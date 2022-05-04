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Хардкорное купе BMW M4 CSL: первые официальные фото и дата дебюта

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала первые изображения новой модификации купе M4. Подтверждено, что она получит название CSL и станет своего рода подарком на 50-летие «подразделения М». Технические характеристики спорткара пока не называются, но BMW полностью рассекретит новинку в рамках мероприятия Concorso d'Eleganza — оно состоится с 20 по 22 мая.

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  • Тизеры не дают полного представления о внешности спорткара. Издание Motor1 со ссылкой на шпионские фотографии утверждает, что купе будет отличаться увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере и более агрессивным оформлением радиаторной решётки, а также дополнительными аэродинамическими элементами наподобие переднего сплиттера.
  • Ожидается, что версия CSL будет отличаться от стандартной BMW M4 облегчённым кузовом и более мощным мотором. Вес спорткара уменьшат примерно на 100 килограммов, а отдачу трёхлитровой «шестёрки» поднимут с нынешних 510 до 550–560 л.с. При этом работать она будет с безальтернативным «автоматом», но полного привода такое купе не получит.
  • Отказ от привода на обе оси связан с желанием максимально снизить массу спорткара. По этой же причине BMW M4 CSL не получит заднего дивана, а на переднем ряду будут установлены кресла на облегчённом каркасе.

Ещё одной скорой новинкой в этом сегменте от BMW должен стать первый в истории серийный универсал M3 Touring. Он окажется более практичной альтернативой седану, но по части силовой установки никаких отличий от стандартной M3 не получит.

Нужна нынешним «эмкам» хардкорная версия?

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