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Хардкорная BMW M4 CSL сохранит гигантские «ноздри»

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала очередной тизер знаковой новинки — облегчённой модификации спорткара M4, которая получит индекс CSL. Тем самым купе станет лишь третьей по счёту моделью в истории баварской марки с таким названием. Более лёгкую и мощную версию M4 компания рассекретит 20 мая.

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  • Новое изображение демонстрирует переднюю часть спорткара. Оно размыто, однако можно разглядеть как жёлтые ходовые огни в головной оптике, так и внушительные «ноздри» решётки радиатора.
  • Радикальных отличий в аэродинамике переднего бампера M4 CSL от оформления стандартной M4 Competition тизер не показывает. Но доработанные детали купе всё же получит: судя по шпионским фотографиям, опубликованным на портале Motor1, новинку оснастят увеличенным спойлером на крышке багажника.
  • Ожидается, что M4 CSL сохранит традиционную рядную «шестёрку» объёмом 3,0 литра, отдачу которой поднимут до 550–560 л.с. При этом «механики» новинке не достанется: безальтернативной коробкой передач будет восьмидиапазонный «автомат». Кроме того, вес купе снизят примерно на центнер, главным образом за счёт облегчённых кузовных деталей и отказа от заднего дивана.
  • Аббревиатуру CSL компания BMW впервые применила в 1972 году, выпустив спорткар 3.0 CSL — его появление было обусловлено требованиями омологации. Второй моделью с таким обозначением стала BMW M3 CSL в кузове E46 — это купе представили в 2003 году.

Ранее сообщалось, что после M4 CSL баварский концерн рассчитывает выпустить ещё более экстремальную версию купе под названием Hommage. Основным отличием этой лимитированной версии станет 600-сильный двигатель.

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