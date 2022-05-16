Хардкорная BMW M4 CSL сохранит гигантские «ноздри»

Ожидается, что M4 CSL сохранит традиционную рядную «шестёрку» объёмом 3,0 литра, отдачу которой поднимут до 550–560 л.с. При этом «механики» новинке не достанется: безальтернативной коробкой передач будет восьмидиапазонный «автомат». Кроме того, вес купе снизят примерно на центнер, главным образом за счёт облегчённых кузовных деталей и отказа от заднего дивана.