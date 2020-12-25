Полицейский Мустанг 1969 года превратили в хардкорный внедорожник и продают по цене Lada Vesta
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу Ford Mustang 1969 года в полицейской ливрее, установленный на серьёзно модифицированное шасси пикапа Ford
Технических деталей продавец не разглашает. Однако на фотографиях можно заметить как внушительный серьёзный просвет, так и интегрированные в шасси пикапа современные амортизаторы и пружины.
Сам Мустанг тоже подвергся серьёзной доработке. К примеру, штатные капот и бампер заменили единой откидной панелью из пластика, в салоне установлены альтернативный руль и гоночные «ковши», а центральная консоль несёт на себе дополнительные приборы.
Судя по «выставочному» статусу сборки, элементы старения на дверях и крыльях кузова нанесены специально. Действительно ли этот Ford Mustang когда-то использовался в полиции, доподлинно неизвестно, но продавец уверяет, что спецсигналы на крыше и сирена находятся в рабочем состоянии.
В движение монстр-трак приводится восьмицилиндровым двигателем объёмом 429 кубических дюймов (около 7 литров), который, в отличие от кузова, выглядит практически новым.
В ноябре на этом же онлайн-аукционе продавался другой монстр-трак на базе Hummer H2. Внедорожник с увеличенным на 420 миллиметров дорожным просветом и экстравагантной внешностью оценили в 4,2 миллиона рублей.