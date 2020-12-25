Эксперимент показал, какое расстояние нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор

Полицейский Мустанг 1969 года превратили в хардкорный внедорожник и продают по цене Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу Ford Mustang 1969 года в полицейской ливрее, установ­ленный на серьёзно модифи­цированное шасси пикапа Ford F-100. Продавец утверждает, что автомобиль побеждал на выставках и на нём даже можно ездить по обычным дорогам. Цена — 11 990 долларов (около 900 тысяч рублей), что сопо­ставимо со стоимостью Lada Vesta в богатых комплектациях.

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  • Технических деталей продавец не разглашает. Однако на фото­графиях можно заметить как внушительный серьёзный просвет, так и интегриро­ванные в шасси пикапа современные аморти­заторы и пружины.

  • Сам Мустанг тоже подвергся серьёзной доработке. К примеру, штатные капот и бампер заменили единой откидной панелью из пластика, в салоне установ­лены альтер­нативный руль и гоночные «ковши», а централь­ная консоль несёт на себе допол­нительные приборы.

  • Судя по «выставочному» статусу сборки, элементы старения на дверях и крыльях кузова нанесены специально. Действи­тельно ли этот Ford Mustang когда-то использовался в полиции, доподлинно неизвестно, но продавец уверяет, что спец­сигналы на крыше и сирена находятся в рабочем состоянии.

  • В движение монстр-трак приводится восьми­цилиндровым двигателем объёмом 429 кубических дюймов (около 7 литров), который, в отличие от кузова, выглядит практически новым.

  • В ноябре на этом же онлайн-аукционе продавался другой монстр-трак на базе Hummer H2. Внедорожник с увели­ченным на 420 милли­метров дорожным просветом и экстра­вагантной внешностью оценили в 4,2 миллиона рублей.

Пригодилась бы вам такая полицейская машина?

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