83-летний Harley-Davidson продали в 354 раза дороже его начальной цены

С 1979 года этот мотоцикл находится в музейной коллекции и пережил серьёзную реставрацию. За восстанов­ление образца отвечала компания J.C. Burgin.

Издание Autoevolution пишет, что, если учесть инфляцию, разница между начальной и аукционной стоимостью мотоцикла окажется не столь разительной, но всё равно впечатляющей. 435 долларов 1938 года экви­валентны нынешним 8122 долларам.

Модель Harley-Davidson EL эксперты называют во многом предопре­делившей облик современных мотоциклов компании. Вместе с этим мотоциклом дебюти­ровал, к примеру, новейший верхне­клапанный мотор объёмом 61 кубический дюйм (1,0 литра) с отдачей около 40 л.с. Всего компания собрала 2289 таких байков.