83-летний Harley-Davidson продали в 354 раза дороже его начальной цены
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum завершены торги по мотоциклу Harley-Davidson EL выпуска 1938 года. За один из первых байков компании с мотором, известным под прозвищем Knucklehead, заплатили 154 тысячи долларов (11,3 миллиона рублей). При этом аукционный дом уточняет, что новым 83 года назад такой мотоцикл стоил всего 435 долларов.
С 1979 года этот мотоцикл находится в музейной коллекции и пережил серьёзную реставрацию. За восстановление образца отвечала компания J.C. Burgin.
Издание Autoevolution пишет, что, если учесть инфляцию, разница между начальной и аукционной стоимостью мотоцикла окажется не столь разительной, но всё равно впечатляющей. 435 долларов 1938 года эквивалентны нынешним 8122 долларам.
Модель Harley-Davidson EL эксперты называют во многом предопределившей облик современных мотоциклов компании. Вместе с этим мотоциклом дебютировал, к примеру, новейший верхнеклапанный мотор объёмом 61 кубический дюйм (1,0 литра) с отдачей около 40 л.с. Всего компания собрала 2289 таких байков.
В апреле на аукционе Mecum выставляли на продажу «капсулу времени» — чехословацкий CZ образца 1973 года, который с момента сборки и поставки покупателю даже ни разу не распаковывали.