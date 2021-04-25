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Редчайший хардкорный Lotus уйдёт с молотка: без крыши и с мизерным пробегом

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Дмитрий Елизаров

На площадке Collecting Cars выставлена на продажу редкая экстремальная модификация купе Lotus Elise — трековый спорткар Lotus 340R, выпущенный тиражом всего 340 экзем­пляров. Родстер образца 2000 года проехал за это время всего 9,5 тысяч километров и находится в прекрасном состоянии. На данный момент за спорткар предлагают 41 250 фунтов (4,3 миллиона рублей), но до конца торгов ещё три дня.

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  • Концептуальный прообраз спорткара компания Lotus показала на выставке в Бир­мингеме ещё в 1998 году. Ожидалось, что родстер окажется сверхлёгким и поэтому очень динамичным: весить он должен был около 500 килограммов, а цифра 340 в индексе намекала на соотношение мощности к массе.

  • Серийный образец оказался чуть тяжелее. Его построили на платформе Elise, лишив спорткар крыши, дверей, окон и некоторых других панелей кузова. В готовом виде 340R весил 675 килограммов. При этом комплектовался спорткар 1,8-литровым четырёх­цилин­дровым мотором Rover, развивающим 177 л.с. и 172 Нм крутящего момента в паре с пятиступен­чатой механической коробкой. По некоторым данным, на набор первых 100 км/ч у Lotus 340R уходило 4,6 секунды, а в поворотах он мог выдерживать перегрузки до 1G.

  • Выставленный на продажу экземпляр, как уверяют продавцы, находится в состоянии, близком к состоянию нового авто­мобиля. За спорткаром регулярно ухажи­вали и почти не эксплуати­ровали. Отличием именно этого экзем­пляра названы синие вставки из алькантары в салоне, магниевые колёсные диски (на 15 дюймов спереди и на 16 дюймов сзади), а также альтер­нативная выхлопная система (но заводская входит в комплект поставки). У автомобиля было всего два владельца, а последнему он принад­лежал в течение 10 лет.

  • В феврале на продажу выставлялся ещё более уникальный Lotus — болид середины прошлого века, на котором побеждали Ferrari. За средне­моторный Lotus 19 просят 385 тысяч фунтов — или 40,1 миллиона рублей.

Купили бы себе такой Lotus?

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