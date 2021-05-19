Госдума уточнит срок, в течение которого нарушители ПДД будут считаться «рецидивистами»
Дмитрий Елизаров
Госдума должна в ближайшее время окончательно принять поправки к статье 4.6 КоАП. Как уточняет «КоммерсантЪ», она определяет механизм исчисления срока, в течение которого водитель считается «подвергнутым наказанию». Изменения позволят избежать наложения недостоверных штрафов.
Согласно действующему законодательству, за некоторые нарушения ПДД, повторно совершённые в течение года, предусмотрена более суровая кара. Скажем, если за проезд на красный сигнал светофора на первый раз водителя только оштрафуют, то за второй можно лишиться водительского удостоверения. «Дорожают» и повторные превышения скорости.
При этом отсчитывать годичный срок закон начинает с момента вступления в силу постановления, которым зафиксировано нарушение. Однако некоторые водители оплачивают штрафы ещё до этого момента и, соответственно, полагают, что отсчёт года начался на несколько дней раньше.
Такой подход нередко приводил к тому, что автомобилисты, считающие себя «отбывшими» означенный год, получали более суровое наказание за нарушения, так как, по мнению ГИБДД, всё ещё были «рецидивистами». Кроме того, по этой схеме срок мог и увеличиваться — в том случае, если постановление обжаловали и официально дата его вступления в силу смещалась.
Одно из таких дел, обжалованное оштрафованным, в итоге дошло до Конституционного суда, который и разъяснил, что отсчитывать срок, в течение которого водитель может быть подвергнут дополнительным санкциям, следует с момента оплаты штрафа.
Ранее Конституционный суд разрешил суммировать сроки лишения водительского удостоверения. Регулярно допуская нарушения, предусматривающие лишение прав, водитель теоретически может в результате сложения сроков остаться без удостоверения до конца жизни.