Полицейский Мустанг 1969 года превратили в хардкорный внедорожник и продают по цене Lada Vesta

Технических деталей продавец не разглашает. Однако на фото­графиях можно заметить как внушительный серьёзный просвет, так и интегриро­ванные в шасси пикапа современные аморти­заторы и пружины.

Сам Мустанг тоже подвергся серьёзной доработке. К примеру, штатные капот и бампер заменили единой откидной панелью из пластика, в салоне установ­лены альтер­нативный руль и гоночные «ковши», а централь­ная консоль несёт на себе допол­нительные приборы.

Судя по «выставочному» статусу сборки, элементы старения на дверях и крыльях кузова нанесены специально. Действи­тельно ли этот Ford Mustang когда-то использовался в полиции, доподлинно неизвестно, но продавец уверяет, что спец­сигналы на крыше и сирена находятся в рабочем состоянии.

В движение монстр-трак приводится восьми­цилиндровым двигателем объёмом 429 кубических дюймов (около 7 литров), который, в отличие от кузова, выглядит практически новым.