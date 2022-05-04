Хардкорное купе BMW M4 CSL: первые официальные фото и дата дебюта

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Последний из могикан: первый трек-тест нового BMW M4 Competition
АвтоВАЗ не запустит производство после майских праздников
Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала первые изображения новой модификации купе M4. Подтверждено, что она получит название CSL и станет своего рода подарком на 50-летие «подразделения М». Технические характеристики спорткара пока не называются, но BMW полностью рассекретит новинку в рамках мероприятия Concorso d'Eleganza — оно состоится с 20 по 22 мая.
Ещё одной скорой новинкой в этом сегменте от BMW должен стать первый в истории серийный универсал M3 Touring. Он окажется более практичной альтернативой седану, но по части силовой установки никаких отличий от стандартной M3 не получит.