищем Knucklehead, заплатили 154 тысячи долларов (11,3 миллиона рублей). При этом аукционный дом уточняет, что новым 83 года назад такой мотоцикл стоил всего 435 долларов.

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  • С 1979 года этот мотоцикл находится в музейной коллекции и пережил серьёзную реставрацию. За восстанов­ление образца отвечала компания J.C. Burgin.

  • Издание Autoevolution пишет, что, если учесть инфляцию, разница между начальной и аукционной стоимостью мотоцикла окажется не столь разительной, но всё равно впечатляющей. 435 долларов 1938 года экви­валентны нынешним 8122 долларам.

  • Модель Harley-Davidson EL эксперты называют во многом предопре­делившей облик современных мотоциклов компании. Вместе с этим мотоциклом дебюти­ровал, к примеру, новейший верхне­клапанный мотор объёмом 61 кубический дюйм (1,0 литра) с отдачей около 40 л.с. Всего компания собрала 2289 таких байков.

  • В апреле на аукционе Mecum выставляли на продажу «капсулу времени» — чехо­словацкий CZ образца 1973 года, который с момента сборки и поставки покупателю даже ни разу не распако­вывали.

Готовы столько переплатить за редкий мотоцикл?

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