Хардкорное купе BMW M4 CSL: первые официальные фото и дата дебюта

Ожидается, что версия CSL будет отличаться от стандартной BMW M4 облегчённым кузовом и

более мощным мотором. Вес спорткара уменьшат примерно на 100 килограммов, а отдачу трёхлитровой «шестёрки» поднимут с нынешних 510 до 550–560 л.с. При этом работать она будет с безальтернативным «автоматом», но полного привода такое купе не получит.