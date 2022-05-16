Хардкорная BMW M4 CSL сохранит гигантские «ноздри»

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Новая BMW M4 прошла «лосиный тест» хуже бюджетного Форда
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Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала очередной тизер знаковой новинки — облегчённой модификации спорткара M4, которая получит индекс CSL. Тем самым купе станет лишь третьей по счёту моделью в истории баварской марки с таким названием. Более лёгкую и мощную версию M4 компания рассекретит 20 мая.
Ранее сообщалось, что после M4 CSL баварский концерн рассчитывает выпустить ещё более экстремальную версию купе под названием Hommage. Основным отличием этой лимитированной версии станет 600-сильный двигатель.