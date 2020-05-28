В США огромный стадион превратится в автокинотеатр
Николай Андреев
Владельцы стадиона Hard Rock Stadium, расположенного в Майами, решили переоборудовать его в один из самых больших автомобильных кинотеатров. В ближайшее время поле для американского футбола превратится в парковку на 230 автомобилей.
Стадион Hard Rock Stadium, рассчитанный на 65 тысяч зрителей, является домашней ареной для команды NFL Майами Долфинс. Сейчас на нём нельзя проводить матчи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Чтобы окупить затраты на содержание, руководство объявило о планах продавать билеты в переоборудованный автокинотеатр, где будут показывать фильмы и записи знаковых матчей местной команды.
Помимо основной площадки, в кинотеатр под открытым небом с отдельными креслами превратится небольшая территория возле стадиона. Дату начала работы автокинотеатров и стоимость билетов в Hard Rock Stadium назовут позднее.
Начиная с марта, из-за закрытия обычных кинотеатров на карантин, вызванный пандемией коронавируса, в Америке вновь стали популярными автомобильные кинотеатры. С 1950-х годов в США количество площадок для просмотра фильмов из собственной машины сократилось с 5000 до 305 штук, но в 2020 году их число начало расти.