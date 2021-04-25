Редчайший хардкорный Lotus уйдёт с молотка: без крыши и с мизерным пробегом

Выставленный на продажу экземпляр, как уверяют продавцы, находится в состоянии, близком к состоянию нового авто­мобиля. За спорткаром регулярно ухажи­вали и почти не эксплуати­ровали. Отличием именно этого экзем­пляра названы синие вставки из алькантары в салоне, магниевые колёсные диски (на 15 дюймов спереди и на 16 дюймов сзади), а также альтер­нативная выхлопная система (но заводская входит в комплект поставки). У автомобиля было всего два владельца, а последнему он принад­лежал в течение 10 лет.