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Госдума уточнит срок, в течение которого нарушители ПДД будут считаться «рецидивистами»

Новости

Дмитрий Елизаров

Госдума должна в ближайшее время оконча­тельно принять поправки к статье 4.6 КоАП. Как уточняет «КоммерсантЪ», она определяет механизм исчис­ления срока, в течение которого водитель считается «подверг­нутым наказанию». Изменения позволят избежать наложения недосто­верных штрафов.

  • Согласно действующему законодательству, за некоторые нарушения ПДД, повторно совер­шённые в течение года, преду­смотрена более суровая кара. Скажем, если за проезд на красный сигнал светофора на первый раз водителя только оштрафуют, то за второй можно лишиться водитель­ского удосто­верения. «Дорожают» и повторные превышения скорости.

  • При этом отсчитывать годичный срок закон начинает с момента вступления в силу постанов­ления, которым зафикси­ровано нарушение. Однако некоторые водители оплачивают штрафы ещё до этого момента и, соответ­ственно, полагают, что отсчёт года начался на несколько дней раньше.

  • Такой подход нередко приводил к тому, что автомо­билисты, считающие себя «отбывшими» означенный год, получали более суровое наказание за нарушения, так как, по мнению ГИБДД, всё ещё были «рециди­вистами». Кроме того, по этой схеме срок мог и увеличи­ваться — в том случае, если постанов­ление обжало­вали и официально дата его вступления в силу смещалась.

  • Одно из таких дел, обжалованное оштрафо­ванным, в итоге дошло до Конституци­онного суда, который и разъяснил, что отсчиты­вать срок, в течение которого водитель может быть подвергнут дополни­тельным санкциям, следует с момента оплаты штрафа.

  • Ранее Конституционный суд разрешил суммировать сроки лишения водитель­ского удосто­верения. Регулярно допуская нарушения, преду­сматрива­ющие лишение прав, водитель теоретически может в резуль­тате сложения сроков остаться без удосто­верения до конца жизни.

Доводилось получать «усиленное наказание»?

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