Редчайший хардкорный Lotus уйдёт с молотка: без крыши и с мизерным пробегом
Дмитрий Елизаров
На площадке Collecting Cars выставлена на продажу редкая экстремальная модификация купе Lotus Elise — трековый спорткар Lotus 340R, выпущенный тиражом всего 340 экземпляров. Родстер образца 2000 года проехал за это время всего 9,5 тысяч километров и находится в прекрасном состоянии. На данный момент за спорткар предлагают 41 250 фунтов (4,3 миллиона рублей), но до конца торгов ещё три дня.
Концептуальный прообраз спорткара компания Lotus показала на выставке в Бирмингеме ещё в 1998 году. Ожидалось, что родстер окажется сверхлёгким и поэтому очень динамичным: весить он должен был около 500 килограммов, а цифра 340 в индексе намекала на соотношение мощности к массе.
Серийный образец оказался чуть тяжелее. Его построили на платформе Elise, лишив спорткар крыши, дверей, окон и некоторых других панелей кузова. В готовом виде 340R весил 675 килограммов. При этом комплектовался спорткар 1,8-литровым четырёхцилиндровым мотором Rover, развивающим 177 л.с. и 172 Нм крутящего момента в паре с пятиступенчатой механической коробкой. По некоторым данным, на набор первых
100 км/чу Lotus 340R уходило 4,6 секунды, а в поворотах он мог выдерживать перегрузки до 1G.
Выставленный на продажу экземпляр, как уверяют продавцы, находится в состоянии, близком к состоянию нового автомобиля. За спорткаром регулярно ухаживали и почти не эксплуатировали. Отличием именно этого экземпляра названы синие вставки из алькантары в салоне, магниевые колёсные диски (на 15 дюймов спереди и на 16 дюймов сзади), а также альтернативная выхлопная система (но заводская входит в комплект поставки). У автомобиля было всего два владельца, а последнему он принадлежал в течение 10 лет.
В феврале на продажу выставлялся ещё более уникальный Lotus — болид середины прошлого века, на котором побеждали Ferrari. За среднемоторный Lotus 19 просят 385 тысяч фунтов — или 40,1 миллиона рублей.