В США огромный стадион превратится в автокинотеатр

Стадион Hard Rock Stadium, рассчитанный на 65 тысяч зрителей, является домашней ареной для команды NFL Майами Долфинс. Сейчас на нём нельзя проводить матчи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы окупить затраты на содержание, руководство объявило о планах продавать билеты в переоборудованный автокинотеатр, где будут показывать фильмы и записи знаковых матчей местной команды.